Arezzo:”Le avventure del Piccolo Nicolas”

Il Cinema Eden di Arezzo apre le porte alle famiglie e ai piccoli spettatori con la proiezione del film “Le avventure del Piccolo Nicolas”. L’appuntamento è fissato per sabato 16 marzo alle ore 17:00 nell’ambito della rassegna Eden cittini. A cura di Officine della Cultura.

Segue comunicato stampa.

Il Cinema Eden per i cittini con “Le avventure del Piccolo Nicolas”

Appuntamento speciale ad Arezzo per tutta la famiglia con il film di animazione di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre

Il Cinema Eden di Arezzo torna ad accendere il grande schermo per le famiglie e i più piccoli, i “cittini”, accogliendo l’arrivo della primavera con quattro eventi dedicati. L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 16 marzo con inizio alle ore 17:00 con la proiezione del film d’animazione francese “Le avventure del Piccolo Nicolas”, per la regia di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre. Ingresso unico € 5. A cura di Officine della Cultura.

È la fine degli anni ’50. Lo scrittore René Goscinny e l’illustratore Jean-Jacques Sempé creano insieme il personaggio del piccolo Nicolas, che diventerà il protagonista di una lunga serie di avventure a fumetti ed entrerà nel cuore dei bambini di tutto il mondo, soprattutto quelli francesi, per cui Nicolas è un vero e proprio compagno di giochi. La caratteristica di queste storie è il modo in cui gli autori si immedesimano totalmente con il loro eroe pensando come fa un bambino della sua età, con la capacità unica di rievocare l’universo infantile senza giudicarlo. Ne Le petit Nicolas però è il protagonista ad entrare nel mondo dei suoi inventori, interagendo con loro e dandoci modo di conoscerli meglio per capire qual era il loro rapporto e quali ricordi del duo sono confluiti nella sua creazione.