TEATRO STABILE TORINO

–

TEATRO NAZIONALE

Stagione 20

2

3

/202

4

Lo spazio del tempo

è il titolo della Stagione 2023/2024 del Teatro Stabile di Torino

, che proporrà

7

3

titoli

programmati in sede e in tournée,

tra

cui

24

produzioni

e coproduzioni

,

12

debutti in

prim

a

nazional

e

,

3

4

ospitalità

e

15

spettacoli

per Torinodanza

Festival

.

Una stagione teatrale che ha tra i suoi obiettivi quello di

mettere in dialogo

artisti e artiste di generazioni ed

esperienze diverse

per

dare voce ai classici della drammaturgia antica e moderna, rinnovandone la forma ed

evidenziandone i legami col nostro presente. La pluralità degli sguardi e delle sensibilità, infatti, resta alla

base del progetto creativo dello Stabile di Torino: dal 2021 il suo nucleo artistico è composto da

Valerio

Binasco

, direttore artistico, affiancato da

Filippo

Dini

, regista residente, e dai due

artisti

associati

Kriszta

Székely

e

Leonardo Lidi

.

Il proget

to produttivo della Stagione 2023/2024 vede, inoltre, tra i suoi protagonisti

Nanni

Moretti

, che

firmerà la sua prima regia teatrale inaugurando la

S

tagione con due atti unici di Natalia Ginzburg,

Stéphane

Braunschweig

, direttore dell’Odéon di Parigi,

Gabr

iele

Vacis

e i giovani attori di PEM (Potenziali Evocati

Multimediali),

Jurij

Ferrini

,

Alessandro

Serra

,

Leo

Muscato

,

Lluís

Pasqual

,

V

alter

Malosti

e

Arturo

Brachetti

. Accanto a loro,

Giulia

Odetto

,

Piero

Maccarinelli

,

Graziano

Piazza

e

Simone

Schinocca

.

Un aspetto importante della proposta culturale dello Stabile di Torino è la sua

vocazione

internazionale

. La

riconoscibilità europea e il posizionamento del TST sono testimoniati dalla sua ammissione, come unico

membro italiano, nel prestigioso

network

mit

os21

, che riunisce i più importanti teatri europei, e dalla sua

presenza nel

board

direttivo

della

European

Theatre

Convention

.

Inoltre il festival Torinodanza,

organizzato dallo Stabile, è l’unico partner italiano del progetto quadriennale

Big Pulse

Dance Alliance

che

riunisce

dodici

fra le più rilevanti

istituzioni di danza e festival europei

.

Proprio Torinodanza continua a

svolgere

un ruolo determinante sul fronte dell’internazionalizzazione:

dal 14 settembre al 25 ottobre 2023,

presenterà infatti

i migliori coreografi e le più affermate compagnie di danza provenienti

da otto Paesi

diversi

.

In questo contesto, il 2023/2024

vedrà

anche

l

a rinnovata collaborazione

con il

teatro

Katona József

Színház

di Budapest per

lo spettacolo

Otello

e

la

programmazione del

l’acclamata compagnia belga

Chaliwaté

, col suo spettacolo

Dimanche

. In questa direzione va anche la scelta dello Stabile

di affidare a

Stéphane Braunschweig la regia di una delle sue principali produzioni.

Tra le

sfide più importanti che ci ha lanciato il biennio 2020

–

2021

vi

è la centralità della

relazione col

pubblico

e l’urgenza di

moltiplicare le occasioni di incontro

con la comunità di riferimento, favorendo il

dialogo con gli artisti in contesti di approfond

imento culturale o di semplice scoperta dell’arte teatrale. In

quest’ottica, anche nella

S

tagione 2023/2024

si terrà

Retroscena

, il ciclo di incontri, giunto ormai alla nona

edizione, organizzato dal

Centro Studi del Teatro Stabile

in collaborazione con l’

Università degli Studi di

Torino. Il 2024 sarà un anno particolare per il Centro Studi del TST, che celebrerà il suo

cinquantesimo anno

di attività

: questo significativo anniversario sarà l’occasione per valorizzare e raccontare al pubblico l’enorme

patrim

onio che custodisce. A febbraio i foyer dei

t

eatri gestiti dallo Stabile ospiteranno un percorso

espositivo che tra fotografie, bozzetti, modellini di scena, installazioni digitali e memorabilia

offrirà

al

pubblico la possibilità di compiere un viaggio nel

la storia teatrale d’Italia.

Retroscena

sarà affiancato anche nella prossima

S

tagione da

Fuori copione

, una serie di appuntamenti nei

centri di comunità più periferici della città, durante i quali gli artisti avranno modo di presentarsi e dialogare

con cittadini di tutte le età e provenienze per dare vita a occasioni di incontro più informali e ricreative.

La

riduzione delle distanze, fisiche e sociali, è anche al centro de

La cultura dietro l’angolo

, un importante

progetto promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, che, dopo la sperimentazione del 2022, verrà

ampliato e consolidato, portando i labor

atori e le attività nei presidi civici della rete di Torino Solidale, a

favore di chi vive nelle zone più

periferiche

dell’area metropolitana.

Sempre con

l’intento

di coinvolgere e avvicinare il pubblico, verranno riproposte due iniziative

dal carattere

informale

che sono state

molto apprezzate

nella

S

tagione attuale:

Scena

aperta

e

Pre

–

Show

. Si tratta di

appuntamenti per piccoli gruppi di spettatori

,

guidati da giovani attori, alla scoperta del Teatro Carignano:

nel primo caso si tratta di una visita dal

carattere più storico; nel secondo caso

si può fare un giro nel

backstage poco prima dell’inizio della recita, per immergersi nell’atmosfera che si respira

a pochi minuti

d

a

ll’apertura del sipario.

Continua a crescere l’impegno del Teatro Stabile di Torin

o per

rendere accessibile la propria offerta

culturale

e consentire la partecipazione a un pubblico sempre più ampio e diversificato

.

Questo

filone

di

attività

, avviato nel 2021

grazie al sostegno di

Fondazione

Compagnia

di San Paolo

nell’ambito del bando

Switch

–

Strategie e strumenti per la digital transformation nella cultura

,

ha già consentito la resa accessibile

di tredici spettacoli di prosa e uno spettacolo di danza, registrando più di

seicento presenze

e coinvolgendo

persone con disabilità

sensoriali

o

neuro divergenze

, o anche turisti e persone che non parlano l’italiano

,

che

in molti casi hanno colto questa occasione per avvicinarsi al teatro per la prima volta.

Nella stagione

2023/2024 i titoli accessibili saranno otto.

Caratteristiche pr

incipali del progetto

sono la sua

continuità

per

l’intero corso della

S

tagione

–

è prevista la presenza di un abbonamento alle

recite

accessibili

–

, la

diversificazione delle attività

e l’utilizzo di

nuove

tecnologie

(smartglasses, smartphone e tablet) che

consentono un’esperienza individuale e personalizzata a seconda delle esigenze. Il progetto

Per un teatro

accessibile

è tra i

tre

finalisti del

Premio

Gianluca

Spina

per l’Innovazione Digitale nei Beni e Attività

Culturali

2023

per la categoria

Accessibilità.

La sua realizzazione è possibile grazie al

sostegno

d

e

ll’Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino

.

Sempre con l’obiettivo di abbattere tutte le barriere di accesso alle proprie attività, il

Teatro Stabile Torino

rinnova

anche per la prossima

S

tagione

la collaborazione con la

Fondazione CRT

per

l’abbonamento

Un

posto per tutti

,

iniziativa unica nel panorama nazionale che offre 1.000 abbonamenti a cittadini a basso

reddito

.

L’attività dello Stabile è resa possibile

grazie

al

prezioso

supporto dei

Soci Aderenti

–

Città di Torino,

Regione Piemonte,

Fondazione

Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT,

Città di Moncalieri

(sostenitore)

–

e del Ministero della Cultura

.

PRODUZIONI

E COPRODUZIONI

A inaugurare la

Stagione 20

2

3

/202

4

dello Stabile

sarà

Diari d’amore

, che vedrà al

suo esordio da regista

nel teatro di prosa di

Nanni Moretti

. Per questo debutto il cineasta ha scelto due commedie di Natalia

Ginzburg che esplorano intimità domestiche ormai rassegnate alle complessità della vita:

Fragol

a

e panna

e

Dialog

o

. In scena Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozz

oli, Giorgia Senesi per una

produzione condivisa dai maggiori teatri italiani ed europei. Lo spettacolo andrà in scena in prima nazionale

al Teatro Carignano dal 9 al 29 ottobre

2023

e poi sarà in tournée in Italia e all’estero.

La produzione che

inaugurer

à la nuova Stagione del TST è sostenuta dalla Fondazione CRT

.

Dopo il successo d

i

Riccardo III

,

Kriszta Székely

incontr

erà

un altro grande malvagio shakespeariano, Iago

,

e

porterà in scena

Otello

. Lo spettacolo, coprodotto con il teatro

Katona József

Színház di Budapest, debutterà

in prima nazionale al Teatro Carignano dal 22 al 25 febbraio 2024.

Dal 5 al 24 marzo 2024 debutterà

in prima nazionale

al Teatro Carignano

La ragazza sul divano

di Jon Fosse,

diretto e interpretato da

Valerio Binasco

. Il Direttore artistico dello Stabile di Torino è il principale interprete

italiano di Fosse, da sempre affascinato dalla poesia introspettiva che attraversa ogni suo testo e dalla

relazione quasi proustiana che le opere del maestro norvegese tracciano tr

a passato e presente. Questa

storia vede la protagonista Pamela Villoresi condividere la scena con Giovanna Mezzogiorno, Michele Di

Mauro, Giordana Faggiano e lo stesso Binasco. Lo spettacolo, coprodotto dal Teatro Biondo di Palermo,

sarà

in tournée in Ita

lia

dopo

il debutto a

Torino

.

Stéphane Braunschweig

, direttore dell’Odéon di Parigi e tra i principali registi della scena teatrale

contemporanea, approfondisce il suo legame con l’opera di Pirandello. Dopo i successi internazionali di

Vestire gli ignudi

,

Sei personaggi in cerca d’autore

,

I giganti della montagna

e

Come tu mi vuoi

, per la sua

prima regia al Teatro Stabile di Torino sceglie

La vita che ti diedi

,

il testo più struggente del Premio Nobel

siciliano, scritto per la Duse nel 1923 e dedicato al t

ema della maternità e del lutto. In scena Daria Deflorian,

Federica Fracassi, Cecilia Bertozzi,

Enrica Origo,

Caterina Tieghi.

Lo spettacolo

, coprodott

o

con Emilia

Romagna Teatro ER T

/

Teatro Nazionale, debutterà in prima nazionale al Teatro Carignano dal

9 al 28 aprile

2024 e

successivamen

te

sarà in tournée

.

Filippo Dini

si cimenterà con un dittico incentrato su una delle storie d’amore più famose di tutti i tempi e

,

per

l’edizione 2024 di

Prato inglese

, dirigerà

gli attori diplomati della Scuola del Teat

ro Stabile di Torino

in

Romeo e Giulietta

di William Shakespeare, una delle

tragedie

più iconiche del teatro, e

After Juliet

di

Sharman Macdonald, la cui vicenda inizia proprio dove il dramma di Shakespeare finisce. Gli spettacoli

debutteranno in prima naz

ionale al Teatro Carignano dal 18 giugno al 14 luglio 2024

.

Nella Stagione 2023/

20

24 Filippo Dini sarà anche impegnato in una lunga tournée con l’acclamato

Agosto a

Osage County

,

del drammaturgo statunitense Tracy Letts

,

che dopo il debutto torinese arriverà nelle

principali

città

italiane. Questa

ripresa

dello spettacolo vedrà protagonisti

Anna Bonaiuto, Manuela

Mandracchia, Filippo Dini, Fabrizio Contri, Orietta Notari, Andrea Di Casa, Fulvio Pepe, Stefania Medri, Valeri

a

Angelozzi, Edoardo Sorgente, Caterina Tieghi, Valentina Spaletta Tavella

.

Gabriele Vacis

e

i

l giovane

gruppo di artisti

PEM

proporranno in prima nazionale

alle Fonderie Limone di

Moncalieri

un trittico

, intitolato

Trilogia della guerra

,

formato da

Prometeo

(30 novembre

–

3 dicembre

2023)

,

Sette a Tebe

(7

–

10 dicembre 2023)

,

Antigone e i suoi fratelli

(14

–

17 dicembre 2023)

.

U

n viaggio

attraverso il mito, riletto e adattato con la lente del tempo presente per riflettere sui ruoli, le pulsioni e le

difficoltà che le giovani generazioni devono affrontare per trovare una collocazione all’interno di un mondo

iperconnesso, ma troppo

spesso cinico e indifferente.

A sessant’anni dal disastro del Vajont e a trenta dal debutto del

celebre

spettacolo

che lo racconta

,

Marco

Paolini

e

Gabriele Vacis

,

insieme ai giovani attori di PEM

,

fa

ra

nno rivivere il ricordo di quel tragico momento

dell

a storia collettiva del nostro Paese in

Vajonts23

. Il debutto è programmato in prima nazionale al Teatro

Gobetti dal 5 al 9 ottobre 2023.

Leonardo Lidi

affronterà

una delle tragedie più crude e spietate dell’antichità:

Medea

d

a

Euripide.

Lo

spettacolo vedrà protagonista Orietta Notari

e

debutterà in prima nazionale, alle Fonderie Limone di

Moncalieri, dal 2 al 2

1

aprile 2024. Sempre Lidi guiderà i

giovani

allievi

della Scuola

per Attori dello Stabile di

Torino

ne

L’istruttoria

di

Peter We

iss,

che l’autore scrisse

dopo aver assistito allo storico processo contro un

gruppo di SS e di funzionari del Lager di Auschwitz, che si svolse a Francoforte dal 1963 al 1965

.

Lo

spettacolo andrà in scena in prima nazionale al Teatro Gobetti dal 23 al 28

gennaio 2024 in occasione della

Giornata della Memoria. Il vicedirettore della Scuola

per Attori

sarà inoltre impegnato in

Zio Vanja

di Anton

Č

echov, coproduzione dello Stabile di Torino con

i

l Teatro Stabile dell’Umbria e Spoleto Festival dei Due

Mondi,

che sarà presentato al Teatro Carignano di Torino dal 21 al 26 novembre 2023.

La giovane regista

Giulia Odetto

porterà in scena

Wonderland

,

riscrittura contemporanea di

Alice nel

p

aese

delle

m

eraviglie

di Lewis Carroll. Un cast composto da attrici, circens

i e danzatrici si muove

rà

alla ricerca di

modalità performative che uniscano

l’uso del video in presa diretta

al lavoro sul

corpo e sulla parola, con

l’obiettivo di creare atmosfere percettive che trasport

i

no il pubblico in mondi alternativi

. Lo spettacolo

,

prodotto in collaborazione con Collettivo EFFE, debutterà in prima nazionale al Teatro Gobetti dal 9 al 21

gennaio 2024

.

Sempre al Teatro Gobetti, dal 23 maggio al 9 giugno 2024, andrà in scena in prima nazionale

Il panico

di

Rafael Spregelburd

con la regia di

Jurij Ferrini

,

che

tornerà

alla scrittura brillante e ossessiva del

pluripremiato autore argentino dopo aver diretto

Lucido

.

Il

panico

non è altro che la traduzione moderna

di

quello stato d’animo che si genera tra persone affannate a rinc

orrere una vita divisa tra due o tre lavori, che si

arrangiano come possono e cercano come pazzi

–

è il caso dei protagonisti

–

le chiavi smarrite di una

fantomatica cassetta di sicurezza.

In scena

,

con

Ferrini,

Arianna Scommegna

.

Dopo una fortunata tourné

e internazionale, torna a Torino

La tempesta

, il capolavoro shakespeariano diretto

da

Alessandro Serra

,

che porta

al Teatro Carignano, dal 7 al 19 novembre 2023, tutta la forza evocativa di un

allestimento che celebra la magia ancestrale dell’arte teatrale. In scena Alessandro Burzotta, Andrea

Castellano, Vincenzo Del Prete, Massimiliano Donato, Salvo Drago, Jared Mc

Neill, Chiara Michelini, Maria

Irene Minelli, Valerio Pietrovita, Massimiliano Poli, Marco Sgrosso, Marcello Spinetta. Questa coproduzione

internazionale proseguirà le sue repliche con nuove date in Italia e all’estero.

Leo Muscato

dirigerà Rocco Papaleo n

e

L’ispettore generale

di Nikolaj Gogol’, storia satirica composta nel

1836, dove sfera pubblica e privata si mescolano, confondono e contaminano.

Una commedia degli equivoci

che si prende gioco della volgarità e della corruzione che connotano il nostro mo

ndo. Lo spettacolo,

coprodotto con il Teatro Stabile di Bolzano e

col Teatro Stabile

del Veneto, sarà al Teatro Carignano dal 9 al

21 gennaio 2024.

Dal 30 gennaio all’11 febbraio 2024, al Teatro Carignano, i

l regista catalano

Lluís Pasqual

dirige Lina Sast

ri

in

Nozze di sangue

di Federico García Lorca

. Nel dramma solo uno dei personaggi ha un nome: gli altri sono

ruoli, archetipi di una società chiusa e violenta, dove le passioni sono soffocate nel sangue.

Una

coproduzione con il Teatro Stabile di Catania e

con il Teatro Biondo di Palermo.

Sempre al Carignano, dal 13 al 18 febbraio 2024, torna

Valter Malosti

con

un

nuovo

allestimento:

Antonio e

Cleopatra

di Shakespeare

,

che interpreta insieme ad Anna Della Rosa

.

Un’o

pera disincantata e misteriosa che

mescola

tragico, comico, sacro e grottesco

e che

santifica l’eros con alcuni dei versi più alti ed evocativi di

tutta

la produzione

shakespeariana.

Lo spettacolo è coprodotto con

Emilia Romagna Teatro ER T / Teatro

Nazionale

,

Fondazione Teatro di Napoli

–

Teatro

Bellini

,

Teatro Stabile di Bolzano, LAC Lugano Arte e Cultura

.

Franco Branciaroli sarà il protagonista

,

insieme a Graziano Piazza e

Viola Graziosi, diretti da

Piero

Maccarinelli

, de

Il caso Kaufmann

, adattamento del romanzo omonimo di Giovanni Grasso,

vincitore nel

2019 del Premio Capalbio. Il testo racconta la sovversiva storia d’amore tra un anziano commerciante ebreo e

una giovane ariana nella Germania nazista degli Anni Trenta. Lo spettacolo, coprodotto con il Centro Teatrale

Bresciano, andrà in sce

na al Teatro Carignano dal 31 ottobre al 5 novembre 202

3

.

Il

suono

inconfondibile del trombettista Fabrizio Bosso

, il talento di Matthias Martelli e le invenzioni

registiche di

Arturo Brachetti

riporteranno in vita il mondo notturno, pieno di donne e sigar

ette, di Fred

Buscaglione, uno dei figli più illustri di Torino, un’icona che ha segnato la storia culturale e musicale del

nostro Paese.

Fred

!

, coprodotto con Enfi Teatro e Il Parioli

,

andrà in scena al Teatro Carignano dal 5 al 1

7

dicembre 2023.

Al Teatro Gobetti, dal 9 al 14 aprile 2024, andrà in scena

La pazzia d

’

Orlando. Ariosto visto da Calvino

da

un’idea di

Pietrangelo Buttafuoco. L’incontro di due autori geniali e fantasiosi come Ariosto e Calvino (di cui

nel 2023 ricorre il Centenario) divi

ene terreno fertile per una narrazione suggestiva, dove le occasioni perdute

diventano trame simultanee e piene di nuovi sviluppi.

Graziano

Piazza

dirigerà lo spettacolo, interpretandolo

insieme a Viola Graziosi, Irene Paloma Jona, Nicola Morucci. Una copr

oduzione con il Teatro Stabile

d’Abruzzo.

Dopo il grande successo della scorsa

S

tagione, torna al

Teatro

Gobetti

,

dal 14 al 19 maggio 2024,

Fine pena

ora

l’adattamento teatrale del libro di Elvio Fassone, ex magistrato e componente del CSM. Diretto da

Simone Schinocca

e interpretato da Salvatore D’Onofrio, Costanza Maria Frola e Giuseppe Nitti, lo

spettacolo racconta la trentennale corrispondenza tra un ergastolano e il suo giudice. Un’opera commovente,

che ci interroga su come sia possibile conciliare

la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con il

dettato costituzionale del valore riabilitativo di ogni pena.

Prosegue la continuità di programmazione condivisa tra Teatro Stabile di Torino, Festival delle Colline

Torinesi/Fondazion

e TPE e Fo

ndazione Merz per esplorare l’universo di

Romeo

Castellucci

. Il 25 e 26 ottobre

2023 il Teatro Astra ospiterà

l’installazione

Il Terzo Reich

,

una riflessione sulla lingua, sulle parole e sulla loro

manipolazione operata dalle dittature.

OSPITALITÀ

Roberto Andò dirige Isabella Ragonese in

Clitennestra

tratta

da

La casa dei nomi

di Colm Tóibín (Teatro

Carignano, 28 novembre

–

3 dicembre 2023);

con

Ottantanove

Elvira Frosin

i

e Daniele Timpano, affiancati da Marco Cavalcoli

, indagano le conseguenze

della Rivoluzione francese con una scrittura affilata e tagliente (Teatro Gobetti, 10

–

15 ottobre

2023

)

;

Francesco Di Leva,

recentemente premiato con il David di Donatello, torna a Torino diretto da Pino Carbone

in

Muhammad Ali

(

T

eatro

Gobetti, 17

–

22 ottobre

2023

);

Beppe Rosso

dirige

Radio International

, commedia tragicomica

dell’iraniano Hamid Ziarati

che affronta i

temi dell’intolleranza razziale e dell’importanza dell’informazione (T

eatro

Gobetti, 24

–

29 ottobre 2023);

Accademia dei Folli propone

Buonasera Signor G.

, testi e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, regia

Carlo Roncaglia (T

eatro

Gobetti, 31 ottobre

–

5 novembre

2023

);

Stefano Massini incontra nuovamente il pubblico torinese con

L’interpretazione dei so

gni

,

liberamente

ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud (

Teatro

Gobetti, 7

–

12

novembre 2023

);

Mascia Musy

,

diretta da Emanuela Giordano

,

è la

protagonista di

Anna dei miracoli

di William Gibson

(

Teatro

Gobetti, 14

–

19 novembre

2023

);

Diretta da Luca De Fusco,

Galatea Ranzi

interpreta

Anna Karenina

di Lev Tolstoj

(T

eatro

Carignano, 19

–

23

dicembre 2023)

;

Ferdinando

, indiscusso capolavoro di Annibale Rucello, sarà diretto e interpretato da Arturo Cirillo (T

eatro

Gobetti, 21

–

26 novembr

e

2023

);

Lucia Calamaro porta in scena

Tipi umani

seduti al chiuso

. Partitura sentimentale per biblioteche

(T

eatro

Gobetti, 2

8

novembre

–

3 dicembre

2023

);

Laura Curino e Renato Sarti in

Il rumore del silenzio

rendono omaggio alla tragedia delle vittime di Piazza

Fontana e delle loro famiglie (T

eatro

Gobetti, 5

–

10 dicembre

2023

);

Andrée Ruth Shammah dirige Carlo Cecchi ne

La leggenda del santo bevitore

di Joseph Roth (T

eatro

Gobetti, 12

–

17 dicembre

2023

);

n

el periodo delle feste verranno programmati:

Arlecchino furioso

a cura di

Giorgio Sangati

, Sara Allevi, Anna

De Franceschi, Michele Mori

e diretto da Marco Zoppello (T

eatro

Gobetti, 19 dicembre 2023

–

1 gennaio

2024) e

Perfetti sconosciuti

di Paolo Genoves

e con un cast che riunisce alcuni dei nomi più amati del n

ostro

cinema tra cui

Paolo Calabresi

(T

eatro

Carignano, 26 dicembre 2023

–

7 gennaio 2024)

;

Carrozzeria Orfeo, una delle più apprezzate compagnie teatrali

italiane

, portano in scena il loro nuovo

spettacolo:

Salveremo il mondo prima dell’alba

(Fonderie Limone Moncalieri, 16

–

21 gennaio

2024

);

Gabriele Lavia dirige e interpreta

Un curioso accidente

di Carlo Goldoni, con lui in scena Federica Di Martino

(T

eatro

Carig

nano, 23

–

28 gennaio 2024);

Emma Dante prosegue nel comporre delicati e intensi mosaici dei ricordi, raccontando ne

Il tango delle

capinere

l’amore tra due anziani (T

eatro

Gobetti, 30 gennaio

–

4 febbraio

2024

);

Monica Nappo dirige

Top Girls

, testo di

Caryl Churchyll, il cui sguardo sulla società e sulla politica degli anni

Ottanta si combina con un esame senza tempo delle scelte e delle restrizioni delle donne in materia di

carriera e famiglia (T

eatro

Gobetti, 6

–

11 febbraio

2024

);

il collettivo VicoQ

uartoMazzini porta sul palcoscenico

La ferocia

, romanzo che nel 2015 è valso il Premio

Strega a Nicola Lagioia (T

eatro

Gobetti, 13

–

18 febbraio

2024

)

;

Giuliana De Sio e Alessandro Haber sono i protagonisti de

La signora del martedì

di Massimo Carlotto, re

gia

di Pierpaolo Sepe (T

eatro

Gobetti, 20

–

25 febbraio

2024

);

Veronica Cruciani dirige Eva Robin’s, Beatrice Vecchione

,

Matilde Vigna ne

Le serve

di Jean Jenet (T

eatro

Gobetti, 27 febbraio

–

3 marzo

2024

);

Ascanio Celestini e il suo magnetico talento narr

ativ

o

, sulle note composte da Gianluca Casadei

,

incontrano la

storia di San Francesco in

L’asino e il bue

(T

eatro

Gobetti, 5

–

10 marzo

2024

);

Carmelo Rifici firma la regia di

De Gasperi. L’Europa brucia

, scritto da Angela Demattè,

che vedrà Paolo

Pierobon

nel ruolo dello statista italiano

(T

eatro

Gobetti, 12

–

17 marzo 2024);

Marina Rocco, diretta da Andrée Ruth Shamman, interpreta

La Maria Brasca

, personaggio femminile

indimenticabile

di Giovanni Testori

(T

eatro

Gobetti, 19

–

24 marzo

2024

);

Domenico Castaldo porta in scena

L’arte di rendersi infelici

liberamente tratto da un celebre saggio dello

psicologo Paul Watzlawick (T

eatro

Gobetti, 2

–

7 aprile

2024

);

Roberto Valerio dirige e interpreta una divertente versione della commedia poco rappr

esentata di Carlo

Goldoni,

Il giuocatore

(T

eatro

Gobetti, 16

–

21 aprile

2024

);

Maria Paiato, diretta da Giorgio Sangati, è la protagonista di

Ladies

F

ootball

C

lub

di Stefano Massini (T

eatro

Gobetti, 23

–

28 aprile

2024

);

Geppy e Lorenzo Gleijeses

, dirett

i da Armando Pugliese, sono gli interpreti

di

Uomo e galantuomo

di

Eduardo De Filippo (T

eatro

Carignano, 30 aprile

–

12 maggio 2024);

Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa propongono il loro

David Copperfield sketch comedy

, una rilettura

in chiave

satirico/grottesc

a

del capolavoro di Dickens

per la regia di Marco Isidori

(T

eatro

Gobetti, 30 aprile

–

5 maggio

2024

);

Licia Lanera porta in scena

Love me. Due pezzi di Antonio Tarantino

, un affilato caleidoscopio di vite

denigrate e sconfitte (T

eatro

Gob

etti, 7

–

12 maggio

2024

);

Silvio Orlando interpreterà

Ciarlatani

,

da

Los Farsantes

scritto e diretto da Pablo Remón (T

eatro

Carignano,

14

–

26 maggio 2024)

;

L’ensemble belga Chaliwaté, stupirà il pubblico con il teatro fisico, contaminato con il circo

contemporaneo

,

dello spettacolo

Dimanche

, scritto e diretto da

Julie Tenret, Sicaire Durieux,

Sandrine Heyraud

(

Fonderie

Limone Moncalieri 9

–

12 maggio 2024);

Hybris

, il nuovo spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella arriverà con tutta la loro forza

dirompente

(T

eatro

Carignano, 4

–

9 giugno 2024)

.

La campagna per la Stagione 2023/2024 del Teatro Stabile di Torino è LO SPAZIO DEL TEMPO

:

A

rtwork _Naima_

Torino,

8

giugno

202

3

