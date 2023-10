Guerra Israele-Gaza

Notizia in aggiornamento.

Gaza: situazione catastrofica. Ospedali sovraccarichi e centinaia di feriti

A Gaza, a seguito dei continui bombardamenti e attacchi aerei, la situazione è catastrofica e gli ospedali sono sopraffatti dall’elevato numero di feriti.

I nostri team continuano a lavorare incessantemente per trattare le persone ferite e donare forniture mediche. Oltre ad essere attive all’ospedale di Al-Awda, dove solo ieri sono arrivate 50 persone dopo l’attacco al campo di Jabalya, le nostre équipe hanno allestito una clinica nel centro di Gaza e hanno inviato team chirurgici in due ospedali.

In soli tre giorni abbiamo utilizzato le scorte di forniture mediche di tre settimane. Ieri mattina abbiamo ricevuto nel nostro ospedale un ragazzo di 13 anni il cui corpo era quasi completamente ustionato dopo che una bomba è caduta vicino alla sua abitazione e ha innescato un incendio. È molto difficile trattare casi come questi nelle condizioni in cui ci troviamo ad operare e quando sono coinvolti dei bambini è molto difficile da accettare”.

Léo Cans

Capomissione di MSF in Palestina

I bombardamenti a Gaza hanno colpito edifici residenziali, scuole, campi rifugiati, ospedali e ambulanze. Tra questi è stato danneggiato l’ospedale Indonesian Hospital che supportiamo, un’ambulanza che trasportava un ferito è stata distrutta di fronte all’ospedale in cui lavoriamo e in totale quattro ambulanze sono state colpite dagli attacchi, causando almeno un morto. Inoltre, a causa dei bombardamenti una nostra équipe ha dovuto interrompere un’operazione chirurgica e lasciare in fretta l’ospedale.

Secondo le ultime stime, ci sono attualmente almeno 200.000 persone sfollate a Gaza in cerca di un luogo sicuro. Mancano acqua, elettricità e carburante, e alcuni ospedali – le cui attività dipendono dai generatori – hanno carburante a sufficienza solo per pochi giorni. Un ospedale che supportiamo ha riferito che sta allungando i turni del personale per risparmiare carburante per i veicoli e anche la rete telefonica è stata gravemente danneggiata.

Le strutture mediche devono essere rispettate e su questo non si può negoziare. Questo conflitto non deve, in nessun modo, portare alla punizione collettiva della popolazione di Gaza. Tagliare le forniture di acqua, elettricità e carburante è inaccettabile, e colpisce l’intera popolazione privandola dei suoi bisogni primari”.

Léo Cans

Capomissione di MSF in Palestina

MSF in Palestina

PALESTINA

MSF lavora in Palestina dal 1989, fornendo assistenza medica e psicologica alle persone colpite da questo conflitto di lungo termine.

Gli ospedali di Gaza “rischiano di trasformarsi in obitori” a causa della perdita di energia elettrica durante i bombardamenti israeliani sull’enclave qlo ha affermato il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), come riporta la Cnn. Le agenzie umanitarie e i funzionari sanitari riferiscono che centinaia di migliaia di persone sono state sfollate da Gaza a causa della carenza di cibo, acqua ed elettricità.

“Quando Gaza perde l’elettricità, gli ospedali perdono la corrente, mettendo a rischio i neonati nelle incubatrici e i pazienti anziani sotto ossigeno”, ha dichiarato in un comunicato il direttore regionale del Cicr per il Vicino e Medio Oriente, Fabrizio Carboni.

“In qualità di intermediario neutrale, siamo pronti a condurre visite umanitarie, a facilitare la comunicazione tra gli ostaggi e i familiari e ad agevolare un eventuale rilascio”, ha aggiunto.

Sesto giorno della guerra di Gaza |Il capo dell’IDF afferma che “Gaza non sarà mai più la stessa” mentre Blinken promette che “gli Stati Uniti sostengono Israele”

”Hamas vuole solo distruggere Israele e uccidere ebrei”. Così il segretario di Stato Usa Antony Blinken da Tel Aviv dove ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. ”Nessun Pese può tollerare il massacro dei propri cittadini”, ha aggiunto sottolineando: ”Quello che serve è il diritto di difendersi”.

Intanto, secondo le ultime news di oggi 12 ottobre, un presunto raid aereo israeliano ha messo fuori uso gli aeroporti internazionali di Damasco e Aleppo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa siriana Sana, che cita fonti militari, secondo cui non si registrano vittime. Damasco ha accusato Israele dell’attacco, ma Tel Aviv non commenta.

Israele: sesto giorno di guerra con Hamas, con un bilancio delle vittime che sale a oltre 1.200.

L’IDF effettua attacchi aerei notturni su Gaza, 1.400 palestinesi risultano uccisi.

L’esercito israeliano invia truppe al confine settentrionale.

Netanyahu e Gantz formano il governo di emergenza T

Due persone sono rimaste leggermente ferite dopo la caduta di un razzo a Beit Shemesh vicino a Gerusalemme

Netanyahu in conferenza stampa con Blinken: “Proprio come è stato schiacciato l’Isis, anche Hamas deve essere schiacciato”

Croce Rossa: Chiediamo la liberazione degli ostaggi, illesi. Per accedere a quelli catturati

Israele sta cercando di costruire case temporanee per i residenti evacuati dalle comunità di confine di Gaza

L’esercito israeliano rilascia i nomi di altri 31 soldati caduti

Ministero della Sanità: restano ricoverati in ospedale 423 feriti dall’attacco di sabato, di cui 111 in gravi condizioni

Galante verso i ministri della Difesa della NATO: questa è una guerra per il nostro futuro in Medio Oriente

Cadono razzi a Sderot, due persone gravemente ferite dalle schegge

Portavoce dell’IDF: Le famiglie di 222 soldati caduti e 97 di quelli rapiti sono state aggiornate

Gli attacchi notturni a Gaza hanno ucciso 33 persone in 2 ore

Portavoce dell’IDF presso i media internazionali: La priorità è data all’attacco ai membri anziani di Hamas.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che Israele deve “raddrizzarsi” dopo l’attacco di Hamas.