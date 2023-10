Stabilimento Colacem Gubbio: in funzione il filtro ibrido di nuova generazione

STABILIMENTO COLACEM DI GUBBIO: IN FUNZIONE IL FILTRO IBRIDO DI ULTIMA GENERAZIONE, A CONFERMA DEI CONTINUI INVESTIMENTI DELL’AZIENDA NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

Gubbio, 4 ottobre 2023 – Il programma di investimenti della multinazionale umbra del cemento raggiunge un nuovo traguardo presso lo stabilimento Colacem di Ghigiano (Gubbio) con l’entrata in funzione, il 27 settembre scorso, di un filtro ibrido di ultima generazione.

L’investimento, di 2,5 milioni di euro, è frutto di una scelta autonoma di Colacem volta a mantenere le proprie performance ambientali a livelli di eccellenza.

Lo stabilimento eugubino si conferma così tra i più avanzati d’Europa per tecnologie utilizzate e competenze organizzative.

La nuova soluzione migliora le già ottime prestazioni emissive, molto al di sotto dei limiti indicati dalla normativa, assicurando inoltre la piena funzionalità del sistema anche in presenza di black out della rete elettrica.

Il percorso di investimento va ad aggiornare il programma aziendale che in un solo anno ha visto spese di natura tecnica per oltre 14 milioni di euro, comprendendo anche l’installazione di analoghi filtri ibridi presso gli stabilimenti di Sesto Campano (IS) e Rassina (AR).

Colacem persegue con determinazione gli impegni formalizzati dalle istituzioni europee in merito a sostenibilità e decarbonizzazione, richiamati dai principi ESG (Environmental, Social, Governance). L’applicazione delle migliori tecnologie disponibili, la continua ricerca nella riduzione delle emissioni climalteranti, l’investimento in fonti energetiche rinnovabili e l’utilizzo di materie prime seconde sono elementi essenziali per guardare al futuro, proponendo prodotti con caratteristiche tecniche di assoluta eccellenza e con un’impronta carbonica sempre minore.