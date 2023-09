Rapporti internazionali: Aou Senese e Università di Siena firmano protocollo di collaborazione

Strutturare un rapporto di collaborazione per consolidare le attività internazionali, favorire una sinergia sugli ambiti internazionali di reciproco interesse e rafforzare l’attenzione sulle tematiche europee in ambito sanitario. Questi gli obiettivi del protocollo di collaborazione tra l’Ufficio Rapporti internazionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e la Divisione Relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Siena, sottoscritto e firmato dal direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta, e dal rettore Roberto Di Pietra. Obiettivo del protocollo è lo sviluppo di attività congiunte che mirino alla crescita e alla condivisione delle attività internazionali e, in particolare, al miglioramento delle opportunità di interesse nell’ambito internazionale. Inoltre, il protocollo si pone l’obiettivo di valorizzare il personale afferente alle rispettive strutture attraverso l’accrescimento delle competenze e la costruzione di una rete di relazioni professionali stabili nel tempo.

«Avere un respiro internazionale, aprendosi agli altri Paesi, è una vocazione naturale per i nostri due enti– sottolinea Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese –. In ambito sanitario, ma non solo, il confronto con le più importanti istituzioni estere è sempre fonte di grande arricchimento, sia dal punto di vista professionale che umano. Unire ancora di più gli sforzi nostri con quelli dell’Università, anche nell’ambito internazionale, renderà più efficaci le nostre iniziative».

«Esprimo soddisfazione per la definizione di questo accordo tra l’Università e l’Azienda ospedaliero-universitaria senese – commenta il rettore Roberto Di Pietra – perché consente una gestione congiunta di attività connesse alle relazioni internazionali tra le due istituzioni negli ambiti di comune interesse favorendo la comune gestione della prospettiva internazionale a favore dei professionisti della sanità, degli specializzandi, dei dottorandi e degli studenti. L’accordo mira, inoltre, a creare sinergie con l’Azienda ospedaliero-universitaria senese – aggiunge il rettore -, unendo sforzi, risorse e competenze delle due strutture dedicate alle relazioni internazionali anche in fase di progettazione di tali attività e di stesura delle candidature, soprattutto in ambito europeo, atte a ottenere finanziamenti».

Hanno presenziato alla firma la responsabile dell’Ufficio Rapporti Internazionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Loriana Bocci, e Milena Fadda, responsabile dell’Ufficio Sviluppo e gestione Relazioni Internazionali dell’Università di Siena.

Il protocollo avrà una durata triennale e prevede inoltre la condivisione delle opportunità e iniziative di interesse comune, quali ad esempio l’accoglienza di delegazioni straniere e un partenariato nei progetti internazionali per la mobilità in uscita dei professionisti sanitari, specializzandi e studenti, con la condivisione delle opportunità di sovvenzioni e bandi con fondi europei a cui potrebbe accedere il personale sanitario.