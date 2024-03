Torino:Omar Apollo alle OGR

View this email in your browser

OGR Torino e Sonic Park

presentano

OMAR APOLLO ALLE OGR TORINO

Dalla Grammy nomination al Coachella e al Primavera Sound, dal Lollapalooza Brasil alle OGR Torino.

A Torino il debutto italiano dell’artista capace di conquistare chiunque, compreso Barack Obama.

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2024 | H 21

Sala Fucine | OGR Torino

Corso Castelfidardo 22, Torino

Torino, 20 marzo 2024 – Il 4 giugno le OGR Torino ospitano il debutto assoluto in Italia di Omar Apollo, cantautore statunitense di origine messicane, fra le più interessanti proposte dell’alternative-pop d’oltreoceano. Corteggiato dal mondo della moda, membro della comunità queer, capace di conquistare il grande pubblico.

Si arricchisce quindi di un nuovo concerto internazionale il cartellone di OGR Sonic City, l’appuntamento nato dalla collaborazione fra le OGR Torino e Sonic Park come preview cittadina del festival estivo che si terrà nel Giardino Storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Nominato a due Latin Grammy nel 2022 e come Best New Artist ai Grammy 2023, Apollo è oggi tra gli artisti più interessanti della scena contemporanea con il suo mix vincente di R&B e indie-rock, super lo-fi e DIY, che il pubblico ha imparato a conoscere ed apprezzare, come testimoniano i milioni di streaming su Spotify, e la presenza del suo brano Evergreen tra i trend più diffusi su TikTok.

Un successo che si è realizzato in un tour da tutto esaurito e uno spirito da grandi festival, che lo ha visto sul palco del Coachella Festival e lo vedrà, tra le tappe del nuovo tour, a Barcellona per il Primavera Sound, a Sacramento per il Sol Blume Festival e a São Paulo per il Lollapalooza Brasil.

Un artista poliedrico, capace di esprimersi anche nel mondo del fashion, con una campagna per Loewe che lo cattura – insieme a Jamie Dornan, attore candidato al Golden Globe – nel pieno di una performance: illuminato da lampadine, un microfono cromato in pugno, mentre fa il suo ingresso in una sala scintillante.

Membro della comunità queer, Omar Apollo con la sua voce e la sua creatività vuole ispirare e promuovere il cambiamento positivo. Nel suo EP Live For Me, si racconta e spoglia letteralmente di ogni emozione: la bellissima cover, dipinta dall’artista queer newyorkese Doron Langberg, lo ritrae senza veli mentre si accarezza il petto in un misto di colori caldi e autunnali.

Chitarrista autodidatta, influenzato dai classici soul, con un pizzico di R&B e un sound da GenZ, capace di conquistare tutti, compreso Barack Obama, che lo ha inserito nella sua playlist Spotify.

