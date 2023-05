Meeting “Grandi ospedali”, Aou Senese protagonista: il dg Barretta riceve il riconoscimento “Ambassador della sanità italiana”

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è stata tra i principali protagonisti del meeting nazionale “Grandi ospedali”, che si è appena concluso a Roma. Il meeting ha coinvolto i massimi livelli delle istituzioni, per discutere del futuro della sanità e del ruolo degli ospedali a livello regionale, nazionale e internazionale. Presentate, durante la plenaria di apertura delle due giornate, le strategie nazionali e il progetto “Grandi Ospedali” come incubatore di nuove idee e iniziative per l’evoluzione del sistema.

Momenti principali dell’open meeting sono stati i laboratori tematici, che si sono svolti nella Facoltà di Psicologia e Medicina dell’Università La Sapienza, ai quali hanno partecipato attivamente professionisti e manager degli ospedali italiani e rappresentanti del sistema sanitario pubblico e privato. In particolare, il professor Antonio Barretta, direttore generale, ha coordinato la sezione tematica dedicata a “Co-progettazione con i pazienti: comunicazione interna ed esterna nei grandi ospedali e informazione per la salute”.

Inoltre, il professor Barretta ha ricevuto da FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) il riconoscimento “Ambassador della sanità italiana”, titolo conferito ai manager del settore sanitario che si impegnano attivamente per promuovere l’innovazione, favorire la collaborazione e creare sinergie al fine di far evolvere l’intero sistema sanitario per migliorare l’assistenza sanitaria e la ricerca medica, riflettendo così i valori e lo spirito del progetto “Grandi Ospedali”.

«Una responsabilità importante – ha dichiarato il professor Barretta – e un riconoscimento che condivido con i professionisti dell’AOU Senese con cui stiamo tanto innovando e creando alleanze con altre realtà. È importante continuare a lavorare insieme su innovazione e miglioramento continuo. Durante il meeting ci siamo confrontati con altre realtà del nostro Paese portando la nostra esperienza su temi importanti, tra cui il miglioramento dell’accoglienza e il coinvolgimento dei pazienti». Il riconoscimento Ambassador della Sanità Italiana, per la Toscana, oltre al dg dell’Aou Senese è stato conferito anche ai dg dell’Azienda Usl Toscana Sudest e dell’Aou Pisana.