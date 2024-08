Strage di Bologna, Gualtieri: matrice neofascista accertata da 5 gradi di giudizio

STRAGE BOLOGNA, GUALTIERI: DICHIARAZIONI MOLLICONE GRAVISSIME, MATRICE NEOFASCISTA ACCERTATA DA 5 GRADI DI GIUDIZIO

Roma, 4 agosto 2024 – “Le dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone sulla strage di Bologna sono gravissime e stupefacenti non solo per la loro superficialità ma perché accreditano un negazionismo complottista che da decenni intossica il dibattito pubblico, grazie a operazioni propagandistiche della pubblicistica di estrema destra. Come è noto, la colpevolezza definitiva dell’organizzazione neofascista dei Nar rispetto alla strage di Bologna è stata accertata dopo cinque diversi gradi di giudizio e gli ulteriori recenti procedimenti processuali l’hanno confermata ed estesa ad altri soggetti dell’estrema destra italiana. Ma al di là del pur fondamentale piano giudiziario, proprio nel giorno in cui ricordiamo la strage dell’Italicus – e ringraziamo il presidente Mattarella per le sue parole che hanno ricordato la matrice neofascista anche di questo terribile attentato – la responsabilità del neofascismo italiano sulle stragi che hanno insanguinato l’Italia dal 1969 in poi è acclarata sul piano storico e politico. Anche la presidente del Consiglio Meloni ha ricordato la matrice neofascista della strage accertata in fase giudiziaria e le parole di Mollicone sono un oltraggio ai famigliari delle vittime e danneggiano la reputazione dell’Italia e del Governo, che sarebbe bene ne prendesse con chiarezza le distanze”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

