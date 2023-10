Messina: registrata scossa di magnitudo 2.7

Un terremoto di magnitudo ML 2.7 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana nord orientale (Messina), il

02-10-2023 03:02:48 (UTC) 4 ore, 0 minuti fa

02-10-2023 05:02:48 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.3290, 15.4150 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune Prov Dist Pop Cum Pop

Villafranca Tirrena ME 10 8584 8584

Spadafora ME 12 5021 13605

Venetico ME 13 3911 17516

Saponara ME 15 3988 21504

Valdina ME 15 1355 22859

Torregrotta ME 16 7431 30290

Roccavaldina ME 17 1133 31423

Rometta ME 17 6650 38073

Condrò ME 19 493 38566

Pace del Mela ME 19 6239 44805

Milazzo ME 19 31646 76451

Monforte San Giorgio ME 19 2777 79228

Messina ME 19 238439 317667

San Pier Niceto ME 20 2837 320504

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

19 Km a NW di Messina (238439 abitanti)

32 Km a NW di Reggio di Calabria (183035 abitanti)

83 Km a N di Acireale (52622 abitanti)

96 Km a N di Catania (314555 abitanti)

I dati e i risultati pubblicati su queste pagine dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono distribuiti sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International License. Il Gruppo di Lavoro ISIDe presso Osservatorio Nazionale Terremoti ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.