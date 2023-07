Francia: rivolte urbane dopo la morte di Nahel M.

Rivolte urbane: l’attentato contro il sindaco di L’Haÿ-les-Roses evidenzia gli attacchi ai funzionari eletti.

Dall’inizio della violenza urbana, parte della rabbia si è rivolta contro i funzionari eletti locali, molti dei quali sono stati presi di mira, come a Montluçon, Pontoise o nell’agglomerato di Tours.

Rivolte urbane, in diretta: Gérald Darmanin annuncia la mobilitazione di 45.000 poliziotti e gendarmi per la terza notte consecutiva

Il ministro dell’Interno ha dato “istruzioni di fermezza” e ha chiesto “come prima che gli arresti vengano eseguiti, il prima possibile”, ha precisato il suo entourage.

François Dubet: “Tutto accade come se i quartieri fossero in un vuoto politico, come se le furie e le rivolte non portassero ad alcun processo politico”

Dopo la morte di Nahel M., il sociologo spiega che gli abitanti delle tenute si sentono esclusi a causa delle loro origini, della loro cultura o della loro religione. Tuttavia, i movimenti ei partiti sociali non riescono a trasformare questo sentimento di abbandono in azioni, rivendicazioni o progetti organizzati.

Ulrike Lune Riboni: “Bisogna sempre chiedersi in quale contesto viene trasmessa un’immagine”

In Videoattivismi. Contestazione audiovisiva e politicizzazione delle immagini (Amsterdam, 208 pagine, 18 euro), Ulrike Lune Riboni, docente di scienze dell’informazione e della comunicazione all’Università di Parigi-VIII, sottolinea la continuità tra il cinema militante della prima metà del XX secolo , il esperienze di gruppi di videoattivisti negli anni ’80 e immagini contemporanee prodotte da anonimi per documentare manifestazioni, rivoluzioni e violenze poliziesche.

Gérald Darmanin annuncia la mobilitazione di 45.000 poliziotti e gendarmi per la terza notte consecutiva

Gérald Darmanin ha annunciato domenica sera il rinnovo del sistema delle forze dell’ordine, con, per la terza notte consecutiva, 45.000 poliziotti e gendarmi mobilitati per far fronte alle rivolte che hanno scosso il Paese dalla morte del giovane Nahel, avvenuta martedì a Nanterre.

Il ministro dell’Interno ha dato “istruzioni di fermezza” e ha chiesto “come prima che gli arresti vengano eseguiti, il prima possibile” , ha detto il suo entourage.

https://www.lemonde.fr/societe/live/2023/07/02/emeutes-apres-la-mort-de-nahel-m-en-direct-gerald-darmanin-annonce-la-mobilisation-de-45-000-policiers-et-gendarmes-pour-la-3e-nuit-consecutive_6179556_3224.html

Emeutes urbaines, en direct : Gérald Darmanin annonce la mobilisation de 45 000 policiers et gendarmes pour la 3e nuit d'affilée

Le ministre de l'intérieur a donné des « consignes de fermeté » et a demandé « comme précédemment que des interpellations soient menées, dès que possible », a précisé son entourage.

19:00 PER APPROFONDIRE

François Dubet: “Tutto accade come se i quartieri fossero in un vuoto politico, come se le furie e le rivolte non portassero ad alcun processo politico”

Dopo la morte di Nahel M., il sociologo spiega che gli abitanti delle tenute si sentono esclusi a causa delle loro origini, della loro cultura o della loro religione. Tuttavia, i movimenti ei partiti sociali non riescono a trasformare questo sentimento di abbandono in azioni, rivendicazioni o progetti organizzati.

18:20 PER APPROFONDIRE

Ulrike Lune Riboni: “Bisogna sempre chiedersi in quale contesto viene trasmessa un’immagine”

In Videoattivismi. Contestazione audiovisiva e politicizzazione delle immagini (Amsterdam, 208 pagine, 18 euro), Ulrike Lune Riboni, docente di scienze dell’informazione e della comunicazione all’Università di Parigi-VIII, sottolinea la continuità tra il cinema militante della prima metà del XX secolo , il esperienze di gruppi di videoattivisti negli anni ’80 e immagini contemporanee prodotte da anonimi per documentare manifestazioni, rivoluzioni e violenze poliziesche.

18:07

Nelle foto: la casa del sindaco di L’Haÿ-les-Roses aggredita con un’auto ariete, condanne unanimi dei leader politici

17:51 URGENTE

Gérald Darmanin annuncia la mobilitazione di 45.000 poliziotti e gendarmi per la terza notte consecutiva

Gérald Darmanin ha annunciato domenica sera il rinnovo del sistema delle forze dell’ordine, con, per la terza notte consecutiva, 45.000 poliziotti e gendarmi mobilitati per far fronte alle rivolte che hanno scosso il Paese dalla morte del giovane Nahel, avvenuta martedì a Nanterre.

Il ministro dell’Interno ha dato “istruzioni di fermezza” e ha chiesto “come prima che gli arresti vengano eseguiti, il prima possibile” , ha detto il suo entourage.

17:50

A che punto siamo con le condanne degli arrestati? Multe, carcere?…

grazie

Buongiorno,

Diverse persone sono state condannate venerdì dal tribunale di Nanterre per aver partecipato agli scontri delle notti precedenti. Ti suggeriamo di leggere questo articolo:

17:23

Il sindaco di Nanterre chiede ai suoi elettori di rispettare l’invito alla calma della famiglia Nahel

Patrick Jarry, sindaco di Nanterre, domenica ha chiesto a tutti i suoi elettori di trasmettere l’appello della famiglia Nahel a porre fine alle violenze e ” ad agire dove si trovano affinché sia ​​rispettato “.

“ Conosco l’angoscia condivisa da un gran numero di abitanti della nostra città, nelle scorse sere, rispetto agli eventi vissuti. Sabato 1 luglio , un’emozione immensa ha attraversato Nanterre, al momento del funerale di Nahel, al cimitero di Mont-Valérien ”, ha scritto in un comunicato .

“ Voglio ringraziare la famiglia e le persone care che hanno organizzato una cerimonia, nonostante il loro immenso dolore, con grande dignità (…). Dopo questa cerimonia, la famiglia chiede la fine delle violenze. Chiedo a tutti i Nanterriens ea tutti i Nanterriens di trasmettere questo messaggio e di agire dove si trovano in modo che sia rispettato”, aggiunge Patrick Jarry.

16:54

Sul popolare mercato della Epeule, a Roubaix: “Non avreste dovuto concentrare tutta la miseria in un unico posto”

Al Théâtre du Colisée, a Roubaix, 30 giugno 2023. DENIS CHARLET / AFP

Hamid Taleb, venditore di frutta e verdura, è come la maggior parte dei bambini immigrati di prima generazione arrivati ​​qui dopo la guerra d’Algeria. Non hanno parole abbastanza dure per denunciare i “ genitori che non trattengono i figli ”. Ma aggiunge subito: “ Li abbiamo lasciati affondare. Non ci sono abbastanza educatori nei quartieri, le maestre non sono sostenute, le mamme che crescono i figli da sole non ce la fanno più. Non sorprenderti se scoreggia. Non dovrebbe concentrare tutta la miseria in un unico luogo. »

Un cliente si unisce alla conversazione. Suo padre arrivò nel 1957 per lavorare nell’industria tessile a Roubaix: “ Noi, se facevamo lo scemo, era uno scherzo, mio ​​padre non ci rideva mai. Faremmo meglio ad andare dritti. Tuttavia, nella nostra generazione, molti non sono stati in grado di occuparsi dei propri figli. Di conseguenza, i giovani di oggi fanno qualsiasi cosa. Il chouf [cerca di spacciatori] o negozi di bottino adesso …”

Se luoghi emblematici di questo altro mondo con cui non si confondono, incastrati nei loro quartieri dove vivono tra loro, hanno brindato, come il teatro Colosseo, a 100 metri dalla piazza del mercato, i rivoltosi hanno anche forzato l’ingresso al Triangolo , il supermercato halal. ” Anche il Triangolo!” È pazzesco, vero? “dice un habitué di un bar dove il caffè viene servito a un euro.

“Invia l’esercito”

È seduto con due Chibanis [capelli bianchi, in dialetto arabo] che hanno sempre vissuto in una casa e non hanno portato le loro famiglie in Francia. Cappello in testa, uno di loro borbotta: “ Finirà male. Devi mandare l’esercito, calmarli, e i giovani, direttamente al sanguinamento per le vacanze. Lì capiranno! »

I negozi diversi dal Triangolo sono stati devastati, rue de l’Epeule. I commercianti sono preoccupati, come questo Kabyle, proprietario di un bazar che straripa sul marciapiede, con i suoi rotoli di carta assorbente e le sue scarpe made in China. “ Sembra il 1968 ma, almeno all’epoca, pensavano un po’ ai giovani che facevano dondolare i ciottoli. Ecco, è qualsiasi cosa! Hanno anche distrutto un centro sociale a Pile, dove i loro fratellini avrebbero trascorso parte dell’estate. Adesso basta! Sul mercato nessuno crede veramente che la situazione migliorerà definitivamente.

“ Andrà via. Ecco, è solo che ci sono molti poliziotti di notte adesso. All’inizio è come se fossero colti di sorpresa. E poi, con il coprifuoco [per il momento, fino a lunedì] , possono acciuffare i minatori e riportarli a casa », dice un negoziante in mezzo ai suoi scaffali su cui pendono lunghi abiti semplici e larghi dai colori scuri. Il suo dipendente è moderatamente convinto: “ Pensi che sia quello che devono fare i poliziotti in questo momento? »