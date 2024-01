Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di Chianciano Terme – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano – Comune di Trequanda

Chianciano Terme, 24 gennaio 2024 ore 13:00

Silvia Frasson con ‘Le voci della sera’ di Natalia Ginzburg al Teatro Caos di Chianciano Terme

Domenica 28 gennaio alle ore 18:00 prosegue la stagione di prosa del Teatro Caos di Chianciano Terme con lo spettacolo di e con Silvia Frasson, ‘Le voci della sera’ di Natalia Ginzburg, adattamento e regia di Silvia Frasson e con le musiche originali di Guido Sodoluci e Andrea Froeba, produzione Archètipo

Una madre, una figlia e le vite degli altri, una struggente storia d’amore come tutte, Natalia Ginzburg scrive sempre in prima persona e nella narrazione de “Le voci della sera”, che arriva in teatro grazie a Silva Frasson. ‘Le voci della sera’, romanzo breve scritto più di 60 anni fa da Natalia Ginzburg, di e con Silvia Frasson sarà al Teatro Caos di Chianciano Terme domenica 28 gennaio alle ore 18:00.

L’adattamento e la regia di Silvia Frasson, con le musiche originali di Guido Sodolucci e di Andrea Froeba, trasmetteranno al pubblico uno sguardo per le cose e per l’essere umano scarno da fronzoli per raccontarne l’essenza, la fatica e a volte lo strazio, così reale e concreto che caratterizza i nostri giorni e il nostro quotidiano. Nella sua scrittura, Natalia Ginzburg fa riconoscere al lettore le cose per quello che sono, ed è dunque un’autrice perfetta da portare in teatro, luogo dove le persone possono sentirsi raccontate, viste e comprese. Un luogo dove ci si specchia, ci si confessa, si maledice o si benedice, ma non soli, come siamo nelle nostre case, ma in comunità.

La storia è raccontata in prima persona da Elsa, la protagonista e una ragazza giovane che vive in un paese di provincia a qualche chilometro da una grande città. Nella prima parte vengono raccontate le vicende di una famiglia proprietaria della fabbrica del paese. Sembra quasi una saga familiare, poi inizia il racconto più personale di Elsa che svela al pubblico la sua storia d’amore con uno dei figli del proprietario della fabbrica: Tommasino. Da lì cambia la scrittura, c’è un improvviso zoom su una storia d’amore.

Lo spettacolo ‘Le voci della sera’ fa parte del cartellone della stagione teatrale del Teatro Caos di Chianciano Terme organizzato da LST Teatro. Domenica 28 gennaio alle ore 18:00 Teatro Caos Chianciano Terme –