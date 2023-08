Lampedusa: Migranti, tratte in salvo 578 persone

Continuano gli sbarchi a Lampedusa tratte in salvo 578 persone in 15 diversi approdi. In 41 soccorsi dalla Ong Mare*Go

Quarantuno persone sono state intanto tratte in salvo ieri sera dall’equipaggio dell’ong Mare*Go e affidate a una motovedetta della Guardia costiera che le ha condotte a Lampedusa. Nella notte l’equipaggio della nave umanitaria ha avvistato altre due carrette del mare: un piccolo gommone con 6 persone a bordo e senza motore funzionante e un barchino in ferro con 36 migranti. “Aspettiamo da ore l’arrivo di un assetto della Guardia costiera italiana, ma sembra che nessun assetto sia disponibile – dicono dall’ong -. Perché l’Italia non ha mezzi sufficienti per i soccorsi in mare, ma li dona alla cosiddetta Guardia costiera della Libia per orchestrare i respingimenti?”.