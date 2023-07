Guerra in Ucraina: la Turchia accetta di sostenere l’adesione della Svezia alla NATO, che bloccata da più di un anno

“Sono lieto di annunciare che il presidente Erdogan ha accettato di trasmettere il protocollo di adesione della Svezia” al parlamento turco “il prima possibile e di collaborare con l’Assemblea per garantirne la ratifica”, ha affermato Jens Stoltenberg.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

Guerra in Ucraina

Putin ha sfidato

Prigozhin, l’ambizioso

Guerra in Ucraina, in diretta: la Turchia accetta di sostenere l’adesione della Svezia alla NATO, che blocca da più di un anno

“Sono lieto di annunciare che il presidente Erdogan ha accettato di trasmettere il protocollo di adesione della Svezia” al parlamento turco “il prima possibile e di collaborare con l’Assemblea per garantirne la ratifica”, ha affermato Jens Stoltenberg.

VIVERE

CONTESTO

Fai la tua domanda

(2)

22:29

Condivisione

“Stiamo compiendo un grande passo verso la ratifica formale dell’adesione della Svezia alla NATO”, ha salutato Stoccolma

Il primo ministro svedese ha salutato lunedì “una buona giornata” per il suo Paese e un “grande passo avanti” dopo l’accordo dato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’ingresso della Svezia nella Nato. “Stiamo facendo un grande passo verso la ratifica formale dell’adesione della Svezia alla NATO. È una buona giornata per la Svezia », ha detto Ulf Kristersson in conferenza stampa a Vilnius, dove si sta svolgendo un vertice dell’Alleanza, dicendosi «molto contento» dell’accordo annunciato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

22:15

Condivisione

Berlino accoglie con favore l’accordo di Erdogan per sostenere la Svezia

Lunedì anche il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha accolto con favore l’accordo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sull’adesione della Svezia alla NATO.

In un post su Twitter , la Baerbock ha affermato che si tratta di “buone notizie da Vilnius” . “Il percorso per la ratifica della Turchia dell’adesione della Svezia alla NATO è finalmente chiaro “, ha detto.