La Croce Rossa afferma di avere due ostaggi americani rilasciati da Hamas.

Israele mette in atto un piano di evacuazione per i residenti vicino al confine settentrionale con il Libano mentre le tensioni aumentano.

L’IDF afferma di aver colpito più di un centinaio di obiettivi a Gaza durante la notte.

Biden chiederà al Congresso 14 miliardi di dollari in aiuti militari israeliani.

Almeno 1.300 israeliani uccisi dal 7 ottobre. Hamas : 3.200 palestinesi uccisi, circa 11.000 feriti.

Il Ministro della Difesa israeliano Gallant: Dopo che Israele avrà distrutto Hamas, rinuncerà alla responsabilità per Gaza.

L’Egitto inizia i preparativi per l’apertura del valico di Rafah con Gaza per gli aiuti umanitari alla Striscia

Le sirene dei razzi suonano nelle comunità di confine di Gaza dopo 11 ore di tregua.

Sabato al Cairo è in programma il vertice regionale sulla guerra Israele-Hamas.

