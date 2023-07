Concessione di contributi a Province, Comuni per progetti a valenza internazionale

I Comuni assegnatari del Bando sono: Calcinaia, Cavriglia, Fucecchio, Montecarlo, Pontedera, Reggello e Volterra

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PROVINCE, COMUNI ED UNIONI DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A VALENZA INTERNAZIONALE DA REALIZZARSI NEL BIENNIO 2023-2024

Il Presidente di AICCRE Toscana, Antonio Mazzeo:“Il gemellaggio offre i il vantaggio di combinare insieme legami di amicizia e scambi dei tipi più diversi. Il Segretario di AICCRE Toscana, Ilaria Bugetti: ”Il ruolo di Aiccre è supportare i Comuni nel complesso mondo europeo, affiancare le piccole realtà per permettere loro di aprirsi ai gemellaggi, agli scambi, al confronto. Unica vera via per un futuro di pace e cooperazione”

Per la prima volta dall’inizio della sua attività AICCRE Toscana ha pubblicato un bando pubblico dal titolo: “Concessione di contributi a Province, Comuni e Unioni di Comuni per la realizzazione di progetti a valenza internazionale da realizzare nel biennio “2023 -2024”. I Comuni assegnatari del Bando sono: Calcinaia, Cavriglia, Fucecchio, Montecarlo, Pontedera, Reggello e Volterra.

Il Presidente di AICCRE Toscana, Antonio Mazzeo, dichiara: “Il gemellaggio offre in particolare il vantaggio di combinare insieme legami di amicizia e scambi dei tipi più diversi. Inoltre, la durata nel tempo, che è una sua caratteristica peculiare, fa sì che tra gli abitanti delle città partner si sviluppi una reale e solida conoscenza reciproca. Tuttavia, nella concezione sempre coerentemente rispettata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa di cui ho recentemente avuto l’onore di entrare a fare parte, il gemellaggio è innanzi tutto uno strumento insostituibile per sensibilizzare i cittadini alla conoscenza ed all’impegno a favore del processo di unificazione federale dell’Europa e per contribuire alla costruzione di una Europa vicina ai cittadini e capace di rispondere efficacemente alle loro esigenze. Il gemellaggio è un mezzo essenziale di pace tra i popoli. Il principio guida è sempre stato quello di unire uomini e donne con orizzonti spesso diversi perché gestissero assieme gli interessi comuni. Da questa esperienza vissuta tra europei scaturisce una migliore conoscenza reciproca e una maggiore tolleranza verso gli altri; ne consegue il sentimento di appartenenza ad una stessa comunità che si traduce in una più forte solidarietà e cooperazione. Sono molto contento che a questo primo bando ci sia stata una buona risposta e che tutti i 7 progetti presentati siano stati ammessi al finanziamento. Voglio pertanto complimentarmi con le amministrazioni dei Comuni di Calcinaia, Cavriglia, Fucecchio, Montecarlo, Pontedera, Reggello e Volterra per i bei progetti presentati e finanziati. Spero che sia l’avvio di una nuova stagione di AICCRE Toscana, da sempre esempio in Italia per alimentare e sostenere nelle nostre comunità l’impegno per l’Europa e le sue istituzioni.

Da parte sua, il Segretario di AICCRE Toscana, Ilaria Bugetti, afferma: ”Il ruolo di Aiccre, che per la prima volta pubblica un bando pubblico, è supportare i Comuni nel complesso mondo europeo, affiancare le piccole realtà per permettere loro di aprirsi ai gemellaggi, agli scambi, al confronto. Unica vera via per un futuro di pace e cooperazione”

Di fatto, AICCRE Toscana si propone con questo Bando di contribuire al consolidamento e all’ulteriore sviluppo delle attività internazionali degli Enti Locali del territorio regionale che intrattengono rapporti di scambio e collaborazione con enti omologhi in Europa e nel mondo, realizzando attività che spaziano dal networking bilaterale e multilaterale, a progettualità comuni, fino alla sottoscrizione di patti di amicizia e di cooperazione.