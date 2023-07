Guerra Russia-Ucraina

Le minacce contro le navi civili nel Mar Nero sono “inaccettabili”, afferma l’ONU

“Il rischio che il conflitto [della guerra in Ucraina] si estenda in risposta a un incidente militare nel Mar Nero – intenzionale o accidentale – deve essere evitato a tutti i costi, poiché potrebbe portare a conseguenze catastrofiche per tutti noi “, ha dichiarato venerdì Rosemary DiCarlo, sottosegretario generale per gli affari politici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) davanti al Consiglio di sicurezza dell’organizzazione .

Facendo eco alle parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che giovedì ha condannato “fortemente” gli attacchi russi ai porti ucraini nel Mar Nero, ha affermato: “Le minacce di prendere di mira navi civili nel Mar Nero sono inaccettabili”, “siamo anche preoccupati per le segnalazioni di mine deposte nel Mar Nero, che minacciano la navigazione civile” .

Dopo la scadenza dell’accordo sul grano, la Russia ha dichiarato mercoledì che considererà le navi dirette in Ucraina attraverso il Mar Nero a partire da giovedì come ” potenziali navi militari” e i paesi di cui sventolano la bandiera come parti in conflitto. Kiev ha risposto a sua volta avvertendo le navi dirette ai porti controllati dalla Russia.

Un “esercitazione” militare è stato persino condotto dalle forze russe nel nord-ovest del Mar Nero venerdì mattina, ha annunciato Mosca, aggiungendo che missili anti-nave sono stati lanciati per abbattere un bersaglio in mare.

Le tensioni si sono riaccese nel Mar Nero da quando Mosca ha abbandonato questa settimana l’accordo sulle esportazioni di cereali ucraini, cruciali per l’alimentazione mondiale. Questo accordo, negoziato sotto l’egida della Turchia e delle Nazioni Unite, ha consentito alle navi mercantili cariche di grano di lasciare i porti ucraini attraverso corridoi marittimi protetti.

Russia: la banca centrale alza il suo tasso di riferimento all’8,5%

Si tratta della prima volta dalla fine di febbraio 2022, in un contesto di indebolimento del rublo che fa temere un aumento dell’inflazione nel Paese. “Le previsioni di inflazione sono aumentate” , ha spiegato in un comunicato la Banca centrale di Russia (BCR), stimando che “l’andamento della domanda interna e il deprezzamento del rublo dall’inizio del 2023 amplificano notevolmente il rischio inflazionistico” .

Sulla scia delle prime sanzioni internazionali, la BCR aveva alzato drasticamente il suo tasso al 20% a fine febbraio 2022, prima di procedere con diversi tagli, rassicurata dalla tenuta dell’economia russa. Nel segno che queste sanzioni stanno pesando sull’economia nazionale, il prodotto interno lordo della Russia si è contratto dell’1,9% nel primo trimestre, secondo Rosstat, e il deficit nazionale potrebbe attestarsi tra il 3% e il 4% entro la fine dell’anno, secondo gli esperti, superiore al 2% previsto.

Di fronte all’aumento della spesa federale, in gran parte legato all’intervento in Ucraina, il ministero delle Finanze ha già annunciato mercoledì tagli di bilancio per il 2024 di 450 miliardi di rubli (4,4 miliardi di euro).