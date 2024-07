Siena: delibera disciplinare sovraffollamento locali uso abitativo

Nella riunione di oggi, venerdì 12 luglio, su proposta dell’assessore Tucci

Sovraffollamento locale a uso abitativo

La giunta comunale approva il disciplinare

La giunta comunale, nella riunione che si è tenuta quest’oggi, venerdì 12 luglio, ha deliberato l’approvazione del “Disciplinare per regolare il fenomeno del sovraffollamento dei locali ad uso abitativo”. L’atto è stato proposto dall’assessore alla sicurezza Enrico Tucci.

“A seguito di controlli e sopralluoghi eseguiti dalla Polizia Municipale – spiega Tucci – presso vari immobili e appartamenti ubicati sul territorio comunale, in relazione a richieste di concessione di residenza, sono state riscontrate condizioni di sovraffollamento. La condizione abitativa è elemento essenziale nella determinazione del grado di integrazione di ogni persona e devono sussistere dei requisiti minimi di base affinché si verifichi concretamente il diritto alla salute e al benessere di ciascun individuo. Il disciplinare approvato fa riferimento a tali requisiti igienico-sanitari e ambientali, con lo scopo di regolare e contrastare il fenomeno del sovraffollamento e di verificare correttamente le richieste di residenza”.

Il disciplinare, vietando il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione e recependo esplicitamente l’attuale normativa, definisce i parametri oltre i quali viene definito il sovraffollamento. All’articolo due si legge, in particolare, che la superficie minima per una persona è definita in ventotto metri quadrati; per due persone trentotto metri quadrati; per tre persone quarantadue metri quadrati; per quattro persone cinquantasei metri quadrati; per cinque persone sessantasei metri quadrati; per sei persone settantasei metri quadrati; per sette persone ottantasei metri quadrati; per otto persone novantasei metri quadrati; per nove persone centosei metri quadrati; per dieci persone centosedici metri quadrati, con un incremento di dieci metri quadrati per ogni persona in più. All’articolo tre, inoltre, si vieta l’utilizzo a scopo abitativo dei locali accessori alle abitazioni e dei locali aventi altra destinazione d’uso.

Il disciplinare sarà pubblicato per quindici giorni sull’Albo Pretorio del Comune di Siena ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.