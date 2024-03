Stima degli effetti sulla salute delle interruzioni delle vaccinazioni legate al COVID-19 in 112 paesi nel periodo 2020-2030: uno studio di modellizzazione

Si è verificato un calo della copertura vaccinale globale a causa della pandemia di COVID-19. La ripresa è iniziata ma è geograficamente variabile. Questa interruzione ha portato a coorti sotto-immunizzate e ha interrotto i progressi nella riduzione del carico di malattie prevenibili con il vaccino. Finora sono stati condotti pochi studi sugli effetti dell’interruzione della copertura sugli effetti del vaccino. L’obiettivo era quantificare gli effetti dell’interruzione della copertura vaccinale sui servizi di immunizzazione di routine e di campagna, identificare gruppi e regioni che potrebbero trarre particolare beneficio dalle attività di recupero e stabilire se le perdite effettive potessero essere recuperate.

Metodi

Per questo studio di modellizzazione, abbiamo utilizzato gruppi di modellizzazione del Vaccine Impact Modeling Consortium di 112 paesi a basso e medio reddito per stimare l’effetto del vaccino per 14 agenti patogeni. Una serie di stime modellistiche ha utilizzato dati sulla copertura vaccinale dal 1937 al 2021 per un sottoinsieme di malattie prevenibili con vaccino, a rischio di epidemia o prioritarie (ad esempio morbillo, rosolia, epatite B, papillomavirus umano [HPV], meningite A e febbre gialla). ) per esaminare le misure di mitigazione, di seguito denominate corse di recupero. La seconda serie di stime è stata condotta con i dati di copertura vaccinale dal 1937 al 2020, utilizzati per calcolare i rapporti di effetto (ovvero, l’onere evitato per dose) per tutti i 14 vaccini e malattie inclusi, di seguito denominati cicli completi. Entrambi i cicli sono stati modellati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2100. I paesi sono stati inclusi se erano nel portafoglio Gavi, la Vaccine Alliance; aveva un onere notevole; o hanno avuto notevoli attività di vaccinazione strategica. Questi paesi rappresentano la maggior parte del carico globale di malattie prevenibili con il vaccino. La copertura vaccinale è stata informata dalle stime storiche delle stime OMS-UNICEF della copertura vaccinale nazionale e dall’archivio delle vaccinazioni dell’OMS per i dati fino al 2021 incluso. Dal 2022 in poi, abbiamo stimato la copertura sulla base di linee guida sulla frequenza delle campagne, ipotesi non lineari sul ripristino dell’immunizzazione di routine al livello pre-interruzione e sugli endpoint 2030 basati sugli obiettivi dell’Agenda di immunizzazione 2030 dell’OMS e sulla consultazione di esperti. Abbiamo esaminato tre scenari principali: nessuna interruzione, recupero di base e recupero e recupero di base.

Risultati

Abbiamo stimato che l’interruzione della vaccinazione contro morbillo, rosolia, HPV, epatite B, meningite A e febbre gialla potrebbe portare a 49.119 decessi aggiuntivi (intervallo di credibilità al 95% [CrI] 17.248-134.941) durante gli anni solari 2020-30, in gran parte a causa del morbillo. Per gli anni di vaccinazione 2020-2030 per tutti i 14 agenti patogeni, l’interruzione potrebbe portare a una riduzione del 2,66% (95% CrI 2,52-2,81) dell’effetto a lungo termine da 37 378 194 decessi evitati (34 450 249– 40 241 202) a 36 410 559 decessi evitati (33 515 397–39 241 799). Abbiamo stimato che le attività di recupero potrebbero evitare il 78,9% (40,4–151,4) delle morti in eccesso tra gli anni solari 2023 e 2030 (vale a dire, 18 900 [7037–60 223] su 25 356 [9859–75 073 ]).

Interpretazione

I nostri risultati evidenziano l’importanza della tempistica delle attività di recupero, considerando l’onere stimato per migliorare la copertura vaccinale nelle coorti colpite. Abbiamo stimato che le misure di mitigazione del morbillo e della febbre gialla fossero particolarmente efficaci nel ridurre il carico in eccesso nel breve termine. Inoltre, l’elevato effetto a lungo termine del vaccino HPV come importante strumento di prevenzione del cancro cervicale garantisce il proseguimento degli sforzi di immunizzazione dopo l’interruzione.

Finanziamento

Il Vaccine Impact Modeling Consortium, finanziato da Gavi, Vaccine Alliance e Bill & Melinda Gates Foundation.

Traduzioni

Per le traduzioni dell’abstract in arabo, cinese, francese, portoghese e spagnolo vedere la sezione Materiali Supplementari.

introduzione

Si sono verificati notevoli cali nella copertura vaccinale a causa della pandemia di COVID-19 in tutto il mondo, con interruzioni che variano geograficamente, in base al vaccino e al metodo di somministrazione. I paesi a basso e medio reddito hanno subito sostanziali interruzioni nelle attività di immunizzazione di routine e supplementari (SIA) nel 2020; nell’immunizzazione di routine, la variazione percentuale media è stata del –10,8% per tutti i vaccini in 45 paesi.1Altri 3,5 milioni di bambini a dose zero non hanno ricevuto la dose 1 (DTP) per difterite, tetano e pertosse rispetto al 2019.2Queste interruzioni hanno portato ad un aumento del carico di malattie e del rischio di epidemie e hanno anticipato futuri svantaggi per la salute pubblica.3

Gli effetti del COVID-19 sulla somministrazione delle vaccinazioni di routine si sono protratti nel 2021; a livello globale, la copertura vaccinale di routine è diminuita in ogni regione, con 25 milioni di bambini che hanno perso una o più dosi di vaccino DTP, 6 milioni in più rispetto al 2019.4Durante il quarto trimestre del 2021, le interruzioni dei servizi di immunizzazione sono state segnalate dal 53% dei paesi successivamente inclusi in questo studio, con un aumento dell’11% rispetto al terzo trimestre. Inoltre, molte SIA, cruciali per raggiungere gli obiettivi di copertura vaccinale e raggiungere le persone escluse dalle vaccinazioni di routine, sono state rinviate. Ad esempio, 18 campagne contro il morbillo che erano state rinviate dal 2020 non erano ancora state condotte entro il 2021.5La pandemia di COVID-19 ha portato al più grande calo prolungato delle vaccinazioni degli ultimi tre decenni, esacerbato dalla diversione delle risorse e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento.4, 6Inoltre, le perturbazioni sociali, politiche ed economiche successive alla pandemia possono potenzialmente portare in futuro a una bassa copertura vaccinale e a gruppi sotto-immunizzati, se non vi sarà uno sforzo globale concertato per invertire questo declino.7Sebbene in alcuni paesi sia stata osservata una ripresa parziale a partire dal 2021, la ripresa è stata variabile in base all’area geografica, ai dati demografici e al vaccino.8

Prima del 2020, gli sforzi di immunizzazione, compresi i progressi sul Piano d’azione globale sui vaccini 2011-2020,9stabilizzato in termini di copertura della terza dose di DTP e della prima dose di vaccino contenente il morbillo.9Nel 2019 oltre 19 milioni di bambini non avevano ancora ricevuto un ciclo completo di vaccino DTP; questi bambini spesso vivevano in famiglie a basso reddito in cui le famiglie avevano scarso accesso all’istruzione formale, evidenziando le persistenti disuguaglianze nell’accesso alle vaccinazioni.2, 9, 10Inoltre, la crescente esitazione vaccinale, soprattutto dopo l’inizio della pandemia di COVID-19, ha contribuito al calo della domanda di vaccini per l’infanzia. C’è stato un calo misurabile della fiducia in 46 paesi su 55.11, 12Affrontare queste lacune esistenti in termini di immunità e copertura richiederà un cambiamento nelle strategie di vaccinazione, un aumento degli ulteriori recuperi di immunizzazione attraverso campagne o attività intensificate di vaccinazione di routine e un forte impegno politico nei confronti dell’Agenda di immunizzazione 2030 dell’OMS. Gli sforzi futuri dei partner globali per ripristinare le perdite di copertura sono state annunciate nell’aprile 2023.13

Questo studio rappresenta la prima valutazione su larga scala degli effetti delle interruzioni nella copertura vaccinale, in termini di morbilità e mortalità evitate, da quando sono state pubblicate le stime OMS-UNICEF sulla copertura vaccinale nazionale (WUENIC), che catturano gli effetti dell’interruzione della copertura. Luglio 2022.6Abbiamo incluso proiezioni per 14 antigeni: tifo, morbillo, meningite A, epatite B, papillomavirus umano (HPV), Streptococcus pneumoniae (prevenuto dal vaccino coniugato pneumococcico), Haemophilus influenzae di tipo b (HIB), rotavirus, encefalite giapponese, febbre gialla, rosolia, difterite, tetano e pertosse, con ulteriori analisi sulle malattie a rischio di epidemia o prioritarie. L’obiettivo era quantificare gli effetti dell’interruzione della copertura vaccinale sui servizi di immunizzazione di routine e di campagna, identificare gruppi e regioni che potrebbero trarre particolare beneficio dalle attività di recupero,14e stabilire in quale misura le perdite effettive potrebbero essere recuperate.