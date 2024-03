Percorso stroke, meeting a Firenze: l’Aou Senese protagonista con tre esperte per il workshop ISA-Angels – Rete Ictus Toscana

Riflettori regionali puntati sul percorso stroke, in prima linea anche l’Aou Senese. Si è infatti svolto a Firenze il ’“Workshop ISA-Angels – Rete Ictus Toscana”, una giornata formativa, organizzata in diverse sessioni di discussione sui protocolli regionali e su attività teorico-pratiche dedicate a tutte le fasi del percorso ictus: dall’assistenza in fase iper-acuta/acuta a quella post-acuta e dimissionaria. I partecipanti sono stati divisi in gruppi in modo da poter seguire tutte le sessioni parallele previste e il debriefing finale è stato condotto in plenaria al termine dei lavori. Hanno partecipato per l’Aou Senese Rossana Tassi, direttrice UOC Stroke Unit, con la sessione dal titolo “Protocolli ictus a confronto: action plan 2024, Area Vasta Sud Est, Sandra Bracco, direttrice UOC Neuroradiologia Diagnostica e Terapeutica, con il progetto “Tac e Neuroimaging: una buona organizzazione per risolvere la complessità”, e l’infermiera Marta Amici nella sessione ”Network: la collaborazione in reparto è una decisione strategica”.