Parma: mostra Henri de Toulouse Lautrec

Parma 28 agosto 2024 – Sarà presentata alla stampa, giovedì 5 settembre alle ore 12.00, la mostra Henri de Toulouse Lautrec – Il mondo del circo e di Montmartre. L’esposizione, che sarà allestita nelle sale dello storico edificio di Palazzo Dalla Rosa Prati a Parma (strada Duomo, 7), aprirà al pubblico venerdì 7 a partire dalle ore 9.30. La rassegna, prodotta da Navigare srl in collaborazione con Reial Cercle Artistic e ONO Arte e che gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e Città di Parma, è curata da Joan Abelló, con il coordinamento tecnico-scientifico di Vittoria Mainoldi.

La mostra, che presenta 113 opere, intende coinvolgere i visitatori nell’affascinante atmosfera della Belle Époque francese e presentare l’artista attraverso le sue dinamiche e visioni personali della vita. In particolare, si punta ad evidenziare il rapporto tra l’artista e la società, e le qualità di un uomo colto che ha saputo apprezzare, comprendere e capire la complessità dell’essere umano in tutte le sue dimensioni.

A Palazzo Dalla Rosa Prati l’esposizione mostrerà, tra le opere, manifesti, illustrazioni e litografie, provenienti da collezioni private spagnole, il tutto suddiviso nelle sezioni: I manifesti e le illustrazioni; Le Donne ed Elles; Il circo e I ritratti.

Spiccano gli 8 manifesti datati 1892-1895, quelli realizzati per gli spettacoli di Aristide Bruant, celebrità del locale Le Chat Noir di Montmartre e icona del cabaret francese, e del Divan Japonais, altro locale bohémien in voga in quel periodo. Tra le illustrazioni, si segnalano, in particolare, quelle realizzate per la storica rivista satirica Le Rire, in cui sono ritratti personaggi e artisti delle notti parigine. Di particolare interesse in mostra anche le 12 stampe della serie Elles, datate 1952, con ritratti di prostitute del quartiere Montmartre con le quali Toulouse-Lautrec condivideva una particolare quotidianità, avendo scelto di abitare nelle maisons closes parigine per diverso tempo.

INVITATI A PARTECIPARE

Lorenzo Lavagetto – Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Parma

Vittoria Mainoldi – Critico d’arte e coordinatore comitato scientifico della mostra

Salvatore Lacagnina – Produttore esecutivo società organizzatrice Navigare srl