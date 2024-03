Manfred Hauke

LA TEOLOGIA FEMMINISTA: ORIGINE, CORRENTI E TEMI TIPICI

Una presentazione critica alla luce di Maria

«Accadde una volta che un uomo pio era sposato con una donna pia. Essi non ebbero però figli. Allora essi dissero: Siamo inutili davanti a Dio. Essi si separarono. Egli se ne andò e sposò una donna empia e questa lo rese empio. Ella se ne andò e sposò un uomo empio e lo rese retto. Qui vedi come tutto dipende dalla donna».

(Midrash ebraico sulla Genesi)

Del potere della donna nell’ambito della religione s’interessa anche la “teologia femminista” che, dagli inizi degli anni ’70, viene coltivata soprattutto negli Stati Uniti e ha trovato intanto le sue ripercussioni anche in Italia. Mentre alcune donne si sentono nella Chiesa come a casa, molte femministe guardano con indignazione alla Chiesa. Essa appare loro il baluardo di un distruttivo “dominio maschile” che imbavaglia la donna con la sua immagine patriarcale di Dio e con la sua guida prevalentemente maschile. Com’è naturale, questa dura critica colpisce particolarmente la Chiesa cattolica che ordina soltanto uomini al sacerdozio ministeriale. In ciò si ravvisa una discriminazione delle donne.

Il femminismo teologico ha però sviluppato la massima efficacia non nello spazio cattolico, ma nell’ambito evangelico. In ambito cattolico la penetrazione della teologia femminista è stata più limitata. Ma anche qui non manca una considerevole eco.

Manfred Hauke in La teologia femminista pubblica i risultati di anni di ricerca e di lavoro, in cui disegna un quadro completo delle varie correnti teologiche femministe, indicandone i pregi e i difetti soprattutto dal punto di vista teologico.

Prof. Dr. Manfred Hauke, nato nel 1959 a Hannover (Germania), è sacerdote dell’arcidiocesi di Paderborn e dal 1993 insegna Teologia dogmatica presso la Facoltà di Teologia di Lugano in Svizzera, affiliata all’Università della Svizzera Italiana. La sua tesi dottorale in Germania, seguita da Leo Scheffczyk (nominato Cardinale nel 2001), riguarda il sacerdozio femminile visto dall’ordine della creazione e della redenzione (1982, quinta edizione 1995); è tuttora disponibile la traduzione inglese (Women in the Priesthood, Ignatius Press, San Francisco 1988). Manfred Hauke si è occupato anche tra l’altro del diaconato; Papa Francesco lo nominò nel 2020 membro della Commissione di studio sul diaconato femminile.

Manfred Hauke, La teologia femminista: origine, correnti e temi tipici. Una presentazione critica alla luce di Maria

Cantagalli/Eupress FTL 2024 | pp. 320 | euro 24,00

In libreria dal 15 marzo 2024

