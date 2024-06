Premiati i protagonisti della III Viareggio Bastia Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2024.

Arca Sgr di Furio Benussi con il Fast & Furio Sailing Team, firma la line honours, batte i suoi record precedenti e vince in Reale e Irc

Thetis di Luca Locatelli si aggiudica la classifica ORC. Tanti giovani a bordo di K9 di Gianluca Giurlani.

David Bryan, tastierista e fondatore del gruppo Bon Jovi, premia Furio Benussi.

Conclusa con successo la regata ecosostenibile organizzata da Club Nautico Versilia, Comune di Viareggio e Navigo.

Molto partecipati gli eventi collaterali nel Villaggio Regate durante le quattro giornate più glamour dell’estate viareggina.

Viareggio. Con la splendida serata e la cena di gala organizzata lungo la banchina del CN Versilia, è calato il sipario sull’edizione 2024 della Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti, regata che, organizzata dal Club Nautico Versilia con il Comune di Viareggio e Navigo, sotto l’egida della Fiv, il patrocinio di Regione Toscana, Comuni di Viareggio e Bastia, Marina Militare e Associazione Marevivo, la collaborazione con UVAI e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, ha portato la Vela sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica, rispettando l’ecosistema del tratto di mare coinvolto.

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose Autorità civili e militari, sono stati consegnati i riconoscimenti speciali 2024 e premiati i protagonisti di questa edizione supportata dai Major Partners Next Yacht Group -Azimut Capital Management/Investimenti e AB Yachts Maiora- e Gruppo Frati, dai Public Main Partners Comune di Viareggio, iCARE e Viareggio Porto 2020, dai Partners Axa Assicurazioni Agenzie di Viareggio, Forte dei Marmi e Pisa, Cantieri Codecasa, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Galliano, Vannucci Piante, dal Green Partner Corepla e dal partner tecnico Eurven.

Dopo i saluti del Presidente del CNV Roberto Brunetti, dell’Assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Viareggio Alessandro Meciani, del Comandante CP Viareggio CF Silvia Brini e del Presidente iCARE Moreno Pagnini, il vice presidente CNV Ammiraglio Ispett. Capo (Cp) Marco Brusco ha consegnato il premio speciale CNV a Rosalba Giugni “per i 39 anni di Marevivo e per il suo impegno nella tutela e nella salvaguardia del territorio dalla fondazione ad oggi”.

Ed è stata proprio Rosalba Giugni a dare a sua volta il Premio Speciale Marevivo, nei 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, al Tenente Colonnello della GdF Nicola Navarra, Comandante del Roan -Reparto Operativo AeroNavale- di Livorno, “per il costante impegno nella tutela e salvaguardia del territorio.”

Pio Zerbinati -Consigliere del CNV che ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale nel Comitato Organizzatore fin dai tempi dell’epica VBV- ha invece consegnato una targa al Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Silvia Brini per il prezioso supporto dato alla manifestazione mentre l’Assessore allo Sport Rodolfo Salemi il premio Comune di Viareggio al biologo marino Silvio Nuti della Fondazione Mare Oltre per l’impegno nel promuovere “una Vela inclusiva… per Tutti nell’ambito del progetto ONDA.”

Il presidente iCare Pagnini, con la volontà di promuovere la partecipazione femminile nella Vela, ha premiato Barbara Pernar membro dell’equipaggio di Arca Sgr “barca meglio classificata con a bordo l’equipaggio con il maggior numero di veliste” e l’Assessore Meciani con il Premio Speciale Comune di Viareggio, Katia Balducci, in memoria del padre Beppe scomparso recentemente. Ed infine, l’Amministratore delegato di Azimut Financial Insurance S.p.A. Matteo D’Ettorre ha consegnato il premio “Azimut Investimenti per l’Innovazione” al Presidente di Sanlorenzo Massimo Cerotti per “il continuo Sviluppo di nuove tecnologie nel mondo della Nautica.”

Dopo i ringraziamenti alle Autorità, alle Istituzioni, al CONI, alla FIV, all’UVAI, al Comitato di Regata, ai partners e allo staff che ha contribuito al successo della manifestazione, il Direttore Sportivo del CNV Muzio Scacciati, ha invitato i presenti a guardare insieme il suggestivo video riassuntivo dei momenti salienti della manifestazione e ha iniziato la premiazione della regata.

La dodicenne Anna Giurlani del Vismara V 50 Sport K9 di Gianluca Giurlani è stata premiata dal Presidente II Zona FIV Andrea Leonardi come la più giovane alla VBV 24, i membri dell’XP44 Orizzonte -armato dal socio CNV Paolo Bertazzoni- Giorgio Iacconi e Fabrizio Marianelli dal Commissario per l’Autorità Portuale Alessandro Rosselli con il Premio Double Handed, mentre Emanuele Poli ha consegnato il premio Axa al 1° Classificato IRC Under 60’, il maxi 100’ ARCA SGR.

Il GS 56’ Paolisssima di Luca Poli e Paola Poggi, 2° Classificato ORC, ha, invece, ricevuto il premio dal Presidente CONI Lucca Stefano Pellacani mentre il vincitore ORC, lo Swan 45 Thetis di Luca Locatelli, dal Direttore Scientifico del Festival Robotica Mauro Ferrari.

Il Luogotenente CS Tonino Assaiante con l’equipaggio dell’ammiraglia della GdF Grifone III, terzi classificati IRC , sono stati premiati da Andrea Palestini della Fondazione Banca del Monte di Lucca mentre Nicola Minardi e Angelomario Moratti con il loro Vismara Momi 80, secondi classificati IRC, sono stai premiati dal Presidente del Comitato di Giuri Riccardo Incerti Vecchi. E’ stato quindi proiettato un video messaggio di Massimo Moratti. Ma il graditissimo video saluto del presidente più vincente nella storia dell’Inter non è stata l’unica gradita sorpresa della serata: sul palco, per premiare ARCA SGR di Furio Benussi 1° Classificato IRC è infatti salito il compositore statunitense David Bryan, tastierista e cofondatore del gruppo Bon Jovi.

Ed infine lo skipper triestino Furio Benussi e il suo Fast and Furio Sailing Team (già detentori dei due record precedenti) sono stati premiati per il Record della Regata (12h 29’19”) con il Maxi 100’ Arca SGR (YCA Trieste) con il Trofeo Straulino consegnato dal Segretario della Camera dei Deputati On. Riccardo Zucconi, e come vincitori in tempo reale con l’ambito Trofeo d’argento “Angelo Moratti” ricevuto dal Presidente del CNV Roberto Brunetti. Oltre alla regata, seguita anche grazie a www.sgstracking.com, e alla serata conclusiva, hanno riscosso molto successo i numerosi eventi collaterali organizzati nelle quattro giornate della manifestazione al Villaggio Regate posizionato davanti al Club Nautico Versilia fra i quali il workshop “La Robotica Marina” organizzato da Navigo e dal Festival della Robotica -durante il quale si è approfondito l’uso dell’automazione in situazioni limite per le persone, immersioni da remoto, pulizia dei fondali ed esplorato le nuove tecnologie per le imbarcazioni-, l’incontro su “Finanza Sostenibile” a cura di Azimut Investimenti con la partecipazione anche di Marevivo che ha suscitato notevole interesse per le tematiche sul connubio tra finanza e sostenibilità, sempre più al centro dell’agenda di oramai tutte le realtà aziendali, e le interviste di Fabio Pozzo a Rosalba Giugni e l’imperdibile con Massimo Perotti che ha parlato della sua carriera alla guida di un cantiere e dello sviluppo della nautica in termini di Innovazione, Tecnologia e Sostenibilità.

La serata si è chiusa dando l’arrivederci alla prossima edizione che si svolgerà dal 25 al 28 giugno 2025 e con la richiesta a tutti i presenti di rivolgere un pensiero di vicinanza in occasione del 15° anniversario della strage di Viareggio, con la speranza che le responsabilità possano essere accertate quanto prima e che sia finalmente fatta giustizia.