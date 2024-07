“SiPedala”: Siena rilancia e rinnova il servizio di bike sharing

L’assessore Tucci: “Nuovi mezzi per una mobilità sostenibile e all’avanguardia”

“SiPedala”, il Comune di Siena rilancia e rinnova

il servizio di bike sharing in città

Un parco mezzi rinnovato, una nuova e più funzionale App, nuova segnaletica: l’amministrazione comunale rilancia e rinnova “SiPedala”, il servizio di bike sharing in città. Il progetto di rilancio, con la collaborazione di Sigerico Spa, è stato presentato questa mattina, mercoledì 10 luglio, dall’assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Siena Enrico Tucci.

“Il rilancio di questo servizio – ha spiegato l’assessore Tucci – rientra in un progetto più complessivo di una città maggiormente sostenibile e vivibile, che passa attraverso gli obiettivi di mandato amministrativo e le linee strategiche del Piano urbano della mobilità sostenibile. Fra le azioni già intraprese, quella relativa alla riorganizzazione e alla lotta dell’abusivismo dei permessi Ztl e il progetto sperimentale, che presenteremo prossimamente, relativo alle bus navette per i turisti. Con ‘SiPedala’ ci rivolgiamo a residenti e turisti, senza dimenticare la popolazione studentesca che rappresenta una fetta importante di questa utenza. Non a caso la collocazione di alcune ciclostazioni è stata pensata in corrispondenza di alcuni punti ‘nevralgici’ per gli universitari. In generale questo servizio permette di coniugare ambiente, salute, turismo sostenibile e vivibilità della città. Attraverso il rinnovo del parco e l’utilizzo di una nuova App, il bike sharing è più moderno e facilmente fruibile, permettendo di superare anche le criticità relative a mezzi ormai obsoleti”.

Il servizio. Il servizio di bike sharing “SiPedala” del Comune di Siena è un servizio pubblico e automatico di noleggio in condivisione di biciclette a pedalata assistita. Il servizio consente di prelevare la bicicletta in una stazione di bike sharing e restituirla in una stazione anche differente dal punto di prelevamento. Una valida alternativa, dunque, all’uso del mezzo privato, che contribuisce a una mobilità sostenibile che riduca gli impatti negativi sull’ambiente, quali l’inquinamento atmosferico e quello acustico prodotto dai veicoli con motore a combustione. Inoltre la bicicletta condivisa si inserisce pienamente nella logica dell’intermodalità, ovvero dell’utilizzo combinato di differenti mezzi di trasporto. Il servizio è stato inaugurato il 30 luglio 2015 con tredici ciclostazioni e complessive novantasei colonnine di cicloposteggio a cui agganciare le biciclette in modo semplice e sicuro. Nel corso degli anni è stato via via implementato arrivando, ad oggi, a diciannove ciclostazioni e complessive centonovantacinque colonnine. Le localizzazioni delle stazioni sono state scelte con l’intenzione di collegare le periferie con il centro storico, nonché per il raggiungimento di altri punti strategici della città quali la stazione ferroviaria, il terminal bus, l’ospedale ed i parcheggi scambiatori. L’utente è abilitato all’uso del servizio a seguito di sottoscrizione di abbonamento che, con la nuova app Weelo, avverrà unicamente online in modo semplice ed intuitivo. Viene superato anche l’utilizzo della tessera: il prelievo della bicicletta potrà essere fatto direttamente con l’app. Al momento della riconsegna viene calcolato in automatico il tempo del noleggio e scalato il costo eventualmente dovuto dal credito della tessera. Con la stessa applicazione per smartphone è possibile conoscere in tempo reale la disponibilità delle biciclette in ogni stazione e quindi anche delle colonnine cicloposteggio libere dove poter riconsegnare la bicicletta. Il servizio pubblico è attivo tutti i giorni ventiquattro ore su ventiquattro. Le modalità di utilizzo del servizio e gli obblighi degli utenti sono tutti regolamentati all’interno di uno specifico Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Costi. Le tariffe, definite dall’amministrazione comunale, sono le seguenti: abbonamento annuale trenta euro, comprensivo della prima ricarica da cinque euro e di copertura assicurativa Rct. Costo di utilizzo per abbonamento annuale: prima mezz’ora gratuita, seconda mezz’ora cinquanta centesimi; terza mezz’ora un euro, quarta mezz’ora e successive due euro ogni mezz’ora; abbonamento annuale per utenti di età compresa tra 16 e 26 anni: venti euro comprensivo di cinque euro per la prima ricarica e di copertura assicurativa Rct. Costo di utilizzo per abbonamento annuale: prima mezz’ora gratuita, seconda mezz’ora cinquanta centesimi; terza mezz’ora un euro, quarta mezz’ora e successive due euro ogni mezz’ora; abbonamento giornaliero “One day” (validità ventiquattro ore dal primo utilizzo): dieci euro, comprensivo di cinque ore di utilizzo, da usufruire nell’arco delle ventiquattro ore, anche in forma discontinua, e di copertura assicurativa Rct; abbonamento due giorni “2 Days” (validità quarantotto ore dal primo utilizzo): quindici euro, comprensivo di dieci ore di utilizzo, da usufruire nell’arco delle quarantotto ore, anche in forma discontinua, e di copertura assicurativa Rct.

Localizzazione. Il servizio di bike sharing “Si Pedala” del Comune di Siena è composto da diciannove ciclostazioni distribuite sul territorio, per un totale di centonovantacinque cicloposteggi. Il parco mezzi è composto da centotrentatré biciclette a pedalata assistita, di cui circa novanta in servizio giornalmente; è necessario infatti garantire il rapporto di circa uno a due tra numero di biciclette in servizio e numero totale di colonnine, al fine di garantire un numero sufficiente di colonnine libere per le riconsegne in ogni ciclostazione.

LOCALITA’

INDIRIZZO

CICLOPOSTEGGI

1

CURTATONE

Viale Curtatone

16

2

S. AGOSTINO

Prato di Sant’Agostino

10

3

S. GIROLAMO

Via S. Girolamo c/o civico n. 3

7

4

FORTEZZA

Viale Vittorio Veneto, altezza Via Pannilunghi

10

5

ANTIPORTO

Viale Vittorio Emanuele II, c/o risalita meccanizzata

10

6

DUE PONTI

Viale Toselli, parcheggio scambiatore incrocio con Via Aretina

12

7

NAPOLI

Via Napoli c/o parcheggio scambiatore

6

8

OSPEDALE

Viale Bracci, c/o ingresso ospedale

14

9

ACQUACALDA

Via Bernardo Tolomei

10

10

RAVACCIANO

Via Duccio di Boninsegna

10

11

S. MINIATO

Piazza Togliatti

10

12

TERMINAL BUS

Via Lombardi, c/o Terminal Bus

12

13

CALAMANDREI

Passeggiata Piero Calamandrei

10

14

VICO ALTO

Via Liguria

8

15

CASA DELL’AMBIENTE

Via Simone Martini

6

16

FRAJESE

Via Paolo Frajese

10

17

MERCATO

Piazza del Mercato

12

18

TUFI

Parcheggio scambiatore dei Tufi

12

19

PETRICCIO

Strada Petriccio e Belriguardo

10

TOTALE

195

Dall’attivazione del servizio ad oggi gli abbonati sono stati in totale 4.513. Alla data del 6 luglio 2024 gli utenti sono 426 di cui 195 abbonamenti annuali, 231 abbonamenti giornalieri. Il numero di prelievi totali dal 30 luglio 2015 al 6 luglio 2024 è di 597.105.

Numero prelievi – Anni 2016-2023

Anno 2016

96025

Anno 2017

131346

Anno 2018

100224

Anno 2019

92706

Anno 2020

36129

Anno 2021

58651

Anno 2022

30959

Anno 2023

14954

Si può osservare il calo drastico di prelievi nell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Gli anni seguenti hanno poi risentito di questo effetto oltre che dei ritardi nella sostituzione del parco mezzi dovuto alla crisi del mercato delle biciclette per il drastico aumento della domanda.

Modello. Il nuovo modello di bicicletta è stato sviluppato nell’anno 2020 dalla ditta individuata a seguito di procedura di gara, che ha proposto un modello conforme alle richieste del Comune e adatto al modello di funzionamento del servizio di bike sharing. In particolare, il nuovo modello si distingue dal precedente per le seguenti caratteristiche: motore centrale da 36 V e coppia 80 Nm; freni a disco meccanici; batteria integrata nel telaio; forcella anteriore e tubo sella ammortizzati; cambio ad 8 velocità. Inoltre tutte le biciclette sono provviste di Gps che consente di localizzare la bicicletta in caso di smarrimento o furto. Una prima fornitura di quaranta biciclette è stata eseguita nel giugno del 2021, quando il mercato del settore si trovava in una situazione difficile a causa dei periodi di lockdown per la pandemia da Covid 19 e del contestuale aumento della domanda di biciclette in tutto il mondo. Negli anni successivi sono state acquisite ulteriori forniture e ad oggi il parco mezzi “SiPedala” è completamente rinnovato e composto da un totale di centotrentatré biciclette, pronte per la messa in servizio. Giornalmente saranno disponibili alle colonnine circa novanta biciclette, dovendo garantire il rapporto ottimale biciclette/colonnine di circa a uno a due.

L’App Weelo. La nuova App consente: di acquistare o rinnovare un abbonamento, annuale o giornaliero; di ricaricare il proprio credito; di visualizzare su mappa tutte le ciclostazioni con il numero di biciclette disponibili in tempo reale; di prelevare direttamente dall’app la bicicletta; di ricevere supporto whatsapp direttamente dall’app con orario 7-21; di visualizzare il proprio storico di utilizzo del servizio; di accedere a tutte le informazioni su tariffe, modalità d’uso e regolamento- di acquistare abbonamenti di servizi di bike sharing o bike parking in tutta Italia.

Sigerico Spa. Per l’assistenza agli utenti è attivo il Punto Unico Sigerico in Via Fontebanda n. 77 con apertura dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle 8:15 alle 12:45 e dalle 14:00 alle 16:30, tel. 0577-228711. Sono attivi inoltre: il numero telefonico 0577-228797 con risponditore automatico per segnalazioni di guasti alle biciclette o per sblocco degli abbonamenti; indirizzo email sipedala@comune.siena.it

Bicincittà. Bicincittà Italia Srl di Torino è la ditta individuata nel 2015 a seguito di procedura di gara per la fornitura ed installazione delle ciclostazioni di bike sharing. Attualmente la stessa Bicincittà è affidataria della gestione software del sistema di bike sharing e sviluppatrice della nuova app Weelo.