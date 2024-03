Guerra Israele-Palestina

L’emittente al-Jazeera ha segnalato un nuovo attacco israeliano contro i palestinesi in fila per ricevere aiuti umanitari, a sud ovest di Gaza City. Almeno otto i palestinesi rimasti feriti dal fuoco israeliano, riporta la tv, segnalando che la distribuzione dei beni era in corso nella rotonda Nabulsi . Una settimana fa sono stati uccisi più di cento palestinesi in attesa di aiuti alimentari e altri 760 sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti dalle forze israeliane a Gaza.

IL Consiglio di sicurezza nazionale di Israele ha intanto emesso un avviso per segnalare il rischio di attentati durante il mese sacro all’Islam, che inizia il 10 marzo, in quanto ”le organizzazioni terroristiche musulmane vedono il Ramadan come un’opportunità per compiere attacchi e atti di violenza”. Chiedendo ai cittadini israeliani di prestare particolare attenzione durante i viaggi, il Consiglio di sicurezza ha affermato che ”le organizzazioni jihadiste come lo Stato Islamico (Isis) e al Qaeda invitano sempre più spesso i loro seguaci a compiere attacchi”. Quindi il Consiglio si aspetta che le organizzazioni terroristiche approfittino ”della guerra in corso a Gaza e delle tensioni attorno al Monte del Tempio per incoraggiare attacchi contro obiettivi israeliani e occidentali”.

Il ministro degli Esteri cinese ha ribadito, giovedì 7 marzo, l’appello di Pechino per un “cessate il fuoco immediato” a Gaza. “Il fatto che oggi, nel 21° secolo , questa catastrofe umanitaria non possa essere fermata è una tragedia umana, ancor più, è una vergogna per la civiltà “, ha detto Wang Yi in una conferenza stampa a Pechino.

“Siamo favorevoli a che la Palestina diventi membro a pieno titolo delle Nazioni Unite “, ha dichiarato in un momento in cui il conflitto tra Israele e Hamas infuria ancora nell’enclave palestinese. “Il desiderio di lunga data del popolo palestinese di creare un paese indipendente non può più essere eluso “, ha aggiunto. Sebbene la Cina mantenga buone relazioni con Israele, sostiene la causa palestinese da diversi decenni e tradizionalmente sostiene la soluzione dei due Stati.