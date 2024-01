OP Cooperativa Pescatori San Vito: un 2024 all’insegna del rilancio

Con il risanamento del bilancio e la vendita diretta del pesce fresco

La O.P. Cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunare Marcia spedita verso il risanamento e il rilancio. Infatti, al 31 dicembre 2023 è stata onorata l’ultima rata del debito previsto dal Piano concordatario completando così, con successo, la complessa procedura attivata nel 2019.

Inoltre, con effetto da gennaio 2024, è in corso la procedura per rimuovere l’annotazione di impresa ammessa al concordato in continuità e il Consiglio di Amministratore ha predisposto il bilancio di previsione in equilibrio dopo anni di situazioni molto delicate sia sotto il profilo economico che finanziario.

«Nel frattempo – informa il presidente Sandro Caporale -, dopo l’uscita dalla gestione diretta del mercato ittico all’ingrosso, con l’inizio del 2024 la Cooperativa ha avviato la vendita diretta di pesce fresco (a cassette) anche ai privati. Gli interessati possono effettuare i loro acquisti direttamente, presso la Cooperativa, in via Serenissima 30, a Marano Lagunare, nei pomeriggi di martedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle 17.00. Una bella opportunità di acquisto e consumo per la comunità maranese e per tutti gli amanti del pesce fresco».

Per ulteriori informazioni e per qualsiasi necessità, gli uffici della Cooperativa sono a disposizione al numero telefonico: 0431 67004.

————————-

Studio Giornalisti