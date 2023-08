La maratona verso la VII edizione del Firenze Comics continua con la presentazione di tutti i Cosplayer e Disegnatori presenti al festival,

in programma nel fine settimana del 2 e 3 settembre a Villa Montalvo (Campi Bisenzio)

“Se puoi segnarlo, puoi anche farlo”, è il motto delle bellissime Principesse Disney che quest’anno sfileranno e danzeranno al Firenze Comics. Se nel cuore della notte avvertite rumori sinistri nella vostra casa, non esitate a chiamare Ghostbusters Italia – Distaccamento Florentia.

Se siete invece semplicemente fan del fantasy, la buona notizia è che avrete presto la possibilità di incontrarli tutti insieme -accompagnati da una folta schiera di altri ben noti cosplayer- al Firenze Comics del prossimo 2-3 settembre nel parco di Villa Montalvo (Campi Bisenzio). A presentare loro, come del resto tutti i protagonisti che animeranno la due giorni dedicata al fumetto e alla cultura pop, sarà un’altra bellissima cosplayer, Letizia Livornese, insieme al suo storico e amato co-presentatore Roberto Costantini e alla attesissima new entry Andrea Gallozzoli.

“Anche quest’anno sono pronta per la nuova edizione del Firenze Comics – è il commento di Letizia Livornese, in arte Letizia Cosplay -, a cui partecipo dal 2018. Firenze Comics è stato per me il primo evento al di fuori della fiera di Lucca, ed è per questo che occupa un posto speciale nel mio cuore. Essendo più piccolo e meno dispersivo, al festival fiorentino ho avuto l’occasione di conoscere più persone e legare amicizie che vanno avanti ancora oggi: il bello di questi eventi, infatti, è uscire dalla realtà di tutti i giorni e stare con gente che condivide con te la propria passione. Tantissimi gli ospiti dell’edizione 2023, gli stand di fumetti, libri, gadget e molti piatti deliziosi con Karē no kuruma e altri ristoranti appetitosi; per non parlare degli intrattenimenti, come il ballo delle principesse Disney (coordinate da Veronica Allaini), gli incontri mozzafiato con i lottatori della Tana delle Tigri, i Ghostbusters che cattureranno fantasmi giganti nell’immenso parco di Villa Montalvo, guidati da EM BI…e fate attenzione all’area zombie! Presente anche lo stand di Dayla Dunn, il nuovo fumetto horror sexy di cui sono la protagonista, lo stand di Super Six e Iunior Tv (con il mio nuovo programma “I bon bon di Lety” che canterò sul palco insieme a Dj-V) e non dimentichiamo che domenica 3 settembre si terrà l’attesa gara cosplay guidata dalla fantastica Debora di Meo, insieme ai giurati Andrea Saviozzi, Shino Zaki, EM BI, Vanessa Zacchi e Stefania Secci. Tantissimi i premi in palio ma solo uno porterà a casa il primo assoluto: la bellissima playstation5!”

Gli appassionati di Comics attendono con particolare trepidazione anche l’incontro con i propri disegnatori del cuore, e il Firenze Comics non poteva non regalare al suo pubblico la magia di un bel sogno realizzato.

Saranno infatti presenti Stefano Monda – in arte Steart -, Veronica De Maio, Fededeko e Giorgio Espen, che a tu per tu con i loro fan disegneranno dal vivo i personaggi che li hanno resi celebri.

“Per me Firenze Comics è un punto di riferimento nel magico mondo dei fumetti e dei cartoons – spiega Giorgio Espen, graphic and character designer noto nel mondo dei disegni come Espen-, un punto colorato al centro di quest’Italia a volte un po’ grigia. Un raduno di noi appassionati di fumetti, personaggi, cartoni animati, disegnatori, autori, etc.. un luogo insomma non solo di musica e cosplayer, ma anche un’area dove il pubblico può conoscere chi crea e disegna i personaggi. Poche fiere ormai hanno questa “perla” di disegnatori, l’area detta “Artist Alley” dedicata a creativi che utilizzano svariate tecniche per realizzare disegni e fumetti, dove chiunque può farsi fare un disegno dal vivo, originale e con dedica. Inoltre, Firenze Comics mi ha dato la possibilità di realizzare con loro la mascotte “SuperEFFE”, un simpatico e maldestro ragazzo con il ciuffo (di cui la sua vera identità è sconosciuta persino ad Espen) che per due giorni all’anno si veste da supereroe in fuxia e nero come la fiera stessa! Ci vediamo domenica 3 settembre!”

“Firenze Comics è casa per me, perché amo gli occhi dei bambini e i loro sorrisi -commenta Veronica De Maio, pittrice disegnatrice e illustratrice -. Questa è la terza edizione a cui partecipo; sto crescendo dentro un mondo fantasy dove l’attesa dell’evento diventa sempre più intensa; la passione per l’arte e per il fumetto mi ha spinto a incanalare la mia creatività verso dipinti e creazioni dedicati ai personaggi dei cartoni animati di quando ero bambina. Vivo il Firenze Comics ogni giorno, perché porto avanti un progetto in cui credo e che amo. Firenze Comics per me è diventata una scelta di vita: scelgo ogni giorno di creare qualcosa di unico affinché possa anche io contribuire a valorizzare una manifestazione così tanto amata, un appuntamento che è famiglia, nel quale ho incontrato artisti eccezionali e stretto bellissime amicizie”.

La due giorni di Firenze Comics inizia la mattina alle 10 e si conclude la sera alle 21

Ingresso 10€; ridotto 6-13 anni 5€