Attacco a Mosca Le accuse della Russia nei confonti dell’Ucraina

Dopo l’attentato a Mosca e le accuse della Russia nei confonti dell’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky respinge i tentativi di collegare a Kiev l’attacco costato la vita a decine e decine di cittadini russi. In un discorso diffuso sui social, il leader ucraino ha puntato il dito contro “Putin e i suoi scagnozzi”, che starebbero “solo cercando di incolpare qualcun altro”.

L’organizzazione Stato Islamico ha rivendicato l’attacco terroristico di venerdì al Crocus City Hall, una sala da concerto situata in un sobborgo vicino a Mosca. Vladimir Putin ha dichiarato sabato che “tutti e quattro gli autori” dell’attacco sono stati arrestati mentre “si dirigevano verso l’Ucraina”.

Almeno 133 persone sono state uccise e più di un centinaio ferite la sera di venerdì 22 marzo in un attacco di uomini armati seguito da un vasto incendio nel Crocus City Hall, una sala da concerto alla periferia di Mosca.

L’attacco è stato rivendicato dall’organizzazione Stato islamico (Isis). “L’attacco è stato effettuato da quattro combattenti dello Stato islamico [organizzazione] armati di mitragliatrici, pistole, coltelli e bombe incendiarie “, ha detto sabato il movimento jihadista su Telegram. Lo Stato islamico del Khorasan (EI-K), ramo afghano dell’organizzazione, aveva già rivendicato l’attacco venerdì sera.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che domenica 24 marzo sarà giorno di lutto nazionale, in un discorso televisivo trasmesso il giorno dopo l’attentato, che ha definito un “atto terroristico sanguinoso e barbaro”. Ha assicurato che “tutti gli autori, organizzatori e sostenitori di questo crimine saranno giustamente e inevitabilmente puniti” .

Il Cremlino ha annunciato sabato “l’arresto di undici persone, tra cui quattro terroristi coinvolti nell’attacco” .

Il Cremlino ha annunciato sabato "l'arresto di undici persone, tra cui quattro terroristi coinvolti nell'attacco"

Senza menzionare le accuse dell’ISIS, i servizi di sicurezza russi (FSB) hanno affermato che i sospettati avevano “contatti dalla parte ucraina”. Tuttavia, non hanno accusato direttamente le autorità di Kiev di aver partecipato all’attacco.

Volodymyr Zelenskyj accusa Vladimir Putin di voler “incolpare” l’Ucraina. “Quello che è successo ieri a Mosca è ovvio: Putin e gli altri bastardi stanno solo cercando di scaricare la colpa su qualcun altro “, ha detto il presidente ucraino su Telegram .

La Casa Bianca assicura che l’organizzazione dello Stato Islamico è un “nemico comune che deve essere sconfitto ovunque”

“Gli Stati Uniti condannano fermamente l’atroce attacco terroristico perpetrato a Mosca “, ha dichiarato in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “Estendiamo le nostre più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari e a coloro che sono stati feriti o colpiti da questi inconcepibili attacchi contro civili innocenti. Lo Stato Islamico [organizzazione] è un nemico terrorista comune che deve essere sconfitto ovunque”, ha aggiunto.