Siena: premiazione mangia 2024

Giovedì 15 agosto alle ore 11.30, a seguito della Messa Solenne in Duomo,

il Sindaco conferirà il premio a Luca Venturi e tre Medaglie di Civica Riconoscenza

Al teatro dei Rinnovati la cerimonia del Premio Mangia 2024

Si svolgerà giovedì 15 agosto al Teatro dei Rinnovati, con inizio alle ore 11.30, la cerimonia del Premio Mangia 2024. Sarà il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, alla presenza del Concistoro del Monte del Mangia e delle massime autorità cittadine, a conferire a Luca Venturi l’importante riconoscimento, per aver “contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo”. Le Medaglie di Civica Riconoscenza andranno, invece, all’Associazione culturale “La Diana”, a Emilio Frati e a Paolo Goretti, “che si sono resi, con la propria opera, cittadini benemeriti”.

La premiazione sarà preceduta, alle ore 10, dalla Messa Solenne in Duomo. Al termine della celebrazione, gli ospiti si disporranno in corteo dietro ai rispettivi Gonfaloni e si dirigeranno verso il teatro dei Rinnovati. Una volta raggiunto il teatro, i premiati e il Sindaco siederanno al tavolo d’onore sul palco, con dietro i componenti del Concistoro del Monte del Mangia. Alle 11 gli squilli delle chiarine dei Trombetti di Palazzo daranno il via alla cerimonia, con a seguire il saluto del Sindaco agli insigniti, alle autorità e agli ospiti.

Il primo cittadino passerà, poi, la parola a Cinzia Cardinali, che presenterà il premio Medaglia di Civica Riconoscenza all’associazione culturale “La Diana”, la cui candidatura è stata presentata dalle Accademie cittadine (Accademia dei Fisiocritici, Accademia degli Intronati, Accademia dei Rozzi). A seguire, Claudio Pepi introdurrà il premio Medaglia di Civica Riconoscenza a Emilio Frati, che è stato candidato dalla Contrada della Lupa. Giampiero Cito presenterà il premio Medaglia di Civica Riconoscenza a Paolo Goretti, la cui candidatura è stata proposta dalla Contrada del Drago. La premiazione del Mangia 2024 sarà preceduta dall’intervento di Luca Palazzuoli, che illustrerà la vita e i meriti di Luca Venturi. Riprenderà, poi, la parola Giampiero Cito per una presentazione legata ai Siena International Photo Awards, concorso fotografico il cui nome è indissolubilmente legato proprio a Luca Venturi. A questo punto interverrà il Sindaco, Nicoletta Fabio, che annuncerà i premi e li consegnerà agli insigniti, preceduta dagli squilli delle chiarine. A seguire, sarà sempre il primo cittadino a ringraziare le autorità, tutti gli ospiti e i due dipendenti comunali che hanno realizzato le pergamene per i premiati. Ancora i Trombetti di Palazzo sanciranno, col suono delle chiarine, la chiusura della cerimonia.

A norma dell’articolo 9 dello Statuto per il conferimento del Mangia, l’apposita commissione composta da Nicoletta Fabio, Sindaco con funzioni di presidenza del Concistoro del Monte del Mangia, dall’Onorando Rettore del Magistrato delle Contrade, Emanuele Squarci, dal Presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena, Giovanna Romano, e dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Siena, Roberto Di Pietra, ha svolto nei mesi scorsi le proprie funzioni istruttorie di valutazione delle candidature pervenute, che sono state verificate sulla base della normativa contenuta nello Statuto, introdotta nel corso dell’anno 2014. Visti i curricula prodotti, è stato accertato che i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto rispettivamente per l’assegnazione del Mangia (articolo 5) e per il conferimento delle Medaglie (articolo 6). Come recita il citato Statuto, “la Commissione, con funzioni istruttorie, esamina le candidature pervenute entro il 15 maggio di ogni anno, verificandone i requisiti statutari e le porta successivamente al Concistoro del Monte del Mangia che deve decidere per l’assegnazione dei premi entro il 30 giugno con votazione a scrutinio segreto”. La riunione del Concistoro si è tenuta lo scorso 22 maggio nella Sala del Capitano di Palazzo Pubblico e ha ratificato i premi che, sempre come indicato dallo Statuto, “sono consegnati con solenne cerimonia pubblica, alla presenza del Concistoro, il giorno 15 agosto di ogni anno, solennità dell’Assunta in Cielo, Patrona e Regina di Siena e del Suo antico Stato”.

Il Concistoro del Monte del Mangia è composto dalle seguenti personalità: Sindaco di Siena, con funzioni di Presidenza, Arcivescovo Metropolita, Rettore Università degli Studi di Siena, Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Priore Nobile Contrada dell’Aquila, Rettore Nobile Contrada del Bruco, Priore Contrada della Chiocciola, Priore Contrada Priora della Civetta, Priore Contrada del Drago, Priore Imperiale Contrada della Giraffa, Priore Contrada Sovrana dell’Istrice, Priore Contrada del Leocorno, Priore Contrada della Lupa, Priore Nobile Contrada del Nicchio, Governatore Nobile Contrada dell’Oca, Priore Contrada Capitana dell’Onda, Priore Contrada della Pantera, Priore Contrada della Selva, Priore Contrada della Tartuca, Priore Contrada della Torre, Priore Contrada del Valdimontone, Presidente Comitato Amici del Palio, Presidente Accademia dei Fisiocritici, Archintronato Accademia degli Intronati, Arcirozzo Accademia dei Rozzi, Rettore Società delle Pie Disposizioni, Presidente Università Popolare Senese, Rettore Università per Stranieri di Siena, Presidente Accademia Musicale Chigiana, Provveditore Arciconfraternita di Misericordia di Siena, Presidente Associazione Pubblica Assistenza di Siena, Presidente Gruppo Stampa Autonomo Siena.