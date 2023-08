Guerra Russia-Ucraina

Guerra in Ucraina, in diretta: Mosca afferma di aver distrutto siti industriali militari con scioperi notturni

“Il complesso militare-industriale dell’Ucraina ha subito danni significativi”, ha affermato il ministero della Difesa russo. Da parte sua, l’Ucraina ha assicurato di aver abbattuto sedici dei ventotto missili lanciati durante la notte dai russi.

La Russia lancia il suo rublo digitale, sperando di eludere le sanzioni

Martedì la Russia ha lanciato la fase di prova di un rublo digitale, basandosi sulla tecnologia blockchain, sperando di limitare alla fine l’impatto delle sanzioni internazionali. “VTB è diventata la prima banca a testare con successo le transazioni utilizzando rubli digitali nella sua app mobile “, ha dichiarato in una nota la seconda banca più grande della Russia.

In totale, anche altre 12 banche e 600 persone sono interessate da questa “fase di prova” , dettagliata la scorsa settimana dalla Banca centrale russa (BCR). In questa fase potranno effettuare pagamenti presso 30 punti vendita dislocati in 11 città del Paese.

Alla fine, “le operazioni saranno gratuite per i cittadini e con una commissione minima per le imprese”, ha dichiarato la BCR ad Agence France-Presse. Obiettivo dichiarato di Mosca: rendere più ermetico il proprio sistema finanziario e limitare l’impatto delle restrizioni internazionali.

16:34

Volodymyr Zelensky ha incontrato le forze ucraine sul fronte meridionale

Martedì il capo di stato ucraino ha incontrato le truppe impegnate nella controffensiva contro l’esercito russo nella regione di Zaporizhia, ha detto la presidenza.

“Durante un viaggio nella regione di Zaporizhia, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato le sedi delle brigate che svolgono operazioni offensive nel settore di Melitopol”, ha affermato la presidenza ucraina in una nota.

14:47

Scioperi notturni in Ucraina: Mosca dice di aver distrutto siti industriali militari

Martedì l’esercito russo ha dichiarato di aver bombardato durante la notte diversi siti industriali militari in Ucraina. “Tutti i siti presi di mira sono stati colpiti” , ha assicurato, come di consueto, il ministero della Difesa russo nel suo quotidiano comunicato stampa. “Il complesso militare-industriale dell’Ucraina ha subito danni significativi “, ha aggiunto.

Da parte sua, l’Ucraina ha assicurato di aver abbattuto sedici dei ventotto missili lanciati durante la notte dai russi. Un missile che non è stato intercettato dalla difesa antiaerea di Kiev ha ucciso tre persone a Lutsk, nell’ovest del Paese. La presidenza ucraina ha anche riferito di un complesso sportivo colpito a Dnipro, una città dell’Ucraina centrale.