Guerra in Ucraina: la Germania si oppone alla spedizione di munizioni a grappolo da parte degli Stati Uniti

Secondo il “Washington Post”, Joe Biden avrebbe accettato di fornirlo a Kiev. Questa decisione, che dovrà essere formalizzata in giornata, contravviene alla legge americana che vieta la produzione, l’uso o il trasferimento di questo tipo di armi. Questi diffondono esplosivi su vaste aree e pongono rischi a lungo termine per la popolazione.

Svezia nella Nato: Erdogan promette di prendere la “decisione migliore”

A pochi giorni dal vertice Nato, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan tiene alta la tensione sulla questione dell’adesione della Svezia. “Ne discuteremo con i nostri partner al vertice che si terrà martedì a Vilnius e prenderemo la decisione migliore, qualunque essa sia”, ha dichiarato il capo di Stato turco che si apprestava a ricevere questa sera il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Istanbul.

Il presidente turco, che dal maggio 2022 blocca l’ingresso della Svezia nella Nato, rimproverandogli una presunta clemenza nei confronti dei militanti curdi rifugiatisi sul suo suolo, si è detto favorevole alla “politica della porta aperta ” . Ma, ha proseguito, “come può contribuire alla Nato uno Stato che non prende le distanze dalle organizzazioni terroristiche? »

Il presidente Erdogan e il primo ministro svedese Ulf Kristersson si incontreranno lunedì a Vilnius per cercare di sbloccare l’opposizione turca all’adesione della Svezia, su iniziativa del segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg.

Munizioni a grappolo

Gli Stati Uniti prevedono di fornire munizioni a grappolo all’Ucraina per aiutare nella sua controffensiva contro le forze russe. Secondo il Washington Post si tratterebbe di fornire proiettili di artiglieria da 155 mm, gli M864, in servizio dal 1987. Il quotidiano americano riferisce che “nella sua ultima stima resa pubblica, più di 20 anni fa, il Pentagono stimò questa artiglieria Il proiettile aveva un tasso di accensione irregolare del 6%, il che significa che almeno quattro delle 72 submunizioni trasportate dal proiettile sarebbero rimaste inesplose in un’area di circa 22.500 metri quadrati. .

Ieri, nel corso di un briefing, il portavoce del Pentagono , Pat Ryder, ha precisato che gli Stati Uniti dispongono di diverse varianti di proiettili DPICM [Dual-purpose Improved Convention Munition o “Improved Dual-Purpose Conventional Munition”]. “Quelli che intendiamo fornire non includerebbero le varianti precedenti con un tasso di accensione irregolare superiore al 2,35% “, ha affermato.