Arezzo: JOTC Open Orchestra feat

Martedì 23 luglio presso l’Arena Eden di Arezzo la JOTC Open Orchestra feat. Fulvio Sigurtà nel concerto “Twenty for Kenny. Tribute to Kenny Wheeler”. Inizio ore 21:15. A cura di Officine della Cultura in collaborazione con Associazione Jazz On The Corner.

Segue comunicato stampa.

Il jazz al festival Smart con Fulvio Sigurtà e la JOTC Open Orchestra

Appuntamento all’Arena Eden con l’omaggio della JOTC Open Orchestra a Kenny Wheeler a dieci anni dalla scomparsa

Il jazz raggiunge Arezzo Smart Festival con il concerto “Twenty for Kenny”, il tributo a Kenny Wheeler presentato dalla JOTC Open Orchestra diretta da Francesco Giustini insieme al trombettista Fulvio Sigurtà. L’appuntamento è fissato per martedì 23 luglio con inizio alle ore 21:15 presso l’Arena Eden. L’evento, a cura di Officine della Cultura, è realizzato in collaborazione con Associazione Jazz On The Corner.

La JOTC Open Orchestra rende omaggio al grande trombettista e compositore canadese Kenny Wheeler a dieci anni dalla sua scomparsa. Ospite d’eccezione il trombettista Fulvio Sigurtà, uno dei solisti più apprezzati del panorama jazz italiano. Il compositore e trombettista anglo-canadese Kenny Wheeler ha cambiato la storia del jazz contemporaneo, spingendolo oltre i propri confini. Sonorità eteree, paesaggi sonori che attingono alla musica classica e alla musica da film, armonie complesse e grandi melodie cantabili. Sul palco 20 musicisti che eseguiranno molti arrangiamenti curati dallo stesso Wheeler e alcuni arrangiamenti inediti di Francesco Giustini.