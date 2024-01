Palermo falso in bilancio: assolto Leoluca Orlando e la sua giunta

L’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto la definitiva archiviazione del procedimento a carico di 19 indagati per presunti falsi in bilancio nel Comune di Palermo.

La azione giudiziaria era doverosamente iniziata nel 2019/2020,anche a seguito di esposti e dichiarazioni alla stampa da parte di esponenti della opposizione in consiglio comunale, ed e’ stata approfonditamente condotta dalla Procura della Repubblica a mezzo della Guardia di Finanza con migliaia di intercettazioni e l’esame di una copiosissima documentazione relativa agli anni 2026,2017,2018,2019.

La Procura della Repubblica, dopo interrogatori, perizie contabili ed esame di atti e intercettazioni, ha chiesto la archiviazione per tutti gli indagati tanto con riferimento a dirigenti e componenti del Collegio sindacale quanto con riferimento all’allora Sindaco Leoluca Orlando e agli ex Assessori constatando l’assoluta assenza da parte degli esponenti politici di atti e comportamenti volti a condizionare illegittimamente la attività di dirigenti e revisori dei conti.

“ Si conclude – ha dichiarato l’ex Sindaco Leoluca Orlando – una vicenda che ha trovato grande enfasi in strumentalizzazioni politiche e ampia eco sulla stampa. Confermo doveroso apprezzamento alla Magistratura e alla Guardia di Finanza per la attività di inchiesta svolta in questi anni e soddisfazione per il riconoscimento in sede giudiziaria della legittimità e correttezza della intera Amministrazione comunale con riferimento ai bilanci 2016,2017,2018 e 2019.”

“ Sono certo – ha concluso Orlando – che la stamoa continuerà a dare informazione e adeguato risalto alla opinione pubblica su una vicenda che ho vissuto con grande serenità nel merito delle contestazioni e con grande amarezza per le strumentalizzazioni .”

Leoluca Orlando