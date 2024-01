Cultura. OperaStreaming, “L’incoronazione di Poppea” del Teatro Alighieri di Ravenna inaugura la rassegna 2024 del primo portale regionale di opera lirica al mondo promosso dalla Regione. Felicori: “Una grande promozione per la cultura e il nostro territorio”

Il programma prosegue nell’anno con otto titoli dai principali teatri lirici dell’Emilia-Romagna, le opere trasmesse in diretta su You Tube per promuovere la tradizione lirica regionale nel mondo

Bologna – Con L’Incoronazione di Poppea, di Claudio Monteverdi, trasmessa in diretta dal Teatro Alighieri di Ravenna s’inaugura domenica 21 gennaio la rassegna 2024 di OperaStreaming, il primo portale regionale di opera lirica al mondo, promosso dall’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti lirici del territorio, il coordinamento del Teatro Comunale di Modena e la realizzazione tecnica di Edunova/Unimore.

Il programma, che trasmette le opere in diretta su YouTube a una platea mondiale, proseguirà nel corso dell’anno con produzioni originali riprese in diretta dal Teatro Regio di Parma (venerdì 22 marzo alle 20 con L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti), dal Teatro Comunale di Bologna (domenica 12 maggio 2024 alle 15.30 con Tosca di Giacomo Puccini), dal Teatro Valli di Reggio Emilia (domenica 19 maggio alle 15.30 con Anna Bolena di Gaetano Donizetti), dal Teatro Comunale di Modena (domenica 20 ottobre alle 15.30 con Mosè in Egitto di Gioachino Rossini), dal Teatro Galli di Rimini (venerdì 15 novembre alle 20 con Il turco in Italia di Gioachino Rossini), dal Teatro Municipale di Piacenza (domenica 24 novembre alle 15.30 con La Vestale di Gaspare Spontini) e dal Teatro Comunale di Ferrara (venerdì 6 dicembre 2024 alle 16 con Il flauto magico di Mozart).

“Il successo di OperaStreaming è qualcosa che ci deve inorgoglire, un risultato confermato dal fatto che la stragrande maggioranza degli utenti è composta da persone di ogni parte del mondo- commenta l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori-: dal Nord e Sud America alla Nuova Zelanda, dalla Germania alle Filippine. Sono oltre un milione e 700 mila gli spettatori che hanno assistito nel triennio che si è concluso a una produzione dei Teatri dell’Emilia-Romagna e decine di migliaia gli iscritti al canale. Una grande promozione per la cultura e il nostro territorio”.

OperaStreaming: un bilancio

Il progetto è nato a ottobre 2019 per proporre un cartellone stagionale di trasmissioni video dal vivo realizzate con la finalità di identificare e promuovere, attraverso uno strumento di comunicazione globale, la Regione Emilia-Romagna quale territorio di tradizione lirica e di produzione operistica di assoluto prestigio internazionale. Scopo del progetto è stato anche quello di fornire un servizio rivolto a fasce di pubblico svantaggiate nella fruizione delle attività delle sale teatrali.

A partire da novembre 2023, inoltre, l’Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv e l’Istituto Italiano di Cultura di Haifa hanno scelto di promuovere OperaStreaming presso il proprio pubblico, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e le Cineteche di Tel Aviv e Gerusalemme, scegliendo la musica come linguaggio universale e unificatore.

Oltre a un pubblico che segue le opere da numerosi Paesi (Nord e Sud America, Europa, Russia, Corea del Sud, Giappone, Israele, Malesia, Thailandia, Nuova Zelanda, India, Filippine tra gli altri) il progetto ha coinvolto la stampa internazionale e giornalisti che sono giunti nei teatri regionali da Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Spagna e Inghilterra scrivendo per le principali riviste di settore.

A partire da ottobre 2019 OperaStreaming aveva registrato in un anno 628.000 visualizzazioni e 12.511 iscritti al canale YouTube con 10 produzioni video.

Al termine del primo triennio del progetto, il canale aveva raggiunto 1.495.495 di visualizzazioni, con 22.043 iscritti e ben 51 produzioni video. Ancora in grandissima parte straniero il pubblico che segue da tutto il mondo, in testa Stati Uniti (12%) seguiti da Spagna, Regno Unito, Germania e Giappone.

Il progetto ha ripreso con successo l’attività del secondo triennio ad autunno 2022, portando le visualizzazioni odierne a 1.727.214 per un totale di 24.200 iscritti al canale, con oltre 30 nuove produzioni video dai Teatri partner di progetto.

Milano e Roma sono le città italiane con più visualizzazioni mentre, nell’ordine, Mosca seguita da New York, Madrid, Seul, Londra e Bucarest sono quelle straniere.

Particolarità unica di OperaStreaming è quella di associare la visione degli spettacoli a contenuti extra che raccontano le città, i teatri e il contesto produttivo da cui provengono. Recenti produzioni video, realizzate in collaborazione con gli uffici comunicazione dei teatri e i servizi per il turismo dei Comuni e della Regione, seguono i passi di guide esperte alla scoperta di curiosità e monumenti cittadini e dietro le quinte delle sale teatrali.