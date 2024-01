GARI-Umbria: la nuova piattaforma informatica della Regione Umbria per i servizi in agricoltura, giovedì 8 febbraio la presentazione

(aun) – Perugia, 31 gen. 024 – Verrà presentata giovedì 8 febbraio a Perugia, nel corso di un evento organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura e dall’Autorità di Gestione dello sviluppo rurale, la nuova piattaforma informatica della Regione Umbria per i servizi in agricoltura, GARI-UMBRIA, acronimo di Gestione Agricola e Rurale Informatizzata per l’Umbria.

Attraverso GARI–UMBRIA vengono gestiti importanti servizi quali i sistemi di qualità biologica e di SQNPI, Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, il Quaderno di Campagna standard SQNPI per la gestione dell’uso di prodotti e interventi agronomici delle specie vegetali e le attività di trasformazione, le comunicazioni di spandimento degli effluenti zootecnici e i piani di utilizzazione agronomica (PUA), le pratiche Utenti Macchine Agricole per l’assegnazione di carburante ad accisa agevolata impiegato in ambito agricolo (UMA).

GARI–UMBRIA garantisce anche l’implementazione di servizi informatici applicativi per la gestione degli interventi previsti dal Complemento dello Sviluppo Rurale per l’Umbria 2023-2027 e, conseguentemente, la piena integrazione con i dati del fascicolo SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) gestito da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Sviluppata con l’obiettivo di garantire efficienza, efficacia, massimizzazione e semplificazione dei risultati dell’amministrazione, GARI–UMBRIA è stata realizzata nell’ambito dell’Accordo Quadro – Lotto 3 della gara sottoscritta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) con la società Leonardo Spa, mandataria del Raggruppamento temporaneo di impresa aggiudicatario per la realizzazione di servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche.

All’evento di presentazione, giovedì 8 febbraio alle ore 15, alla Sala Convegni III piano del Palazzo Broletto in Via Mario Angeloni, oltre al rappresentante della società Leonardo Spa, interverranno Roberto Morroni, Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Umbria; Michele Michelini, Direttore regionale allo Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale; Franco Garofalo, Autorità di Gestione dello sviluppo rurale della Regione Umbria; Simona Angelini, Direzione generale dello sviluppo rurale MASAF; Fabio Vitale, Direttore AGEA.