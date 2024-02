Guerra Russia-Ucraina

Notizia in aggiornamento

Guerra in Ucraina: Volodymyr Zelenskyj è arrivato a Parigi per firmare un accordo di sicurezza con Emmanuel Macron

Dovrà recarsi all’Eliseo per incontrare Emmanuel Macron, firmare questo accordo e tenere una conferenza stampa congiunta. Ha firmato oggi un documento simile con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Guerra in Ucraina

La vita

Le carte

La solitudine delle vedove ucraine

La nuova campagna invernale russa

Antony Blinken discute del progetto di armi spaziali russe con i suoi colleghi indiani e cinesi

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken incontra il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, venerdì 16 febbraio 2024. WOLFGANG RATTAY / AP

Il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, ha espresso venerdì ai suoi omologhi indiano e cinese la sua preoccupazione per il progetto di armi spaziali russe menzionato il giorno prima dalla Casa Bianca, come abbiamo appreso da un funzionario americano.

Il Segretario di Stato si è riunito separatamente venerdì a Monaco, a margine della Conferenza sulla Sicurezza, i ministri degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e il suo omologo cinese, Wang Yi. Ha detto loro che “lo sviluppo di una tale capacità anti-satellite dovrebbe essere motivo di preoccupazione “, ha detto il funzionario statunitense, che ha parlato a condizione di anonimato, aggiungendo che Antony Blinken ne avrebbe parlato anche in altre interviste.

Giovedì la Casa Bianca ha affermato che la Russia sta sviluppando “una capacità anti-satellite ”, rifiutandosi di dire se abbia o meno una dimensione nucleare. Tuttavia, ha assicurato di non rappresentare “una minaccia immediata” .

“Non stiamo parlando di un’arma che può essere utilizzata per attaccare esseri umani o causare distruzione fisica qui sulla Terra “, ha spiegato giovedì il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Tuttavia, potrebbe minacciare gli astronauti nell’orbita terrestre bassa o addirittura danneggiare i satelliti militari o civili, ha affermato, assicurando che gli Stati Uniti stiano monitorando attentamente la situazione.