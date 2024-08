Smart Network Group e Perseo per un digital marketing efficace e risolutivo

Il mondo del digital marketing calabrese ha nuove opportunità per potenziare il business dei clienti grazie alla neo collaborazione tra Smart Network Group e Perseo che offriranno servizi di comunicazione e marketing sempre più efficaci e risolutivi aggiungendo, alle specialità di Smart, la competenza approfondita in ambito SEO di Perseo.

La SEO ha tre pilastri: contenuti, relazioni (backlink) e interfaccia del sito ed è quell’insieme di attività che permette di migliorare la posizione di un sito web tra i risultati di un motore di ricerca. Inoltre, altro aspetto fondamentale della SEO è quello tecnico, che include l’ottimizzazione della struttura del sito, la velocità di caricamento delle pagine, l’uso corretto dei tag HTML e la gestione degli errori di scansione. Quest’ultimo è un aspetto particolarmente critico, poiché i CMS (Content Management System), possono talvolta generare problemi come pagine duplicate errori di scansione, eccessive redirezioni e altre problematiche che ostacolano l’indicizzazione corretta del sito da parte dei motori di ricerca.

Oggi la SEO richiede il coinvolgimento di expertise differenti chiamate a collaborare all’interno di un processo che si autoalimenterà nel tempo e aiuta il cliente ad acquisire un valore duraturo. Infatti, attraverso il traffico organico, cioè quello generato dal fatto di stare in buona posizione nei risultati di una ricerca, la presenza on line delle aziende e dei professionisti, che scelgono di usarla in modo efficace, si consolida.

Smart Network Group agenzia di comunicazione e marketing è specializzata in informazione, creatività, marketing territoriale, produzioni video con particolare attenzione alle aziende calabresi. Formata da un team di esperti delle varie aree della comunicazione e della produzione video che, guidati da Marco e Pierpaolo Olivito, operano nel settore da più di 20 anni, occupandosi con successo di creazione e cura di brand da innovare e/o rivitalizzare, di organizzazione dei eventi, di campagne di comunicazione e marketing oltre a formazione e consulenza aziendale.

Perseo, azienda di Lorenzo Curia, si occupa da oltre dieci anni di digital marketing e porterà al gruppo la sua esperienza nel Web Marketing, affiancando, alle competenze di Smart Network, la sua expertise in SEO, SEA e Meta ADS.

Curia ha maturato competenze avanzate nel settore pubblicitario, lavorando con maestri del calibro di Marco Ferri e Marco Carnevale, entrambi allievi di Emanuele Pirella.

Inoltre, nel corso della sua carriera, ha collaborato con importanti web agency italiane, ampliando la sua expertise in SEO tecnica e contenutistica. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Web Marketing per AvvocatoFlash, la più grande piattaforma legale italiana, e ha collaborato con Digital Marketers di rilievo nazionale ed europeo, come Fabio Antichi, Roberto Varriale e Michele De Capitani, supportando progetti aziendali di grande importanza.

Da oggi dunque l’offerta di servizi di Smart Network Group si allarga e permette ad aziende e liberi professionisti di essere trovati più facilmente on line e di sfruttare anche gli strumenti digital come occasioni di vendita e contatto.