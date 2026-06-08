Il Presidente Mattarella incontra una rappresentanza della Marina Militare
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata della Marina Militare, ha ricevuto al Quirinale l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti della Forza Armata.
Dopo l’intervento dell’Ammiraglio Berutti Bergotto, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.
Roma, 08/06/2026 (II mandato)
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