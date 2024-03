Unione Comuni Valdichiana Senese – Comune di Cetona – Comune di Chianciano Terme – Comune di San Casciano dei Bagni – Comune di Sarteano – Comune di Trequanda Camminatori Folli’ in marcia tra i Comuni dell’Unione della Valdichiana Senese per raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un casco refrigerante per l’ospedale di Nottola

Sabato 16 e domenica 17 marzo, il gruppo dei ‘I Camminatori Folli’ di Sarteano, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e l’Associazione Matteo Vive, si sono fatti promotori di una camminata che toccherà sei dei dieci Comuni dell’Unione della Valdichiana Senese e avrà lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto del casco refrigerante da donare al reparto oncologico dell’ospedale di Nottola

‘I Camminatori Folli’ di nuovo in cammino e questa volta con uno scopo benefico che unirà i Comuni dell’Unione della Valdichiana Senese, con la collaborazione dell’Associazione Matteo Vive. Per sabato 16 e domenica 17 marzo è in programma una camminata che toccherà sei dei dieci Comuni dell’Unione con lo scopo di far conoscere e raccogliere fondi per l’acquisto del casco refrigerante per il trattamento dell’alopecia nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia da donare al reparto oncologico dell’ospedale di Nottola.

‘I Camminatori Folli’ – commenta Francesco Landi, sindaco di Sarteano – sono un gruppo di amici che da circa un anno condividono la passione per le camminate con lo scopo di valorizzare il rispetto per la natura, promuovere il territorio e, allo stesso tempo, facendosi promotori di cause importanti per le realtà in cui vivono. Come sindaci della Valdichiana Senese siamo felici che questa volta abbiano scelto di marciare per una causa che è cara a tutti noi e a tutto il territorio che fa capo all’ospedale di Nottola”.

‘I Camminatori Folli’ si sono fatti promotori dell’iniziativa, con la collaborazione dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, con il contributo tecnico dell’Associazione Matteo Vive e con la partecipazione della Green Active asd. Il gruppo, in due giorni, percorrerà circa 80 Km che si dislocheranno tra strade bianche e sentieri con la finalità di unire sei dei dieci comuni della Valdichiana senese. Nell’attraversa i Comuni, i camminatori saranno accolti dalle associazioni promotrici della raccolta fondi e dai sindaci, il quale consegnerà loro, un pezzo di un puzzle, rappresentante un il logo del progetto ‘Insieme’, che verranno poi consegnati domenica 17 Marzo al responsabile del reparto di oncologia di Nottola.

La camminata prenderà il via sabato 16 marzo dal Comune di San Casciano dei Bagni, per poi proseguire per le Piazze, Cetona, Chiusi Città per terminare la prima giornata a Sarteano. Domenica 17 marzo, il gruppo ripartirà da Pienza, per arrivare a Monticchiello fino a Montepulciano dove si incontreranno in Piazza Grande con i camminatori di Green Active asd, che percorreranno un tratto da Chianciano a Montepulciano. A Montepulciano, sarà organizzato dall’Unicoop Firenze un spuntino per rifocillare i camminatori ed essere pronti per l’ultima parte di percorso che li porterà all’ospedale d Nottola dove saranno consegnati i fondi raccolti e i pezzi del puzzle.

‘I Camminatori Folli’ sono un gruppo di amici che da circa un anno condividono la passione per le camminate con lo scopo di valorizzare il rispetto per la natura, l’importanza per il territorio facendosi promotori di cause importanti per le realtà che li ospita.

Servizio Associato Comunicazione (SAC)

Unione Comuni Valdichiana Senese

Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano (Siena)

Sito web: www.unionecomuni.valdichiana.si.it

E-mail redazione: comunicazione@unionecomuni.valdichiana.si.it

Valentina Chiancianesi – Telefono (+39 ) 3498358841 – E-mail: v.chiancianesi@unionecomuni.valdichiana.si.it