Pisa: Computer Science First

Computer Science First

Il programma per sviluppare in modo coinvolgente il pensiero computazionale e le competenze trasversali dei tuoi alunni

EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Università di Pisa, Aula Gerace,

28 febbraio 2024, ore 15.30-18.00

Gentilissimo docente,

ti invitiamo a partecipare mercoledì 28 febbraio 2024, ore 15.30, presso l’Aula Gerace dell’Università di Pisa, all’evento di presentazione del progetto “Computer Science First” con Fondazione Mondo Digitale e Google, che illustreranno le applicazioni della computer science per la didattica.

La Fondazione Mondo Digitale ETS, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, si propone di contribuire alla diffusione della cultura digitale nelle scuole attraverso un modello di didattica coinvolgente e personalizzata che promuova l’integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, in linea con la Missione 4 del PNRR. In questo ambito si inquadra il progetto CS First, rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi per sviluppare il pensiero computazionale e le competenze trasversali attraverso l’uso della piattaforma Computer Science First. Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno interlocutori istituzionali e docenti, verranno presentati gli strumenti e le potenzialità del programma formativo e le testimonianze di chi ha aderito alle scorse edizioni, con la possibilità di manifestare il proprio interesse al progetto.

Tra gli interlocutori istituzionali, Vincenzo Ambriola, direttore del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, Gabriella Porcaro, assessore del Comune di Pisa, Andrea Simonetti, dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale di Pisa, Chiara Bodei, professoressa associata del Dipartimento di Informatica dell’università di Pisa, Veronica Gebhardt, Program Manager Google, e Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale.