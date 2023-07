9

Il soldatino di stagno, teatro per I bambini al Festival delle Musiche

Il Festival delle Musiche raggiunge i più piccoli e le famiglie con un evento teatrale a ingresso libero presso Pieve al Toppo

Invito del Festival delle Musiche per i più piccoli tra gli spettatori. Mercoledì 26 luglio, con inizio alle ore 21:15 presso la Piazza Centrale di Pieve al Toppo, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Il soldatino di stagno”, prodotto da Compagnia NATA e Stivalaccio Teatro con un dedica ai più piccoli tra gli spettatori del festival, quelli tra 4 e 10 anni insieme alle loro famiglie. Sul palco Giorgio Castagna con le musiche dal vivo di Lorenzo Bachini per la regia e il testo di Marco Zoppello. L’evento, ad ingresso libero, è a cura di Officine della Cultura con il sostegno del Comune di Civitella in Val di Chiana.

La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; tra di loro, un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo e a dividerli, un sacco di disavventure, tra cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un enorme pesce, topi e tombini. “Il soldatino di stagno” è un originale adattamento dello “Schiaccianoci” di Ciajkovskij ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, narrato con la musica eseguita dal vivo. È una di quelle storie che quando te la raccontano, non te la scordi più, forse perché parla d’amore, di diversità, di coraggio; tratta della vita, con le sue ombre e luci e le sue trasformazioni, che avvengono perché succedono e basta, senza drammi. Poiché nulla finisce, ma tutto si trasforma.

Info Festival: Officine della Cultura, tel. 0575 27961 – 338 8431111 –

biglietteria@officinedellacultura.org. Ulteriori informazioni: www.festivaldellemusiche.it.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Associazione Resonars, Associazione Ritmi, Associazione Jazz on the Corner, AS Monteservizi con il sostegno della Regione Toscana e dei Comuni di Foiano della Chiana, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino.