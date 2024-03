Teatro di Rifredi: in scena Scarafaggi – Across The Beatles

www.teatrodellatoscana.it

22 – 23 marzo, ore 21 | Teatro di Rifredi

Andrea Casagni, Gabriele Giaffreda, Eugenio Nocciolini in

SCARAFAGGI – ACROSS THE BEATLES

testo e regia Eugenio Nocciolini

produzione Primera

in collaborazione con CasoZero Media

Durata: 1 ora e 40 minuti, atto unico.

Al Teatro di Rifredi, il 22 e il 23 marzo, Andrea Casagni, Gabriele Giaffreda, Eugenio Nocciolini portano in scena Scarafaggi – Across The Beatles, scritto e diretto dallo stesso Nocciolini.

John, Paul, George, Ringo, quattro nomi che hanno fatto la storia. I Beatles sono quelli che hanno scritto Hey Jude, Let it be, Yesterday. Quelli che alla fine di ogni canzone facevano un inchino; eppure, sotto il tappeto i quattro hanno lasciato ben altro.

Scarafaggi – Across the Beatles nasce come podcast di CasoZero Media ed è prodotto da Primera, una nuova realtà teatrale del panorama toscano. A pochi mesi dalla sua costituzione ha già all’attivo due spettacoli teatrali (il prossimo in arrivo ad aprile). L’ambizioso obiettivo che lega i 4 soci fondatori è contribuire allo sviluppo culturale e sociale del nostro territorio e non solo.

1960/1970. Dieci anni. Solo dieci anni, eppure tanti ne sono bastati a John, Paul, George, Ringo per creare uno dei più grandi gruppi musicali di tutti i tempi. Scarafaggi – Across the Beatles racconta come i quattro di Liverpool abbiano saputo attingere dagli anni sessanta e come gli anni sessanta siano stati influenzati da loro, dai Fab Four.

Quattro dilettanti che in un amen sono diventati qualcosa di più di semplici musicisti, più iconici, più divini, più popolari – citandoli – anche di Gesù Cristo, forse. Un gruppo che rappresenta perfettamente gli anni ’60, anni leggeri e allo stesso tempo pesanti, anni che di allegro sembrano avere tutto e nulla. La morte dei fratelli Kennedy, la Manson Family, l’omicidio Luther King, eppure fra tutte queste famose tragedie spiccano loro. I ragazzi in giacca e cravatta. Sopra tutto e tutti ci sono loro. Ci sono i Beatles.

Scarafaggi – Across the Beatles è una cavalcata dentro la storia. Un racconto che ci spiega perché i quattro ragazzi di Liverpool sono probabilmente la band più importante di sempre. Come ha detto Ringo Starr: «Fra 500 anni la gente ascolterà noi come oggi noi ascoltiamo Mozart».

TEATRO DI RIFREDI

via Vittorio Emanuele II 303, Firenze

22, 23 marzo, ore 21

Biglietti

Intero € 17

Ridotto (Over 65, convenzioni, under 30) € 15