Allerta meteo in tutta Italia

Il maltempo flagella l’Italia con piogge e un forte calo delle temperature. Allerta arancione in Emilia Romagna, oggi domenica 3 marzo, e gialla in altre regioni. Nell’ultimo bollettino della Protezione civile si legge, per quanto riguarda l’Emilia Romagna, un rischio idraulico di moderata criticità nella Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense e per rischio idrogeologico in Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese.

E’ allerta gialla in Lombardia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Liguria, Toscana dove una nuova allerta meteo di codice ‘giallo’ per rischio idraulico del reticolo minore ed idrogeologico, vento forte e mareggiate è prevista per oggi dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana. L’allerta – che segnala rischio idrogeologico, idraulico del reticolo minore, forte vento e mareggiate – viene estesa anche alla mattina di domani, lunedì 4 marzo, per tutta la costa, la Garfagnana, la lucchesia, l’entroterra livornese, le valli dell’Ombrone e del Fiora. Possibili occasionali grandinate e forti colpi di vento. Attese precipitazioni più intense su Lunigiana, Garfagnana, area lucchese e Versilia.