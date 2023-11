Allerta meteo in Toscana

Notizia in Aggiornamento

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è impegnato a fronteggiare le criticità causate dall’eccezionale maltempo che ha colpito la regione Toscana.

Squadre delle Organizzazioni Nazionali di volontariato sono state mobilitate dai primi minuti successivi all’evento e stanno operando con mezzi anfibi e gommoni. 4 squadre sono state subito messe a disposizione da Croce Rossa provenienti da Lombardia, Abruzzo e Lazio. 4 anche le squadre del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico da Emilia-Romagna, Marche e Umbria. Impegnate anche squadre del Soccorso Alluvionale SWRTT e delle Misericordie.

È stata attivata la colonna mobile della regione Lombardia, che è operativa con 12 volontari, 5 mezzi e 3 idrovore.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha messo a disposizione a supporto delle squadre locali ulteriori squadre anfibie da Lombardia, Piemonte, Marche, Lazio, Basilicata e Campania.

Un elicottero è stato messo a disposizione da Guardia Costiera per il trasporto urgente di un paziente da Campi Bisenzio all’ospedale di Careggi, operato dalla CROSS di Pistoia tramite il COAU – Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento.

Ulteriori mezzi e idrovore sono in partenza e saranno operative dalle prime ore della mattina.

Il Dipartimento della Protezione Civile prosegue l’attività di coordinamento e supporto al territorio colpito, come già fatto nei giorni scorsi per seguire l’evoluzione del fenomeno. Per l’area, infatti, era stato emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse che indicava allerta arancione per rischio idrogeologico

I post del Presidentedella Regione Toscana Eugenio Giani.

🟡 Continua il lavoro dei tecnici Enel per ripristinare la corrente, al momento 20500 utenze senza in riduzione nelle ultime due ore con 600 tecnici all’opera. Grazie!

⚠️ Ho fatto il punto con l’unità di crisi sulle centinaia di interventi in corso di tutto il sistema regionale sempre attivo.

150 evacuati ospitati allo Spazio Reale di Campi Bisenzio, circa 20 a Stabbia (Cerreto Guidi), circa 20 ospitati alla Villa Medicea La Magia di Quarrata.

Confermato purtroppo un ulteriore decesso a Montemurlo. Le vittime di questa tragica giornata salgono a 6 e la Toscana si stringe nell’abbraccio alle famiglie.

La situazione a Marina di Pisa è in miglioramento con l’acqua che è rientrata e sono presenti alcuni ristagni. Nei luoghi allagati della Toscana ulteriore arrivo di idrovore e squadre. La piena dell’Arno sta transitando a Pisa sotto al primo livello di guardia.

⚠️Precipitazioni senza precedenti.

Sulla fascia che va da Livorno a Campi Bisenzio si sono abbattute precipitazioni che non si vedevano da oltre 50 anni.

Quasi 200 mm di pioggia in tre ore registrati in alcune stazioni, pari a quello che piove nell’intero mese più piovoso di novembre.

Firenze, 3-11-2023 – Maltempo in Toscana, la nota Cgil Toscana: “Morti e dispersi. Allagamenti, danneggiamenti agli edifici, alle case, agli ospedali, alle fabbriche, ai centri commerciali, ai negozi, mancanza di elettricità. La Toscana è stata messa in ginocchio. La crisi climatica, con buona pace di chi la nega, è anche qua: è caduta più pioggia dell’alluvione fiorentina del ’66. Oggi è il giorno del lutto, della prima risposta all’emergenza e della prima conta dei danni, sapremo rimboccarci le maniche e rialzarci anche stavolta con orgoglio e solidarietà, ma sapendo che senza avere cura dell’ambiente il nostro pianeta non ha futuro, anche per questo è fondamentale investire di più sul contrasto al rischio idrogeologico. Un grazie a lavoratori, lavoratrici, volontari, volontarie, e tutti gli altri soggetti, istituzionali e non, che si stanno prodigando per i soccorsi e i ripristini”.

La nota Cgil Firenze: “La situazione in molte parti della Città Metropolitana di Firenze è critica e la nostra preoccupazione e solidarietà vanno in particolare a chi vive e lavora a Campi Bisenzio, dove strade, case, luoghi di lavoro sono sommersi dall’acqua. Invitiamo tutte e tutti a seguire le indicazioni della Protezione Civile anche nelle prossime ore in cui prosegue l’allerta meteo. Come Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze ci siamo messi a disposizione delle autorità locali per contribuire, non appena sarà possibile, al ripristino di luoghi pubblici e privati danneggiati e daremo a tutte le/i volontarie/i disponibili maggiori informazioni nelle prossime ore. Invitiamo infine le lavoratrici e i lavoratori a contattarci per essere assistiti a fronte della chiusura delle proprie aziende”.