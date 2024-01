Giorno della Memoria, Bonaccini:” L’orrore della Shoah, un monito da ricordare “

Giorno della Memoria. Il presidente Bonaccini: “L’orrore della Shoah e dei crimini d’odio del nazifascismo un monito da ricordare, sempre e ovunque. No a qualsiasi forma di antisemitismo, l’obiettivo deve sempre essere quello della pace, della democrazia e della convivenza fra i popoli e gli Stati”

Gli appuntamenti in Emilia-Romagna. L’assessore Calvano alla consegna delle medaglie d’onore in Prefettura a Ferrara. Il capo segreteria politica della Presidenza, Manghi, alla deposizione della corona commemorativa alla sinagoga di Reggio Emilia

Bologna – “Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, ci obbliga ogni anno a guardare dentro l’abisso dell’umanità. Ricordiamo le vittime dell’Olocausto e l’orrore della Shoah, lo sterminio degli ebrei voluto dal nazismo nel cuore dell’Europa. E di tutti i deportati nei campi di concentramento nazisti. Una tragedia epocale, e non esistono aggettivi sufficienti a descriverla, che cancellò vita, diritti e speranze di milioni di donne, uomini e bambini e di cui anche l’Italia, con le leggi razziali fasciste del 1938, contribuì a disegnarne i più atroci confini. Farne memoria oggi vuol dire ribadire – sempre e ovunque – quell’orrore, perché non debba mai più ripetersi. E conoscere la storia, essere consapevoli di quanto accaduto, può e deve renderci capaci di respingere ogni forma di antisemitismo. Anche oggi, mentre il conflitto in Medio Oriente ha aperto una nuova, drammatica fase, l’obiettivo deve essere quello di perseguire pace, democrazia e la convivenza fra i popoli e gli Stati”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in occasione della Giornata internazionale a memoria dello sterminio della popolazione ebraica e di tutti i deportati nei campi di concentramento nazisti, nel giorno in cui, nel 1945, venne liberato il campo di concentramento di Auschwitz. Un appuntamento che in Emilia-Romagna viene celebrato con una miriade di eventi, molti sostenuti anche dalla legge regionale sulla memoria.

A Ferrara, venerdì 26 gennaio, nella Sala Estense della Prefettura, l’assessore regionale Paolo Calvano parteciperà alla cerimonia di consegna delle 432 medaglie d’onore del Presidente della Repubblica agli ex internati militari e civili i nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto. Sarà presente il prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello.

Il capo della segreteria politica della Presidenza di Giunta, Giammaria Manghi, sarà invece oggi a Reggio Emilia alla deposizione della corona commemorativa davanti alla sinagoga.

Nell’Assemblea legislativa della Regione (Bologna, viale Aldo Moro, 50) è aperta fino al 28 febbraio la mostra “Ritorno alla Vita”, che costituisce uno degli esiti del percorso educativo sulla memoria sviluppato dall’Istituto Comprensivo 6 di Imola, in collaborazione con lo Yad Vashem di Gerusalemme. Un racconto fotografico dei sopravvissuti alla Shoah dal giorno in cui furono liberati dai campi di sterminio fino a quando riuscirono a ricostruirsi una vita degna di essere vissuta.

La legge regionale sulla Memoria dell’Emilia-Romagna

Approvata nel marzo 2016, la legge sostiene la conoscenza di fatti e avvenimenti storici avvenuti nel corso del Novecento in ambito emiliano-romagnolo. Unica nel panorama nazionale, promuove ricerche e approfondimenti storici ma anche progetti culturali e artistici che attraverso i diversi linguaggi, affrontano avvenimenti e tematiche storiche. La legge è intervenuta sia a sostegno delle attività degli Istituti storici regionali che di soggetti pubblici e privati.

Red

GIORNATA DELLA MEMORIA 2024

CALENDARIO EVENTI IN REGIONE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA EMILIA ROMAGNA 3

MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA 3

COMUNITA’ EBRAICA DI BOLOGNA 4

COMUNE DI BOLOGNA 5

ARCHIVIO ZETA – FIRENZUOLA (FI) 7

UNIONE RENO GALLIERA 7

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 8

COMUNE DI FERRARA 9

COMUNITA’ EBRAICA DI FERRARA 10

MEIS – MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH 10

ISTITUTO STORICO DI FERRARA 11

COMUNE DI PIACENZA 11

ISREC PIACENZA 11

ISTITUTO STORICO DI PARMA 12

CENTRO STUDI MOVIMENTI PARMA 14

COMUNE DI REGGIO EMILIA 15

ISTITUTO STORICO DI REGGIO EMILIA 15

ISTITUTO ALCIDE CERVI 15

COMUNE DI CAVRIAGO 15

COMUNE DI NOVELLARA 16

FONDAZIONE FOSSOLI 17

FONDAZIONE VILLA EMMA 17

COMUNE DI MODENA 18

COMUNITA’ EBRAICA DI MODENA E REGGIO EMILIA 20

ISTITUTO STORICO DI MODENA 20

ANMIG MODENA 20

COMUNE DI IMOLA – CIDRA IMOLA 21

ISTITUTO STORICO DI RAVENNA 21

COMUNE DI RAVENNA 22

ANPI PROVINCIALE RAVENNA 23

COMUNE DI FORLI’ 23

ISTITUTO STORICO FORLI’ – CESENA 23

FONDAZIONE ALFRED LEWIN 23

COMUNE DI CESENA 24

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 26

ISREC RIMINI 26

MUSEO DELLA LINEA DEI GOTI 27



ASSEMBLEA LEGISLATIVA EMILIA ROMAGNA

Via Aldo Moro, 50

24 gennaio

ore 11

Inaugurazione della mostra “Ritorno alla Vita”, visitabile fino al 28 febbraio, che costituisce uno degli esiti del percorso educativo sulla memoria sviluppato dall’IC 6 di Imola, in collaborazione con lo Yad Vashem di Gerusalemme. Il racconto fotografico dei sopravvissuti alla Shoah dal giorno in cui furono liberati dai campi di sterminio fino a quando riuscirono a ricostruirsi una vita degna di essere vissuta.

ore 15.30

Presentazione dell’opera “Giusti fra le Nazioni”: la graphic novel, curata dal Comune di Rimini nell’ambito del percorso conCittadini, che racconta la vita di due importanti Giusti tra le nazioni: Giorgio Perlasca e Aristides de Sousa Mendes.

MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA

Via Valdonica, 1/5 Bologna

dal 21 gennaio al 26 maggio 2024

LA FAMIGLIA RIMINI. Storie di emigrazione, deportazioni, fughe e solidarietà

a cura di Francesca Panozzo e Caterina Quareni

24 gennaio

ore 17

Il Giorno della Memoria. Una riflessione.

Conferenza di Alberto Cavaglion, Università degli Studi di Firenze.

25 gennaio

ore 10.15

Teatro del Baraccano | Via del Baraccano, 2 (Bologna)

Spettacolo “Sassolino”, 2024.Matinée per le scuole.

Seguiranno gli spettacoli:

26 gennaio – ore 10.15: matinée per scuole

ore 20.30: spettacolo serale per tutti i cittadini

27 gennaio – ore 10.15: matinée per scuole

ore 17.30: pomeridiana per tutti i cittadini

25 gennaio

ore 17

Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio

convegno L’ANTISEMITISMO PRIMA E DOPO IL 7 OTTOBRE.

Interverranno: Prof. Asher Daniel Colombo, Università di Bologna, Dr. Emanuele Ottolenghi, Senior Fellow Foundation for Defense of Democracies di Washington, Sen. Andrea Cangini, Segretario generale Fondazione Luigi Einaudi.

In collaborazione con Comunità Ebraica di Bologna e Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.

Con il patrocinio dell’Università di Bologna.

28 gennaio

alle 16 e alle 18

spettacolo de Il Ruggiero STEFAN ZWEIG e la memoria del mondo di ieri. Letteratura, lettere, musiche dalla Vienna ebraica al dramma dell’esilio.

COMUNITA’ EBRAICA DI BOLOGNA

25 gennaio

Ore 11.00

Cinema Lumière | Via Azzo Gardino, 65 (Bologna)

Sulle tracce di Mario Finzi

Incontro rivolto agli studenti delle scuole superiori con contestuale presentazione del docufilm “Sulle tracce diMario Finzi”, regia di Massimo Manini, promosso da CEB con il contributo di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Carisbo, Fondazione del Monte.

Introduce Daniele De Paz, presidente della Comunità Ebraica di Bologna.

Ne parleranno dopo la proiezione:

Michele Sarfatti – storico, Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea

Massimo Manini – regista

27 gennaio

Ore 17.45

Salaborsa | Piazza Nettuno, 3 (Bologna)

Presentazione del libro “Storia culturale degli ebrei”, di Piero Stefani e Davide Assael (il Mulino Editore).

Interviene alle ore 18.10 Daniele De Paz (Presidente della Comunità Ebraica di Bologna).

Ore 19.00

Cinema Modernissimo / Via Rizzoli, 1/2 (Bologna)

“Alessandro Rimini – Storia di un architetto”, proiezione del film documentario a cura di Davide Rizzo, sulla

figura dell’architetto Alessandro Rimini; prodotto da Ordine degli Architetti di Bologna e di Milano.

ISTITUTO STORICO PARRI

25 gennaio

Ore 21.00

La Soffitta | Piazzetta P. P. Pasolini, 5/b (Bologna)

“Petter – Prigioniero Politico” – prima nazionale.

Regia, drammaturgia e narrazione di Simone Azzu, musiche e suoni di Martino Corrias, progetto video e montaggio di Simone La Licata, sound engineering di Stefano Daga, grafiche di Marco Loi.

Evento organizzato da Centro La Soffitta, Dipartimento delle Arti – Università degli studi di Bologna, in Collaborazione con l’Istituto Storico Parri.

Con la partecipazione di Simone Azzu e Martino Corrias.

Ingresso libero.

COMUNE DI BOLOGNA

26 gennaio

Ore 11.00

Sala del Consiglio comunale | Palazzo d’Accursio | Piazza Maggiore, 6 (Bologna)

Seduta solenne del Consiglio comunale

Saluti e introduzione – Maria Caterina Manca, Presidente del Consiglio comunale

Intervento – Asher Daniel Colombo, Presidente dell’Istituto Cattaneo di Bologna

Conclusioni – Matteo Lepore, Sindaco del Comune di Bologna e della Città metropolitana

27 gennaio

Ore 10.30

Museo Medievale “Museo è Memoria. Tracce del cimitero ebraico medievale di Bologna”: visita guidata a cura di Giulio Frontalini

Ore 16 al Museo per la Memoria di Ustica “For Teens – Speciale dedicato al Giorno della Memoria”: un incontro per ragazze e ragazzi da 11 a 14 anni.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo mamboedu@comune.bologna.it entro le ore 13 del venerdì precedente.

28 gennaio

Deposizione corone nei luoghi della Memoria della città:

ore 9.00 – Memoriale della Shoah – Via Matteotti

ore 10.05 – Monumento ai militari caduti nei lager (ANEI) e lapide dedicata agli zingari deportati –

Certosa, viale Gandhi

ore 10.20 – Lapide in ricordo di Arpad Weisz – Stadio Dall’Ara (Torre di Maratona), piazza della Pace

ore 10.40 – Lapide vittime omosessuali – Giardino di Villa Cassarini, Porta Saragozza

ore 10.55 – Lapide dedicata alla sede della scoletta ebraica – Quartiere Porto – Saragozza, via Pietralata 60

ore 11.05 – Lapide in ricordo dei deportati ebrei – Sinagoga, via Mario Finzi 2

ore 11.20- Piazza Nettuno (lapide ANED – Sacrario dei Caduti – e lapide ANEI – Palazzo Re Enzo-)

ore 14.30 al Cimitero della Certosa

“I monumenti collettivi alla memoria”: visita guidata a cura di Mirtide Gavelli.

Prenotazione consigliata a museorisorgimento@comune.bologna.it.

29 gennaio

Dalle 15.00 alle 17.30

Cappella Farnese | Palazzo d’Accursio | Piazza Maggiore, 6 (Bologna)

Premiazione del concorso letterario “Le donne della Costituzione. Il contributo delle Madri Costituenti”.

Concorso promosso da A.N.E.D. sezione di Bologna in collaborazione con A.N.P.I. Comitato Provinciale Bologna.

In occasione della premiazione, verrà allestita la mostra “Il treno della memoria – viaggio alla ricerca dell’essenziale”, a cura di Gabriele Fiolo.

Per informazioni:

A.N.E.D. – Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti – sezione di Bologna

info@anedbo.it

Ore 18.30

Cinema Odeon | Via Mascarella, 3 (Bologna)

Proiezione in anteprima nazionale del film d’animazione “Arf”, prodotto da Genoma Films.

Evento in collaborazione con Museo Ebraico di Bologna.

Per informazioni:

Museo Ebraico di Bologna

Tel.: 051 2911280 – 051 6569003

info@museoebraicobo.it – www.museoebraicobo.it

30 gennaio

Ore 9.30

Cinema Lumière | Via Azzo Gardino, 65 (Bologna)

Proiezione del film “Wonder – White Bird” di Marc Forster (120’), per le scuole secondarie di primo grado.

A cura di Cineteca di Bologna in collaborazione con Museo Ebraico di Bologna.

Per informazioni e prenotazioni:

Cineteca di Bologna

schermielavagne@cineteca.bologna.it

31 gennaio

Ore 9.30

Cinema Lumière | Via Azzo Gardino, 65 (Bologna)

Proiezione del film “Tre minuti” di Bianca Stigter (69’), per le scuole secondarie di secondo grado.

A cura di Cineteca di Bologna in collaborazione con Museo Ebraico di Bologna.

Per informazioni e prenotazioni:

Cineteca di Bologna

schermielavagne@cineteca.bologna.it

Ore 18.00

Centro Costa | Via Azzo Gardino, 44 (Bologna)

La salvezza in una zuppa

Letture da Primo Levi e Carlo Greppi.

Per informazioni:

A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato Prov.le Bologna

Tel.: 051 235615 – 051 231736

info@anpi-anppia-bo.it – www.anpibologna.it

ARCHIVIO ZETA – FIRENZUOLA (FI)

25 gennaio 2024

ore 18.30

Aula Absidale di Santa Lucia, Bologna

LA NOTTE

evento promosso dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dal Master Erasmus Mundus GEMMA – Women’s and Gender Studies, in collaborazione con il Tavolo Interistituzionale celebrazioni giorno della Memoria a cura di Cristina Demaria e Rita Monticelli.

ingresso gratuito, posti limitati, prenotazione obbligatoria:

https://eventi.unibo.it/la-notte-di-elie-wiesel/la-notte

da La Nuit di Elie Wiesel – Éditions de Minuit

traduzione Daniel Vogelmann – Editrice La Giuntina

drammaturgia e regia Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni

con Diana Dardi, Pouria Jashn Tirgan, Giuseppe Losacco, Andrea Maffetti, Enrica Sangiovanni, Giacomo Tamburini

e con parti registrate in video da archiviozeta con Elie Wiesel

UNIONE RENO GALLIERA

24 gennaio

Castello d’Argile

dalle 20:30 alle 22:30 – Sala polifunzionale “Non ti scordar di me…” di via del Mincio 1,

Piccole storie di Internati militari. Presentazione del libro di Fabrizio Tosi.

26 gennaio

San Giorgio di Piano

dalle 21:00 alle 22:30 – Biblioteca Luigi Arbizzani, Piazza Indipendenza 1,

Diario della prigionia. Presentazione del libro di Umberto Saraceni.

Bentivoglio

dalle 21:00 alle 22:30 — Palazzo Rosso via Marconi 5

La notte sul mondo: storia di Arpad Weisz, dal Grande Bologna ad Auschwitz.

27 gennaio

Pieve di Cento

Biblioteca comunale “Le Scuole” via Rizzoli, 2-4-6,

Storia di un banco e Aggiustare il mondo. Un laboratorio per bambini/e e la presentazione del libro di Raffaella Romagnolo per il Giorno della Memoria 2024

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

23 gennaio 2024

Ore 18.00 – Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture (via Porrettana, 360)

Diretta streaming su: Pagina Facebook – Canale YouTube di Casa della Conoscenza

Storia di una resistenza

Presentazione del libro Storia di una resistenza. Gli internati militari italiani di Marcello De Caro (Ciesse Edizioni, 2022).

Interviene l’autore, in conversazione con Patrizia Zanasi, presidentessa sezione ANEI Marzabotto, e Andrea Nerozzi, presidente sezione ANPI Vado di Monzuno.

A cura della Biblioteca “Cesare Pavese”

24 gennaio

Ore 18.00 – Casa per la Pace “La Filanda” (via Canonici Renani, 8)

Facciamo memoria: Il senso del ricordare

Incontro con Elena Monicelli, direttrice della Scuola di Pace di Monte Sole

A cura di Percorsi di Pace, Scuola di pace di Monte Sole ed Ente Parchi Emilia Orientale – Parco Storico Regionale di Monte Sole

25 gennaio

Ore 10.00 – Piazza del Popolo

Cerimonia istituzionale

Deposizione di fiori presso le Pietre d’inciampo

Con la partecipazione degli assessori Concetta Bevacqua e Matteo Ruggeri, di rappresentanti di ANED Bologna e delle associazioni del Tavolo della Memoria.

A seguire – Teatro comunale Laura Betti (piazza del Popolo, 1)

Mattinata per le scuole in teatro

Proiezione

Esibizione musicale del coro e dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Centro

Evento riservato alle scuole secondarie di 1° grado

Ore 15.00 – Sala del Consiglio comunale, Municipio (via dei Mille, 9)

Consiglio comunale straordinario dedicato al Giorno della Memoria

Ore 18.00 – Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture (via Porrettana, 360)

Diretta streaming su: Pagina Facebook – Canale YouTube di Casa della Conoscenza

È avvenuto, quindi può accadere di nuovo

Lettura-spettacolo del Gruppo Legg’Io

La lettura-spettacolo viene proposta anche in mattinata per le scuole, con la partecipazione del Coro Archè, gruppo di ricerca sonora diretto da Andrea Doskocilova.

A cura del Gruppo Legg’io in collaborazione con la Biblioteca “C. Pavese”

26 gennaio

Ore 20.30 – Sala Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza (via Porrettana 360)

Proiezione del film “Lettere d’Archivio”

di Davide Rizzo (40′ – 2021)

Il film tratta dei professionisti ebrei dell’ambito bolognese – architetti ed ingegneri – che subirono le conseguenze delle leggi razziali, ed è frutto di ricerche presso vari enti archivistici locali, supportate da testimonianze di studiosi, di eredi e conoscenti di quelle persone.

Intervengono Pier Giorgio Giannelli, ex presidente dell’Ordine degli Architetti di Bologna, e Daniele Vincenzi, responsabile dell’Archivio Storico dell’Ordine.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

27 gennaio

Ore 20.30 – Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture (via Porrettana, 360)

La carne dell’orso

Narrazione scenica

Parole, immagini e musica a cura di Edvige Ciranna, con l’accompagnamento musicale di Giorgio Tacconi

A cura di Percorsi di Pace

COMUNE DI FERRARA

24 gennaio

palazzo Roverella

incontro “Ebraismo, cinema, teatro e vita ebraica”, su Arnoldo Foà nel decennale della sua scomparsa, grazie all’organizzazione dell’Istituto Provinciale Nastro Azzurro di Ferrara, del Circolo Negozianti, e dell’Associazione De Humanitate Sanctae Annae.

26 gennaio

Sala Estense

cerimonia di consegna delle 432 medaglie d’onore del Presidente della Repubblica agli ex internati militari e civili nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto durante la Seconda Guerra Mondiale, con i saluti del prefetto Massimo Marchesiello, del sindaco Alan Fabbri, del presidente della Provincia Gianni Michele Padovani e del presidente della Consulta provinciale degli studenti Martino Ravasio.

A cura di Prefettura e Istituto di Storia Contemporanea

27 gennaio

Piazza Municipale

“Le musiche… interrotte!”, focus sulle memorie delle antiche comunità ebraiche dell’Est Europa, danzate, suonate e cantate con la Formazione Ensemble di Musijam e il Gruppo Danze, che coinvolgeranno anche alcune classi delle scuole primarie e secondarie.

28 gennaio

Biblioteca Comunale Giardino

“Anne Frank e Etty Hillesum, la loro luce e l’infamia altrui”.

Presenta Arianna Chendi, con letture di Gianna Andrian, Ambretta Balboni, Susanna Benini, Grazia Pantaleo e la partecipazione del soprano Miriam Chiaffoni.

29 gennaio

ore 18:00

all’Istituto Comprensivo Statale Don Milani verrà dedicata una lapide in via Vignatagliata alla memoria di Alberta Levi Temin, Guido Fink, Franco Schönheit, Corrado De Benedetti, Cesare Finzi, docenti e allievi della scuola di via Vignatagliata dal 1938 al 1943.

30 gennaio

ore 11:30

la Scuola Primaria di San Martino sarà intitolata a Bruno Farber, il più giovane deportato di origine goriziana, ucciso ad Auschwitz all’età di 3 mesi e 19 giorni. Saranno presenti l’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak, il presidente della Commissione toponomastica Marco Gulinelli, il direttore dell’Archivio di Stato di Ferrara Davide Guarnieri e rappresentanti del Comune di Gorizia.

COMUNITA’ EBRAICA DI FERRARA

Nessuna iniziativa segnalata al 22 gennaio 2024

MEIS – MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

Via Piangipane, 95 Ferrara

Mail: info@meisweb.it

23 gennaio

ore 17.30

Ridotto del Teatro Comunale – Corso Martiri della Libertà 5, Ferrara

Evento gratuito previa prenotazione obbligatoria a inaugurazione@meisweb.it

WARUM? Concerto per quartetto d’archi del Maestro Luca Lombardi.

27 gennaio

l’ingresso al MEIS sarà gratuito tutto il giorno dalle 10.00 alle 18.00.

Ore 11.30

Visita guidata a partenza fissa al costo speciale di 5,00 euro a persona

I posti sono limitati – Per prenotazioni della visita guidata: eventi.meis@coopculture.it

Ore 12.00

Consigli di lettura a cura della biblioteca del MEIS

I responsabili della biblioteca del MEIS condivideranno con il pubblico i consigli di lettura dedicati al Giorno della Memoria e destinati alle diverse fasce d’età. a cura della biblioteca MEIS

Evento gratuito previa prenotazione obbligatoria a ufficio.stampa@meisweb.it

29 gennaio

Ore 10

CINQUE STORIE IN CINQUE OGGETTI

Evento riservato alle scuole a cura del MEIS in collaborazione con ISCO

L’evento si svolgerà in presenza e online.

Evento gratuito per le scuole.

Prenotazione obbligatoria a eventi.meis@coopculture.it

ISTITUTO STORICO DI FERRARA

Nessuna iniziativa segnalata al 22 gennaio 2024

COMUNE DI PIACENZA

Nessuna iniziativa segnalata al 22 gennaio 2024

ISREC PIACENZA

25 gennaio

ore 9,30: Manifestazione per le scuole medie presso il salone del Conservatorio Nicolini di Piacenza. Interventi del musicologo Guido Barbieri e del Coro Voci Bianche Piacenza diretto dal maestro Giorgio Ubaldi (in collaborazione con il Conservatorio, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, con il sostegno del MIM);

26 gennaio

alle ore 9,00 e 11,00

due spettacoli per le scuole superiori, in presenza e in streaming presso la Sala dei Teatini, “Storia di un uomo magro” (in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la Regione Sardegna, i Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, con il sostegno del MIM);

26 gennaio

ore 21: Manifestazione per la cittadinanza, in presenza e in streaming (ore 11) presso la Sala dei Teatini: “Storia di un uomo magro” di e con Paolo Floris

Dialogo con lo storico Mimmo Franzinelli, autore di “Schiavi di Hitler. I militari italiani nei lager nazisti” (Mondadori, 2023). L’intervista, pubblicata sul canale YouTube dell’Isrec, sarà in rete ad uso autonomo delle classi e della cittadinanza dal 27 gennaio 2024.

21 febbraio

I incontro di preparazione del Viaggio della Memoria 2024: la deportazione nei Lager del Terzo Reich dalla provincia di Piacenza e il sistema concentrazionario nazista (IMI, ebrei, politici), Carla Antonini;

26 febbraio – 4 marzo

Viaggio della Memoria a Berlino con 100 ragazzi delle scuole secondarie di II grado (in collaborazione con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, con il sostegno del MIM);

14 febbraio

intervento storico di preparazione della direttrice Isrec all’incontro delle squadre di pallavolo partecipanti al Viaggio della Memoria ad Auschwitz Birkenau (28 febbraio – 1° marzo 2024) “Per non dimenticare” organizzato dal Piacenza volley, per il torneo delle squadre maschili U/17 e femminili U/16 delle Associazioni e Società sportive italiane, polacche, ucraine aderenti al progetto;

16 febbraio

intervento di preparazione della direttrice Isrec per l’Associazione ANSPI San Quintino di Gossolengo per la visita di un gruppo di adulti del paese al Campo di transito di Fossoli, riferito alla deportazione ebraica, politica, militare dal territorio piacentino.

ISTITUTO STORICO DI PARMA

23 gennaio

ore 9-10.30 – IC Sala Baganza

Incontro con gli studenti dell’I.C. “Maestri”

Tema: I bambini ebrei di Parma nei Lager di Auschwitz

Conduce Maddalena Arrighini (Isrec Parma)

25 gennaio

ore 17.30 – Camera del lavoro di Parma, via Confalonieri 5/A

Conferenza Prima dei Lager. Persecuzione e reclusione degli oppositori nell’Italia fascista

Relatori: Marco Minardi, Roberta Mira e Carlo Ugolotti

ore 21 – Sala Baganza

Conferenza Militari italiani e lavoratori coatti nei Lager del III Reich, 1943-1945

Relatori: Rocco Melegari (Università Sapienza di Roma / Isrec Parma) e Domenico Vitale (Isrec Parma)

Introduce: Marco Minardi (Isrec Parma)

27 gennaio

ore 10 – Viale Sidoli 70

Posa di sei nuove Pietre d’inciampo dedicate a:

Pietro Cavazzini (via Sidoli 70)

Emilio Soncini (Viale Ilderando Cocconi 30)

Anselmo Gaudenzio e Luigi Longhi (via Cavestro 8/A)

Julka Deskovic e Maria Luigia Badiali (Vicolo Santa Maria 6)

Conducono: Rocco Melegari e Marco Minardi

ore 8.30 – 10.30 – Liceo “Romagnosi”

Liceo classico “G.D.Romagnosi”

Assemblea d’istituto sul tema Deportazione e sistema concentrazionario

Conducono l’incontro Domenico Vitale e Maddalena Arrighini (Isrec Parma)

ore 10 – Liceo “Marconi”

Liceo scientifico “G. Marconi”,

Laboratorio didattico sul tema Deportazione e Shoah nelle fonti filmiche

Conduce Carlo Ugolotti (Università di Parma/Isrec Parma)

28 gennaio

ore 10-12 – Piazza Garibaldi, Parma

Pedalata civile di impegno civile

Pedalata alla scoperta di nuove Pietre d’inciampo presenti in città

Conducono Marco Minardi e ????? Irene?

Ritrovo piazza Garibaldi lato Municipio

Registrazione: 2€ per soci FIAB, 4€ per i non soci FIAB

A cura di Isrec Parma in collaborazione con FIAB Parma e Coop Alleanza 3.0

29 gennaio

ore 8.10-10.10 – IC Langhirano

Laboratorio didattico Bambini ebrei di Parma

30 gennaio

ore 9.10.30 – IC “Newton”, Parma

Laboratorio didattico sul tema Occupazione militare e deportazione dal parmense

Condotto da Maddalena Arrighini e Marco Minardi (ISREC Parma)

31 gennaio

ore 10.30 – Municipio Tizzano Val Parma

Posa di quattro Pietre d’inciampo

Partecipano: Marco Minardi

2 febbraio

ore 8.20-10.20 – IC San Secondo

Incontro studenti sul tema Pietre d’inciampo

3 febbraio

ex Municipio Mezzani

Posa di tre Pietre d’inciampo

Partecipano: Marco Minardi

4 febbraio

ore Mattina – Municipio Montechiarugolo

Posa di tre Pietre d’inciampo

Partecipano: Marco Minardi e Domenico Vitale

CENTRO STUDI MOVIMENTI PARMA

27 Gennaio

ore 14:30

Ritrovo in Piazzale Picelli

Visita guidata per la Giornata della Memoria per bambine e bambini (6-10 anni)

COMUNE DI REGGIO EMILIA

https://eventi.comune.re.it/eventi/tag/giorno-della-memoria-2024/

ISTITUTO STORICO DI REGGIO EMILIA

24 gennaio

Ore 11.30 di fronte alla casa di Guerrino Guerrieri, in via Carletti 50 a Correggio

Posa di una nuova Pietra d’Inciampo per una vittima del nazismo e del fascismo.

L’iniziativa si svolgerà a Correggio in collaborazione con il Comune di Correggio, la Provincia di Reggio Emilia, Anpi Correggio e Casa del Popolo Spartaco.

25 gennaio

ore 12

Cerimonia ufficiale per il Giorno della Memoria nella sinagoga di Reggio Emilia, in via dell’Aquila 3, che in questi giorni ospita una mostra di Istoreco dedicata proprio ai cittadini ebrei reggiani perseguita e uccisi dal 1943 al 1945.

Alla commemorazione prenderanno parte i rappresentanti del Comune di Reggio Emilia, della Provincia, delle autorità militari e civili e delle associazioni della memoria. Al termine del momento ufficiale, è prevista una visita guidata all’esposizione.

ISTITUTO ALCIDE CERVI

via Fratelli Cervi, 9 – 42043 Gattatico (RE)

21 gennaio – 3 marzo 2024

Mostra itinerante “Il Peso della Legge. Le conseguenze delle politiche razziste in Italia”

in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS e il Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara.

COMUNE DI CAVRIAGO

26 gennaio

ore 17.30 – Multiplo Centro Cultura Cavriago

SONO DOV’È IL MIO CORPO. MEMORIA DI UN DEPORTATO A MAUTHAUSEN

Presentazione del libro con l’autore Tullio Masoni in dialogo con Dario Ferrari Lazzarini, Anpi Cavriago.

In occasione del Giorno della Memoria, presentazione del libro “SONO DOV’E’ IL MIO CORPO. MEMORIA DI UN DEPORTATO A MAUTHAUSEN”. Ricorderemo insieme al curatore del libro Tullio Masoni in dialogo con Dario Ferrari Lazzarini, la straordinaria figura di Piero Iotti sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen. A seguire presentazione del “VIAGGIO DELLA MEMORIA 2024” a cura di Raffaella Salsi, Anpi Cavriago. In apertura letture di Barbara Scalabrini, Amica del Multiplo con accompagnamento musicale a cura di Massimo Ghirardini, pianoforte ed Enrico Montanari, clarinetto.

Iniziativa organizzata da Anpi Cavriago in collaborazione con Circolo Kessel Cavriago.

27 gennaio

ore 16.00 – Multiplo Centro Cultura Cavriago

Il custode di Elias (Piemme, 2023) – Un pomeriggio con l’autrice emiliana Giorgia Penzo.

Consigliato a bambine e bambini dai 9 anni in su, ragazze e ragazzi, insegnanti, lettrici e lettori di ogni età. Ingresso libero

COMUNE DI NOVELLARA

25 gennaio

ore 20:45

Felice la terra che non ha bisogno di eroi

Teatro F. Tagliavini (Rocca dei Gonzaga, p.le Marconi 1)

di Francesca Picci

regia Domenico Ammendola

con Andrea Avanzi, Matteo Baschieri, Sabina Borelli

visual design Alessandro Tedde – Antropotopia

produzione di NoveTeatro

27 gennaio

ore 10:00

Rocca dei Gonzaga, p.le Marconi 1

Mappe di memoria: le Pietre d’Inciampo di Carlo Segrè e Pietro Papi e i documenti dell’Archivio Storico Comunale

Ritrovo ore10:00 nel cortile della Rocca dei Gonzaga, visita alle Pietre del centro storico e successiva visita all’Archivio Storico.

Ingresso gratuito. Info 0522655471 – turismo@comune.novellara.re.it

FONDAZIONE FOSSOLI

Via G. Rovighi, 57 41012 Carpi (MO)

27 gennaio

ore 9 e ore 11, Teatro Comunale, Carpi

Con gli occhi di Anna. Tratto dal Diario di Anna Frank

Spettacolo teatrale per le scuole

ore 11-13, Aula Magna IIS Vallauri, Carpi

Le lezioni della Shoah

Emanuele Fiano incontra gli studenti in dialogo con Pierluigi Castagnetti

ore 17.30 Visita al Museo Monumento al Deportato Ritrovo presso il Cortile delle Stele, Carpi

ore 18.00 Presentazione mostra La cura della Memoria. Il Museo Monumento al Deportato, ricordo e ammonimento

28 gennaio

ore 15-17, Cortile delle Stele, Carpi

#Walls against oblivion | 16 bandiere per la pace

Il Collettivo FX e i ragazzi del Centro educativo Hip-Hop di Carpi realizzano bandiere di nazioni e confini immaginari nell’ambito del Progetto europeo Rememchild

31 gennaio

ore 11, ex Sinagoga, Carpi

Le tracce della storia – Le vie della memoria

Presentazione del progetto interattivo e multimediale nei luoghi della storia della Seconda guerra mondiale, realizzato in collaborazione con l’ Ambasciata della Repubblica Federale di Germania

| APERTURA STRAORDINARIA DEI LUOGHI | INGRESSO GRATUITO |

> Campo di Fossoli

27 gennaio | visita guidata gratuita ore 15, solo su prenotazione a questo link

28 gennaio | apertura ore 10-13 e 14-18, senza prenotazione

> Museo Monumento al Deportato

26-27-28 gennaio | apertura ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00, senza prenotazione

FONDAZIONE VILLA EMMA

via Roma 23/A 41015 Nonantola (MO)

25 gennaio

ORE 21

Cinema-Teatro M. Troisi

Nonantola (MO), Viale delle Rimembranze 8

proiezione del docu-film

Sulle tracce di Mario Finzi

regia Massimo Manini, Italia 2022

in collaborazione con Comune di Nonantola e Nonantola Film Festival

29 gennaio

ORE 17.30 e 19

Teatro Storchi, Modena, Largo G. Garibaldi 15

Ore 17.30: Non chiamarci maestri

introduzione allo spettacolo teatrale a cura di Fausto Ciuffi

Ore 19: FUGA. Ventuno poesie di Primo Levi

letture di Valter Malosti

in collaborazione con ERT – Emilia Romagna Teatro,

Centro Studi Primo Levi Torino

con il sostegno di Fondazione di Modena

2 febbraio

ORE 15.30

Ludoteca Comunale

Nonantola (MO), P.zza Liberazione 22/26

Urban game – Una valigia da Villa Emma

in collaborazione con Officine Culturali Nonantola

5 febbraio

ORE 14.30

Associazione La Clessidra – Palestra della memoria Nonantola (MO), P.zza Tien An Men 1

proiezione del docu-film

I ragazzi di Villa Emma – Giovani ebrei in fuga

di Aldo Zappalà, Italia 2008

28 febbraio

ORE 21

Biblioteca Comunale Nonantola (MO), Via Provinciale ovest 57

Speriamo in giorni migliori.

Gli ebrei stranieri a Modena (1933-1947) di Fabio Montella, La Giuntina 2023

dialoga con l’autore Maria Laura Marescalchi in collaborazione con Istituto Storico di Modena e Officine Culturali Nonantola

COMUNE DI MODENA

25 gennaio

ore 17.00

Archivio Storico Comunale viale Vittorio Veneto,

IL LATTE E IL SANGUE: RAPPORTI FRA MODENESI E COMUNITÀ EBRAICA IN ETÀ MODERNA

a cura di Grazia Biondi su prenotazione: 5 info.archivio.storico@comune.modena.it

ore 20.30

TEATRO SAN CARLO

QUANTUM CLARINET TRIO Elena Veronesi, clarinetto Johannes Przygodda, violoncello Bokyung Kim, pianoforte Musiche di Carl Frühling Trio in la minore op. 40 Robert Kahn Trio Serenade Stefano Seghedoni / Moon Unit Zappa Unintended consequences (prima esecuzione) Nino Rota Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte

Informazioni e biglietti https://gmimodena.it/eventi/quantum-clarinet-trio A cura di MusicaCantoParola

26 gennaio

dalle ore 8.00 alle 14.00

PALANDERLINI

CONCERTO E LETTURE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

degli allievi delle classi terze (voci e strumenti) della Scuola secondaria di primo grado “GUIDOTTI” Partecipa il gruppo ZAMBRA MORA Iniziativa per studenti e genitori

A cura di IC7 di Modena

ore 10.30

BIBLIOTECA DELFINI – Sala Conferenze

E PER QUESTO RESISTO

Voci e musiche per ricordare la Shoah

Alessia Canducci voce recitante Musiche di Flexus Per le classi della scuola secondaria di primo grado Diretta streaming FB e YouTube Biblioteche Modena e Archivio Storico Info e iscrizioni: Biblioteca Delfini tel. 059 2032940 biblioteche.comune.modena.it

ore 18.30

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. MARCONI” Largo Pucci, 45/a QUALE MEMORIA?

Le parole che cambiano I ragazzi delle classi terze della Scuola Media “Marconi”, celebrano la memoria presentando i loro percorsi interdisciplinari sui temi del razzismo, delle discriminazioni e dell’intolleranza. Le forme sono quelle più vicine alla loro vita e alla loro esperienza: letture, poesie, volti, voci, video e musiche, per accompagnare chi ascolta, nel silenzio, a condividere le riflessioni e approfondimenti, di una visione di PACE e SOLIDARIETÀ tra le persone e i popoli. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza

27 gennaio

ore 16.00

BIBLIOTECA DELFINI

IO, L’ABOMINEVOLE: leggere Deutsches Requiem da L’Aleph di J.L. Borges I gruppi di lettura ACIT e Laguunda gui’chi si confrontano

ingresso libero

ore 17.00

AUDITORIUM

CORALE G. ROSSINI via Livio Borri, 30

LA COMPAGNIA DEI VINTI presenta LA TORRE D’AVORIO di Ronald Harwood

Due Atti senza intervallo con: Enrico Solmi Salvatore Signa Adriano Casari Monica Elisabetta Amaduzzi Edoardo Buffagni Natalia Milanese Al Pianoforte Natalia Milanese Regia di Enrico Solmi

A cura dell’Associazione Corale G. Rossini

ore 20.30

TEATRO COMUNALE PAVAROTTI-FRENI

CONCERTO DELLA MEMORIA E DEL DIALOGO

Quartetto Prometeo Giorgio Federico Ghedini

Quartetto per archi n. 3 (in un solo tempo) Dmitrij Šostakovich

Quartetto per archi n. 8 in do minore op. 110 David Lang Wrek, Wed Steve Reich different trains

A cura dell’Associazione Amici della Musica Mario Pedrazzi

COMUNITA’ EBRAICA DI MODENA E REGGIO EMILIA

25 gennaio

ore 18.00

SINAGOGA piazza Giuseppe Mazzini, 26

LETTURA SALMI E PREGHIERE IN RICORDO DEI DEPORTATI Rav Beniamino Goldstein, Rabbino capo della Comunità Con la testimonianza di Marta Affricano comebraica.mo.re@gmail.com

ISTITUTO STORICO DI MODENA

28 gennaio

ore 15.00

Ritrovo e partenza da piazza Mazzini

CAMMINARE LA STORIA. “Stranieri” nella propria terra TREKKING URBANO sui luoghi della persecuzione ebraica a Modena, 1938-1948

A cura di Federica Di Padova e Chiara Lusuardi, Istituto storico di Modena

Il percorso è adatto a tutte e tutti e durerà circa due ore.

Per info e prenotazioni scrivere a segreteria@istitutostorico.com Iniziativa a cura di Istituto storico di Modena

29 gennaio

Ore 11

TEATRO DELLA FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO via San Carlo, 5

IL 27 GENNAIO E LE APORIE DELLA MEMORIA

Lezione del prof. Guri Schwarz, storico e docente all’Università degli studi di Genova

La lezione è rivolta alle classi quarte e quinte delle scuole superiori di Modena e provincia.

Per info e prenotazioni scrivere a didatticaistituto@istitutostorico.com

Iniziativa a cura di Istituto storico di Modena e Fondazione Collegio San Carlo

Diretta streaming www.fondazionesancarlo.it

ANMIG MODENA

28 gennaio

Cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore agli Internati Militari Italiani o ai loro eredi, presso l’Accademia Militare di Modena.

L’occasione è di particolare rilievo, poiché saranno ben 44 gli IMI insigniti, la maggior parte provenienti dal Comune di Montefiorino e da quello di Palagano nel modenese ed alcuni da Modena e Carpi.

COMUNE DI IMOLA – CIDRA IMOLA

23 gennaio

ore 17.30 – Biblioteca Comunale di Imola, via Emilia, 80 – Imola

Ci portano via! Da Bologna ai lager del Terzo Reich

Presentazione del portale sulla deportazione nel Bolognese con particolare attenzione ai profili dei deportati imolesi

Interviene Andrea Ferrari, ricercatore e curatore del sito

Saluti di Giacomo Gambi, Assessore alla Cultura del Comune di Imola, Roberta Dall’Osso, Presidente Aned Imola, Marco Orazi, ricercatore del Cidra

A cura dell’Aned Imola, del Cidra e della Biblioteca Comunale di Imola

28 gennaio

ore 17.00, Teatro dell’Osservanza, via Venturini, 18 – Imola

Novecentotrentotto. Anno XVII E.F. Quando non sei più un uomo

Spettacolo a cura della Compagnia Instabile di Casalfiumanese diretta da Giulio Colli

Iniziativa di Aned Imola, Comune di Imola e Cidra, in collaborazione con Associazione Ernesto, Comune di Casalfiumanese

3 febbraio

ore 17, Sala concerti della Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini, via F.lli Bandiera, 19 – Imola

Perché io? Note e parole sul tema della Memoria

Melodie e colonne sonore a cura del Trio Movie (Pamela Falconi, flauto; Giulia Costa, violoncello; Carmen Falconi, pianoforte). Letture sulla memoria della deportazione a cura dell’Associazione Culturale Bardur (Maila Focante e Luca Mengoli).

ISTITUTO STORICO DI RAVENNA

25 gennaio

alle 10.30 nella sala nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy 12),

lectio magistralis della professoressa Giovanna D’Amico dell’Università di Messina “Le donne di Ravensbruck” e la Resistenza femminile.

Saluti dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, introduzione di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza in Ravenna e provincia e di Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa di Oriani.

Letture di Elena Bucci.

L’Iniziativa è promossa dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia e dalla Fondazione Casa di Oriani con il patrocinio del Comune di Ravenna.

COMUNE DI RAVENNA

26 gennaio

alle 10 al Cimitero di guerra in via Piangipane 24 a Piangipane

verrà reso omaggio ai Caduti della Brigata ebraica alla presenza del vicesindaco, Eugenio Fusignani e del presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani.

Sabato 27 gennaio

alle 10, nell’atrio della stazione ferroviaria di Ravenna

si renderà omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati per la stazione di Ravenna con destinazione Auschwitz alla presenza del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale e del presidente del Consiglio comunale Massimo Cameliani.

La cerimonia sarà accompagnata da una lettura dedicata al tema della memoria a cura degli studenti e delle studentesse della classe 3 AIN dell’Itis Nullo Baldini.

Da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio

la scuola primaria Mordani (via Mordani 5) propone la settimana della Memoria.

Letture, riflessioni, laboratori espressivo-musicali, filmati storici sul progetto “Roberto Bachi, un compagno di scuola matricola n. 167973”. L’iniziativa è dedicata ai fondatori del progetto: Giorgio Gaudenzi, Silvano Rosetti, Danilo Naglia e Sergio Squarzina.

29 gennaio

9.30 sala del Consiglio comunale (piazza del Popolo 1)

Consulta delle ragazze e dei ragazzi dedicata al Giorno della Memoria.

L’apertura dei lavori è affidata all’assessore alla Scuola Fabio Sbaraglia, seguirà poi intervento di Alfredo Tassoni presidente del Club Cosmopolita Arpad Weisz che racconterà la storia del grande allenatore ebreo del Bologna morto ad Auschwitz. Sarà un’occasione per promuovere riflessioni sulla cultura dell’ascolto, contro ogni forma di razzismo e antisemitismo nello sport e nella società civile.

5 febbraio

Teatri Rasi (via di Roma 39)

reading teatrale “Lei conosce Arpad Weisz?” di Menoventi, tratto dal libro “Dallo scudetto a Auschwitz” di Matteo Marani.

L’appuntamento è alle 11 per le scuole, ingresso gratuito con prenotazione a info@romagnainiziative.it; mentre alle 21 invece ingresso gratuito aperto alla cittadinanza con prenotazione a info@romagnainiziative.it.

L’evento è promosso da Romagna Iniziative in collaborazione con il Comune di Ravenna.

ANPI PROVINCIALE RAVENNA

Sabato 27 gennaio

ore 17:00 presso sala Buzzi in viale Berlinguer 11, Ravenna

presentazione del libro “La persecuzione dei rom e dei sinti nell’Italia fascista”.

Sarà presente l’autrice Paola Trevisan

ore 21:00 presso Auditorium A. Corelli vicolo Belletti 2, Fusignano (RA)

concerto “Musica e Memoria” del Quartetto K

Lunedì 29 gennaio

ore 20:30 presso biblioteca “terzo Casadio” via Staggi 4 Porto Fuori Ravenna

presentazione del libro “Un uomo di poche parole! – storiea di Lorenzo, che salvò Primo Levi”.

Sarà presente l’autore Carlo Greppi

COMUNE DI FORLI’

Nessuna iniziativa segnalata al 22 gennaio 2024

ISTITUTO STORICO FORLI’ – CESENA

LEI CONOSCE ARPAD WEISZ? reading teatrale tratto dal libro di Matteo Marani

23 gennaio 2024

dalle 11 alle 13:00

Forlì, Teatro Diego Fabbri

evento rivolto alle scuole e aperto alla cittadinanza

25 gennaio 2024

dalle 11 alle 13:00

Cesena, Teatro Bonci, rivolto alle scuole, posti esauriti

FONDAZIONE ALFRED LEWIN

via Duca Valentino n.13a, Forlì

Nessuna iniziativa segnalata al 22 gennaio 2024

COMUNE DI CESENA

24 gennaio

ore 17:30

Aula Magna Biblioteca Malatestiana

“Una diaspora all’improvviso: il 1938 nell’Università di Bologna” a cura del professore dell’Alma Mater Studiorum di Bologna Gian Paolo Brizzi.

Ingresso gratuito.

25 gennaio

ore 10:00

Aula Magna della Biblioteca Malatestiana

Presentazione della graphic novel “Necropoli”, alla presenza dell’illustratore Jutij Devetak.

Basata sull’omonimo romanzo autobiografico dello scrittore sloveno Boris Pahor (1913-2022), la graphic novel ripercorre il viaggio intenso e drammatico di un deportato che, a distanza di anni, ritorna nel campo di concentramento dove era stato internato.

ore 11:00

Teatro “A. Bonci

”Reading teatrale “Lei conosce Arpad Weisz?” tratto dal libro di Matteo Marani “Dallo scudetto ad Auschwitz” (Diarkos, 2019) con Consuelo Battiston e Leonardo Bianconi

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (istorecofo@gmail.com).

Al termine interventi di Matteo Marani (giornalista, dirigente sportivo) e Lorenzo Minotti (ex calciatore e dirigente sportivo).

26 gennaio

ore 17:00

Biblioteca Malatestiana Ragazzi

“Per non dimenticare”. Letture con accompagnamento musicale per fare memoria di uno dei periodi più bui della storia. Dai 6 anni. Proposte didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado: dal 15 al 28 gennaio 2024.

27 gennaio

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Piazzetta Biblioteca Malatestiana

Dall’alba al tramonto – lettura collettiva ad alta voce a cura del gruppo di lettura cesenate Libriamoci e di altri ospiti del diario di viaggio di Primo Levi, testimonianza di un percorso di dolore e anche poi di speranza, un viaggio dal lager verso la libertà, e di altri libri che raccontano la lunga notte della Shoah, tra testimonianze, riflessioni, cronache.

L’evento è a ingresso libero e potrà essere partecipato da tutti coloro che desiderano aggiungere la propria voce alle altre.

Centro storico

Passeggiate guidate della memoria

Ore 10.30 La memoria degli ebrei a Cesena

Il percorso inizia alle 10:30 da Porta Santi.

Una passeggiata in centro città con tappa alle nove pietre d’inciampo che portano i cognomi Saralvo, Forti e Jacchia. Sono loro i cittadini ebrei deportati da Cesena tra il 1943 e il 1944 e che poi hanno perso la vita nel campo di concentramento di Auschwitz. Persone e luoghi cesenati, le loro storie, i racconti del tempo per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Termine alle ore 12:00 in Piazza Almerici (palazzo del Ridotto) dove si terrà la cerimonia istituzionale.

Ore 15.30

I giusti di Cesena: storie di salvezza sulla via del Monte

Il percorso inizia alle 15:30 dall’Ufficio turistico, piazza del Popolo 9.

Una passeggiata della memoria per le vie di Cesena, lungo il percorso degli antichi pellegrini, ricordando alcuni luoghi della memoria cesenate e della vita di Don Odo Contestabile, nominato Giusto fra le Nazioni. Si giungerà fino all’Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte salendo la storica via delle Scalette, fino ai luoghi dove visse per anni il monaco che salvò sei persone ebree dall’Olocausto.

Termine alle ore 17:00.

Prenotazione obbligatoria; quota di partecipazione: € 8,00 a persona (minimo: 15 persone).

Per informazioni: info@ipercorsidelsavio.it – 0547 356327 – www.ipercorsidelsavio.it

ore 12:00

Palazzo del Ridotto (piazza Almerici)

L’Amministrazione comunale ricorderà le persecuzioni e lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti con la posa di una corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-44.

29 gennaio

Aula Magna Biblioteca Malatestiana – ore 17:00

Carlo Greppi presenta “Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo che salvò Primo”

Introduce e dialoga con l’autore Tommaso Di Nicola – Centro Pace Cesena APS

Ingresso gratuito.

venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio alle ore 16:00

Sala proiezioni Biblioteca Malatestiana

Tre proiezioni a tema. La proposta di quest’anno è articolata su varie fasce d’età con film adatti ad un pubblico più maturo il venerdì e più per ragazzi la domenica. Prenotazione del posto facoltativa. Ingresso gratuito e riservato a tutti gli iscritti ai servizi della biblioteca, fino a esaurimento posti.

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

Cinema Teatro Moderno

23 gennaio

– h 20:30

Interverranno

Miro Gori, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani, Luca Bussandri, Presidente di A.N.P.I. Rubicone e l’Amministrazione Comunale.

– h 21:00

ONE LIFE Di James Hawes – Stati Uniti | 2023 | Durata 110′

Evento organizzato da Associazione Culturale Dogville con la collaborazione del Comune di Savignano sul Rubicone e A.N.P.I. Rubicone.

ISREC RIMINI

27 gennaio – 10 marzo 2024

I FUMETTI E LA SHOAH. L’IMMAGINE A SERVIZIO DELLA MEMORIA

Mostra a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi

Sala d’Isotta, Castel Sismondo, piazza Malatesta, Rimini

in collaborazione con Comune di Rimini-Attività di Educazione alla Memoria

e Fellini Museum Rimini

inaugurazione 27 gennaio ore 17.00

INCONTRI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, GUIDE E RESPONSABILI DI MUSEI

17 gennaio

ore 16.30

Immagini e parole, malgrado tutto. I graphic novel raccontano la Shoah

Alessandro Cattunar, storico e insegnante

online su piattaforma Zoom

26 gennaio

ore 16

Insegnare la Shoah e i genocidi col linguaggio dei fumetti

Caroline François, coordinatrice mostra

Sala Ressi, Teatro Galli (solo in presenza)

Seguirà una visita guidata alla mostra per i soli iscritti.

MUSEO DELLA LINEA DEI GOTI

Montegridolfo, (Rimini) Via Borgo

27 gennaio

Inaugurazione mostra

STELLE SENZA UN CIELO. Bambini nella Shoah

Programma:

– ore 15.00 inaugurazione mostra

– ore 15.15 saluti istituzionali alla presenza di Emma Petitti, Presidente Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna

– ore 15.30 in ricordo di Cesare Moisè Finzi – Goffredo Chiaretti, lettura di brani del libro “Il giorno che cambiò la mia vita”

– ore 15.45 in dialogo con

Daniele Diotallevi, Direttore del Museo della Linea dei Goti

Andrea Santangelo, scrittore e storico militare

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 3 Marzo 2024 durante gli orari di apertura del Museo:

– sabato dalle 15.00 alle 17.00

– domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Ingresso libero