Vinci: Divento Vino, nel borgo di Leonardo torna la degustazione

Divento Vino, nel borgo di Leonardo torna la degustazione attraverso il viaggio del vino

Sabato 10 e domenica 11 febbraio la nuova edizione a cura della Pro Loco di Vinci, con quattro nuovi produttori e due novità in più rispetto al 2023.

L’appuntamento con la qualità vitivinicola del territorio si rinnova e registra già un primo successo.

Divento Vino infatti si ripropone e torna a disposizione degli amanti del buon vino sabato 10 (dalle 15 alle 20) e domenica 11 febbraio (dalle 11 alle 20) nei locali dello Spazio Espositivo di Via Montalbano 6 a Vinci.

Un evento, dicevamo, che registra già un primo successo rispetto all’edizione di un anno fa: i produttori che partecipano sono già quattro in più rispetto al 2023 e così il numero sale a 29.

Foltissima la presenza di aziende agricole vinciane; nutrita quella dell’Empolese Valdelsa e Chianti, con produttori che arrivano da Montelupo Fiorentino, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Montespertoli e San Casciano in Val di Pesa; interessanti le proposte provenienti da fuori provincia, come Carmignano (Prato), Baratti (Livorno) e Pomarance (Pisa). La lista completa dei produttori è disponibile sul sito della Pro Loco di Vinci, nella sezione dedicata all’evento.

Nonostante Divento Vino stia diventando grande, la missione rimane quella delle origini: far scoprire il percorso del vino e farne conoscere i cambiamenti durante la conservazione. Un viaggio attraverso l’evoluzione del vino, dalla sua nascita all’imbottigliamento, attraverso la sua conservazione nei vari contenitori, siano essi botti, di cemento o di vetro.

L’idea è appunto quella di invitare ogni produttore a scegliere una prova di botte per fare assaggiare il proprio vino per com’era e per com’è.

Attraverso questa evoluzione, l’appassionato può degustare il vino e apprezzarne i suoi cambiamenti.

Divento Vino 2024 si arricchisce anche di due novità. Una riguarda la possibilità, per i visitatori, di poter disporre di una scelta di vini biodinamici, che faranno parte della più ampia scelta enologica dell’edizione 2024; l’altra riguarda l’iniziativa organizzata per domenica pomeriggio, all’interno dei locali del Centro Espositivo Leo-Lev di piazza Pedretti, con entrata da via Roma: alle 15 alcuni vini che partecipano a Divento Vino saranno estratti a sorte per diventare protagonisti di una degustazione a cura di Valentino Ciarla, enologo e consulente.

Questo incontro richiede la prenotazione e un biglietto di ingresso di 10 euro. È possibile prenotare chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 3498338263, oppure scrivendo a info@prolocovinci.com.

Divento Vino è organizzato dalla Pro Loco di Vinci e gode del patrocinio del Comune di Vinci.

Il costo dell’ingresso è di 15 euro per ogni giorno di esposizione, 25 per entrambi.