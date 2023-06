COMUNICATO STAMPA

2° Siena Osteo-Reuma 2023, focus sulle osteoporosi secondarie

9-11 giugno, Hotel Four Points by Sheraton Siena, Via Antonio Lombardi, 41

Le malattie del metabolismo osseo e dello scheletro, che sono per prevalenza ed incidenza tra le più comuni patologie dell’età adulta, sono gravate da un’elevata morbilità. Questo il punto di partenza di “Osteo-Reuma 2023”, il secondo congresso organizzato a Siena dal professor Bruno Frediani, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e della Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Dal 9 all’11 giugno all’Hotel Four Points by Sheraton Siena in Via Antonio Lombardi, 41, vari professionisti provenienti da tutta Italia si confronteranno sui migliori strumenti per inquadrare correttamente i pazienti affetti da tali patologie, tra cui l’osteoporosi, per impostare un adeguato percorso diagnostico e fornire le migliori e più recenti opzioni terapeutiche. «L’osteoporosi in particolare e le malattie dello scheletro in generale – afferma il professor Bruno Frediani – non devono essere intese come condizioni “a sé stanti”, ma sono spesso in diretto collegamento con numerose altre patologie, sistemiche o dell’apparato muscoloscheletrico. La profonda connessione con tutti gli specialisti coinvolti nella gestione del paziente anziano o “complesso” rappresenta un cardine essenziale per la corretta presa in carico del soggetto affetto da tali patologie». Le sessioni del congresso si concentreranno sull’osteoporosi collegate a varie specialistiche, come la reumatologia, l’endocrinologia, la gastroenterologia, l’ematologia e l’ortopedia, oltre ad un approfondimento sui vari farmaci utilizzati in questi ambiti. «La conoscenza delle malattie dello scheletro, prima tra tutti l’osteoporosi, nonché delle migliori opzioni diagnostiche e terapeutiche, – conclude il professor Frediani – deve essere un presidio basilare di tutti i professionisti della salute, sia sul territorio che in ospedale, vista la rilevante incidenza e prevalenza di tali patologie».

in allegato una foto del professor Bruno Frediani

link al video con l’intervista al professor Frediani —> https://youtu.be/jH_ZGiSC6-c

