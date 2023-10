La Comunità di Cerisano ricorda Madre Carmela Prestigiacomo

Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato

Calabria

Comunità di Cerisano ( CS)

Carissimi,

ho accolto con entusiasmo l’invito di questo giornale Alétheia, per fare questo articolo sulla nostra amata Fondatrice Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo in occasione del 75° Anniversario della sua nascita al cielo in odore di santità a Roma il 14 dicembre 1948.

Parlare della nostra amata Fondatrice, per ciascuna delle sue figlie spirituale, ci permette di rendere palese la sua alta figura di donna contemplativa e apostola. ambasciatrice dell’Azione contemplativa, scandita dalla preghiera. Unione mistica che sbocciava nell’Incontro con il Signore il Verbo di Dio Incarnato e che contemplava durante la sua giornata con le Suore, le Signore, le Maestre, le ragazze, le bambine. Madre Carmela, giorno dopo giorno alla mensa della Parola e al banchetto eucaristico, fece intensa esperienza di amore unitivo in spirito di riparazione.

La nostra Venerabile Fondatrice con grande intensità e brama missionaria coltivava la dimensione apostolica, illuminata dalla consapevolezza di essere ponte tra Dio e gli uomini, specialmente della popolazione femminile più abbandonata nel meridione italiano. L’ardente zolo apostolico che l’animava diventava azione apostòlica, il cui motore era in lei e nelle sue Figlie, l’amore a Dio e ai fratelli. Una spiritualità cristocentrica, che oggi e sempre, poggia sulla Carità come distintivo dell’Istituto, “illuminando menti e cuori” tramite il lavoro comunitario in solidarietà, l’evangelizzazione, la educazione ,la Catechesi e la promozione della donna. Tutta la sua opera apostolica insieme alle sue Suore dell’Istituto, svolta in fedeltà al carisma di Fondazione.

Madre Carmela, al secolo Francesca Paola Prestigiacomo, nata a Palermo il 15 ottobre 1858 , sin dai primi anni della sua Infanzia diede mostra di un amore immenso per Gesù. Corrispondendo alla grazia di Dio, accolse la chiamata alla vita consacrata e fece i suoi primi voti nell’Istituto dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria a Palermo nel 1975. Dopo nove anni esemplari di vita religiosa, eccellente educatrice delle giovane, ricevette da Dio la chiamata ad uscire e fondare una Nuova Famiglia religiosa. Lei accolse con grande fede questa chiamata e fu aiutata dal suo Confessore e Direttore spirituale Don Emmanuele Cali. Dopo l’uscita dell’Istituto dei Sacri Cuore, l’11maggio 1884 e, avendo vissuto un tempo di forte preghiera e sacrifici, il 14 settembre 1884 a Palermo, fondò la Congregazione della Monache del Sacro Cuore di Gesù, sotto il titolo dell’Incarnazione, e ottenne l’Approvazione Diocesana da Sua Em.Za Card. Michelangelo Celesia, il 16 aprile 1890.

Con grande abbandono alla volontà di Dio conduce il Novello Istituto a secondo l’Ispirazione originaria data dallo Spirito Santo, Gesù le chiese : ” io voglio un sodalizio dove Marta e Maria ben si accordino insieme”. Questo desiderio del Signore si compì e Madre Carmela, eroica nella fede, superò non pochi momenti di difficoltà alla guida dell’Istituto e così ottenne da sua Santità Leone XIII il Decreto di Lode il 10 novembre 1902. Passarono molti anni, ma Lei instancabile fondatrice fondò numerose case in Sicilia, Roma e Calabria. Il 27 gennaio 1930 ottenne l’Approvazione Definitiva dell’Istituto da Sua Santità Pio XI e il 18 febbraio 1941 l’Approvazione definitiva delle Costituzione con Decreto di Sua Santità Pio XII.

La diffusione del Carisma affidato a Madre Carmela, dopo la sua nascita cielo 1948 e sempre vivo nelle Suore dell’Istituto da lei fondato che presente, oggi 2023, in Italia, Brasile, Argentina, Canada, Messico e in Terra Santa a Betlemme.

Con il Decreto di Venerabilità concesso da Sua Santità Papa Francesco alla nostra Fondatrice, il 6 dicembre 2014, aspettiamo con grande speranza la sua pronta Beatificazione e invitiamo tutti i fedeli e devoti a pregare e a lasciarsi illuminare dal luminoso patrimonio spirituale e apostolico della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo. A voi un fraterno saluto dalla nostra Superiora Generale Madre Cleusa De Carvalho, dal Postulatore della Causa Don Enzo Gabrieli. In comunione di preghiera molto grata

Suor Alba Arce SCVI

Vice- Postulatrice della Causa

SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO

NOTIZIE STORICHE DELLA CASA DI CERISANO ( CS)

Tra le Fondazione di Madre Carmela in Calabria ricordiamo questa Casa di Cerisano. Madre Carmela ottenne dall’Arcivescovo di Cosenza sua Ecc.za Tommaso Trossoni, per interessamento del canonico Don Giuseppe Vitari, il 28 ottobre 1831, si aprì a Cerisano un Asilo Infantile. L’opera fu accolta con grande gioia ed entusiasmo dai cerisanesi e la Confraternità del Rosario offrì i suoi locali sia per l’abitazione delle Suore sia pera accogliere i bambini. Le Suore, come raccontava Suor Ermelina Vitale nelle sue memorie, sorse un laboratorio di ricamo e cucito. Inooltre oltre all’insegnamento religioso e morale, le suore si dedicarono all’insegnamento catechistico , all’evangelizzazione del popolo cerisanese ed intorni nelle contrade negli anni dal 1933 al 1950, quando ebbe inizio un piccolo internato per le ragazze bisognose. Nel 1939 l’Arcivescovo Mons. Aniello Calcara affidò la chiessetta della Madonna degli Schiucchi, vicina a Cerisano, luogo dove il popolo si recava in precessione, l’8 maggio 1940 fu affidata alle Cure delle Suore in maniera speciale a Suor Faustina Scalzi.

Per la costruzione dell’Asilo Infantile s’interessarono alcune Famiglie, tra questi Benefattori la Venerabile Famiglia della Sig.ra Rosa Serafini Ved. Zuppi per la donazione del terreno, nell’anno 1961. In seguito incominciò con l’interessamento della Casa del Mezzogiorno e della Superiora Generale Madre Crocifissa Millo, la Costruzione dell’Asilo Infantile di Cerisano. Affidata all’Impresa Arnieri nel novembre 1968 e i lavori furono approvati dall’Ufficio tecnico erariale di Cosenza il 14 maggio 1983. In seguito ci fu il trasferimento di opere alla Regione Calabria 1986 -1989. L’Asilo Infantile cresceva in numero e qualità educativa, incominciò a funzionare come Scuola Materna il 24 luglio 1962 e nel 1972 l’internato. Gli antichi locali furono restituiti alla Confraternita del Rosario. E’ interessante ricordare che nella celebrazione del 60° Anniversario dell’arrivo delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato a Cerisano, il 31 ottobre 1991,come consta nelle cronache, per i festeggiamenti del Centenario di Fondazione il 14 settembre 1984, la popolazione si recò alla Casa dele Suore con sentimenti di profonda gratitudine. Sono state numerose iniziative per mantenere la vita spirituale e apostolica nella Comunità Religiosa e nel paese. Son passate Suore di felice memoria e tra questi carissime Consorelle Suor Francesca Prestigiacomo, nipote della Fondatrice, Suor Faustina Scalzi, Suor Maria Aurelia Maltraversi oriunda da Cerisano, Suor Giuditta e sua sorella Suor Esther Greco,. Suor Ermelinda Vitale. Dopo l’Anno 2003 con l’Inaugurazione della Casa per le sorelle Anziane sono arrivate altre Consorelle ad arricchire la Comunità: Suor Gemma, Suor Giuseppina, Suor Aurora, Suor Renata, Suor Narcisa, Suor Camilla, Suor Bertilla, Suor Clelia, Suor Tecla. Oggi,2023, Anno Giubilare di Madre Carmela, sono presenti Suor Maria Gregoria, Suor Silvana, Suor Maria Amabile, Suor Soccorsa e in Terra Santa a Betlemme Suor Rita Covelli di Cerisano.

Con sentimenti profonda gratitudine a Dio, nella speranza di continuare ad essere luce nella Chiesa, la presenza delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato a Cerisano, è un dono dell’Amore infinito di Gesù Verbo Incarnato.

Suor Alba D. Arce, SCVI

Postulatrice e Archivista