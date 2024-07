Borsellino, Tabucco-Amodeo: battaglia per la legalità deve andare avanti

BORSELLINO, TRABUCCO-AMODEO (CG): RICORDO SEMPRE VIVO, BATTAGLIA PER LA LEGALITÀ DEVE ANDARE AVANTI

Roma, 19 luglio 2024 – “Oggi ricorre il 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio, triste data in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque uomini della scorta: agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Borsellino, insieme a Falcone, rappresentano ancora oggi due delle ferite più tristi della nostra Nazione, una battaglia per la legalità che i due magistrati non smisero mai di compiere fino ai loro ultimi giorni, quando i mafiosi di Cosa Nostra decisero di ucciderli.

Come amministratori, e come cittadini, è nostro dovere ricordare l’impegno, la dedizione e la volontà di combattere contro l’illegalità e la mafia, fino alla fine, senza alcuna esitazione.

Nostro compito è far sì che la memoria non si perda col passare degli anni, affinché tutti, a partire dai più giovani, possano ricordarne il valore, perché la democrazia e la lotta per la legalità devono costituire le basi dalle quali partire per una società migliore”.

Così in una nota i due consiglieri capitolini della Lista civica Gualtieri sindaco Giorgio Trabucco e Tommaso Amodeo.