Sce Campidoglio: in piazza a Roma per il No a fondi Pnrr per le armi, domani si vota a Bruxelles

Roma, 31 maggio 2023 – Aderiamo al flash mob di domani, promosso dall’alleanza Verdi e Sinistra in piazza Montecitorio alle 11, contro il voto del Parlamento europeo in favore dell’utilizzo di fondi del Pnrr e della Coesione Sociale per aumentare la capacità produttiva di materiale bellico e di munizioni, in programma proprio il 1° giugno.

L’Europa vuole investimenti per servizi, ambiente, salute, welfare, scuola. Non armamenti per gli stati nazionali.

Per questo sosteniamo questa iniziativa e la battaglia che l’eurodeputato Smeriglio sta portando avanti a Bruxelles con il voto contrario al dirottamento di fondi per nuove armi.

Lo dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista