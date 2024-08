Palio Sindaco: “Rispetto dei ruoli, ognuno si senta parte di un tutto”

Il Sindaco di Siena nella consueta conferenza stampa di oggi, venerdì 16 agosto

Palio 16 agosto, Fabio: “Rispetto dei ruoli, ognuno si senta parte di un tutto”

“Mi preme ringraziare tutta la macchina comunale per il lavoro effettuato anche durante questi giorni del Palio di agosto. Ci sono tanti aspetti che magari non vengono notati, ma che sono parte fondamentale per far funzionare un’organizzazione complessa. Polizia municipale, ufficio tecnico, economato, cerimoniale, mondo del volontariato e in generale tutti i dipendenti comunali che in questi giorni si sono messi a disposizione ricoprendo incarichi che restano spesso in ombra. I protagonisti sono anche loro”. Questo il messaggio del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio nel corso della consueta conferenza stampa di oggi, venerdì 16 agosto, che precede il Palio dell’Assunta.

“Quello che auspico – ha proseguito il Sindaco Fabio – è che ognuno di noi, nel pieno rispetto dei ruoli, si senta parte di un tutto. L’autenticità del Palio ha bisogno di punti fermi e di autorevolezza, da qui parte la tutela della Festa. Viviamo una socialità con tempi accelerati, ma non possiamo non tenere di conto della necessità di ritrovare autodeterminazione, non solo da parte delle Contrade, bensì da parte di tutti i senesi, e momenti di ritualità e intimità, pur nella vocazione cittadina di apertura verso l’esterno, come testimonia la storia di Siena”.

“Il Palio – ha concluso il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – è composto da tradizione, storia, cultura, alimentate dalla passione di diciassette popoli e disegnato su regole scritte e non scritte sulle quali possiamo riflettere tutti insieme. Anche per le legittime considerazioni su questi aspetti ci sono però tempi adeguati, così come credo siano possibili riflessioni su come si è evoluto il mondo delle Contrade. Oggi è il giorno della Carriera, concentriamoci su questo”.